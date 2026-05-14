  • «Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)

«Балтика» получит 3,5 млн евро от «Зенита» за Кевина Андраде.

«Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для петербуржского клуба в ближайшие дни.

Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» выплатит 3,2 миллиона евро за игрока.

В этом сезоне Андраде провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и получил 9 желтых карточек и 2 красных. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Ну Зенит сработал образцово. Вот я смотрю на свой ЦСКА и просто злость пробирает. За эти деньги каких-то латиносов везем из молодежных команд. 2 ляма за 3 месяца игры Баринова заплатили))) Рейса взяли из Бенфики мёртвого. А тут готовый добротный защ, адаптированный к чемпионату. Итого за полгода у Зенита за 3.5 ляма + Дивеев и Андраде и минус зарплатная ведомость за аргентинское полено Лусиано. И ЦСКА минус Дивеев, плюс Рейс который не играет с огромный личкой и днище Гонду со статой хуже, чем у Гуарирапы, которого год назад БЕСПЛАТНО отпустили.
Почему так нельзя? Ну вот *** почему?
Спорное усиление: тип в 26 лет провел первый полноценный сезон в РПЛ. Это кот в мешке. Другое дело,что бабки смешные,можно было тоже рискнуть
Упустил, что Дивея обменивали с доплатой 4 млн.
Брали за 400,продают за 3.5млн.Красавцы)
у Балтики сейчас полсостава таких (смотреть на trqnsfermarkt). Другое дело - какие цели у клуба дальше? Интересно посмотреть в след году. Все решает РОСТЕХ
Ростех бюджет увеличивать не будет
Очень жаль, что Нино уходит, посмотрим, сможет ли Андраде его заменить...
Очень жаль, что Нино уходит, посмотрим, сможет ли Андраде его заменить...
Не факт, Оливейра, да и сам Нино недавно говорили, что слухи что он хочет покинуть Зенит неправда.
Ничего, конечно нельзя исключать, есть семейные обстоятельства...
Уходит, видимо, Эракович, Алип, всё же много ошибок совершает.
Смысл тогда брать легионера, если Нино не уходит, с новым лимитом в этом особого смысла нет
Балтике - денежка.
Зениту - игрок ротации, адаптированный под нашу Лигу.
Игроку - повышение во всех планах и возможности.
В целом, все в плюсе!
Спартак - Москва!
Спорное "усиление"
Нино или Сантос быстре всего летом уйдут из клуба.
Согласен с тобой полностью
Балтийцы неплохо так бабла поднимают, молодцы. Надеюсь и в след году будут конкурентными и давать новых игроков!! Такие команды с не огромными бюджетами, хорошим городом, стадионом и болелами должны играть в РПЛ.
Андрюша уже второго игрока для топ клуба воспитал.
Саусь пока скамейку полирует, посмотрим кто Хиля заберёт
Забирайте Андраде.
Был Министром Обороны в Балтике почти весь сезон. Достойно играл, не спустя рукава, выкладывался.
Последние месяц-два своим раздолбайским отношением полностью дискредитировал себя в глазах болельщиков. Мог уйти достойно - уйдет с позором.
Учитывая, что деньги совсем небольшие за такого игрока, то неплохо
Они же с Нино, вроде, разноногие. Андраде справа в двойке - Нино слева. Получается, не замена? А что тогда?
Говорили, что Нино может уйти летом
Они оба правоногие.
У Зенита из имеющихся(будущих) ЦЗ - два левши(Ренан/Алип) и 4(5) правшей-(Дивеев, Нино, Дркушич, Эракович, ну и Андраде)
