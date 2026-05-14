Салах сыграет с «Астон Виллой», сообщил Слот: «Сможет выйти на несколько минут»

Салах вернется на поле в матче с «Астон Виллой».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что Мохамед Салах сможет сыграть в завтрашнем матче с «Астон Виллой».

Вингер мерсисайдцев не выходил на поле с 25 апреля – тогда он получил травму задней поверхности бедра в матче с «Кристал Пэлас». Предполагалось, что египтянин пропустит остаток сезона, однако его травма оказалась несерьезной.

«Мо будет готов сыграть всего несколько минут, но, надеюсь, завтра он сможет выйти на поле», – сказал Слот на предматчевой пресс-конференции.

Также Слот рассказал о состоянии других травмированных игроков.

«Ибу [Конате] в порядке, он тренировался с командой. Алиссон вновь тренируется с нами – посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, готов он [играть], или придется подождать еще неделю.

[У Виртца] кишечная инфекция – посмотрим, в какой форме он будет завтра. Он принимает антибиотики. Посмотрим, сможет ли он сыграть», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ливерпуля»
Как бы что не было, это легендарный для Ливерпуля игрок. Нужно проводить с почестями!
Почему Мо так упал в стате? У кого есть объяснение? Неужели Трент так сильно влиял на него?
Ответ Alek88
Да там весь ливер упал в стате почти, дело не в Салахе, возможно смерь Жоты сильно сказалась на команде психологически. Может еще что то. Сдали лидеры все условно. Может так звезды сложились что плохой сезон у ливера и тд.
Ответ Alek88
Не в Тренте дело. В прошлом сезоне это началось до матча с ПСЖ, во время поста. А руководство предложили новый контракт весной...
