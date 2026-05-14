«Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)

«Балтика» хочет получить 8 млн евро за Брайана Хиля.

«Балтика » готова продать 24-летнего нападающего Брайана Хиля не менее чем за 8 миллионов евро.

При этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», в клубе не настроены расставаться с футболистом.

Клубы из РПЛ и Бразилии проявляют интерес к форварду, однако калининградцы не получали конкретных предложений.

В этом сезоне Хиль забил 13 голов и сделал 1 передачу в 24 матчах Мир РПЛ.