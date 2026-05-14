  • «Балтика» готова рассмотреть продажу Хиля за 8 млн евро. Клубы РПЛ и Бразилии интересуются форвардом («СЭ»)
«Балтика» готова продать 24-летнего нападающего Брайана Хиля не менее чем за 8 миллионов евро.

При этом, как сообщает «Спорт-Экспресс», в клубе не настроены расставаться с футболистом.

Клубы из РПЛ и Бразилии проявляют интерес к форварду, однако калининградцы не получали конкретных предложений.

В этом сезоне Хиль забил 13 голов и сделал 1 передачу в 24 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рисокванно за него такие деньги отдавать, может повториться кейс Гуарирапы и второй сезон он уже не отыграет на том же уровне.
Ответ Arthur Nowack
В ЦСКА Гуарирапа нормально играл. Ему эта лига подходит. В первой лиге провалился.
Ответ Arthur Nowack
Сверкали и Гуарирапа и Угальде, а Агаларов с его 19 мячами тогда должен был за 20 уходить в тот сезон?
Единственный игрок в нападении Балтики, кто умеет забивать! Такие нападающие товар штучный
Всё правильно, нечего за копейки отдавать, стата хорошая для РПЛ и лучше сразу продать, а не как НН Боссели за копейки в конце контракта
Ответ tankist231
но может повториться история с Гуарирапой. На месте покупателей стоит быть осторожнее, делая выводы по одному неполному сезону
Ответ Baobabb forever
Это всегда лотерея, был кассьера, когда из Сочи в зенит,все думали что прогадали по началу, а он раззабивался потом
Газовые, фас !
О, у нас опять распродажа, никогда такого не было и вот опять) Снова руководство певшее об усилении состава и том что костяк команды останется продает все и вся.
За 4-5 лямов плюс бонусы надо продавать.
Балтика случайно выстрелила и сразу ее игроков раскупают. Саусь не даст соврать))
Ответ Valentin Kompaneytsev
Колумбия, Уругвай - следом за Бразилией и Аргентиной идут. Вполне себе уровень, как нет?
Ответ AndriusSS
Они идут следом, но в РПЛ, следом уже за ними идут и Бразилия, и Аргентина.
