«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)
«Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.
Об этом сообщает «Чемпионат».
Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для петербуржского клуба в ближайшие дни.
Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» выплатит 3,2 миллиона евро за игрока.
В этом сезоне Андраде провел 26 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и получил 9 желтых карточек и 2 красных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Почему так нельзя? Ну вот *** почему?
Ничего, конечно нельзя исключать, есть семейные обстоятельства...
Уходит, видимо, Эракович, Алип, всё же много ошибок совершает.
Зениту - игрок ротации, адаптированный под нашу Лигу.
Игроку - повышение во всех планах и возможности.
В целом, все в плюсе!
Саусь пока скамейку полирует, посмотрим кто Хиля заберёт
Был Министром Обороны в Балтике почти весь сезон. Достойно играл, не спустя рукава, выкладывался.
Последние месяц-два своим раздолбайским отношением полностью дискредитировал себя в глазах болельщиков. Мог уйти достойно - уйдет с позором.
У Зенита из имеющихся(будущих) ЦЗ - два левши(Ренан/Алип) и 4(5) правшей-(Дивеев, Нино, Дркушич, Эракович, ну и Андраде)