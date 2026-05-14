«Зенит» заплатит 3,5 млн евро за Андраде. Защитник «Балтики» пройдет медосмотр в ближайшие дни («Чемпионат»)

«Балтика» получит 3,5 млн евро от «Зенита» за Кевина Андраде.

«Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде .

Об этом сообщает «Чемпионат».

Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для петербуржского клуба в ближайшие дни.

Ранее появлялась информация о том, что «Зенит » выплатит 3,2 миллиона евро за игрока.

В этом сезоне Андраде провел 26 матчей в Мир РПЛ , забил 1 гол и получил 9 желтых карточек и 2 красных. Его статистику можно изучить по ссылке .