  • Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мыслями относительно критики в свой адрес по ходу карьеры.

– Как вы относились к критике в свой адрес от болельщиков ЦСКА из-за ошибок, которые часто приводили к пропущенным голам?

– В некоторых ситуациях я чуть закрывался. Любые ошибки – это часть спорта.

Если сейчас посмотреть обзоры матчей, в каждом туре и матче обязательно найдется какой-то ляп от защитника и вратаря. Это часть жизни. Ты к этому относишься как к данности.

Можно было больше времени уделять прессе. Я закрывался и мало давал интервью. Журналисты – тоже люди, которые начинают обижаться, если им не уделяешь внимание. Тебя могут начать душить. Может, мне кто-то должен был подсказать с этим. У меня не было пиар-менеджеров. Меня часто пресса душила.

Были моменты, когда из-под меня забивали. Извините, но игроки атаки всегда забивают из-под защитников, иногда даже из-под великих.

Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали и так далее. В играх были спорные моменты, которые сейчас могли бы по-другому трактовать с ВАР. А потом – никто не разбирается, был фол или нет. И тебя пресса начинает душить.

Я не работал с журналистами – это мое упущение. Это совет молодым футболистам: надо работать в этом направлении.

Не хочу называть фамилии, но смотришь на карьеры других футболистов – их вообще не трогали. Понятно, что, если есть серьезный ляп, что-то писали в СМИ. В целом же было очень мало негатива, только позитив. А меня в какой-то период пресса реально начала убивать. Из-за этого получилось то, что имеем.

– Как сейчас воспринимаете тот тяжелый период?

– Я нечасто читал критику в свой адрес. Мы же профессионально разбираем моменты, когда проигрываем.

Если все читать и смотреть, что пишут в прессе, можно сойти с ума. Сейчас понимаю, что это упущение в плане работы с прессой.

Недавно Нойер привез гол в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Если бы я такой момент привез в игровом эпизоде, сейчас везде и на всех первых страницах спортивных ресурсов были бы громкие заголовки.

Это часть жизни и футбола. Объективно говоря, меня пресса убивала в какой-то момент, – сказал Виктор Васин.

Виктор "Привоз" Васин.
Постоянно косяк на косяке.
Журналисты виноваты, да.
И Игнашевич и Березуцкий привозили много, но они легенды, а Васин косипор, обычный защитник как и многие, был бы прям плох, вообще бы не играл
ну пусть Игнашевич и не так, он в ЦСКА пришёл уже с опытом ЛЧ, а вот Березуцкие это было просто жуть. Вся их карьера это огромнейшая заслуга Газзаева, его терпению и упёртости. Не слил пацанов, хотя деньги тогда водились в клубе и в сборную их тянул. Васин играл не хуже молодых Березуцких, и даже лучше, но он пришёл в конкурентную уже линию защиты, и не имел такой защиты тренера
Ну так клоуном ты и был-столько результативных ошибок...
«Кто из вас без греха, первый брось на неё камень». Евангелие от Иоанна (Ин. 8:7).
Ну, из под меня ЦСКА ни разу не забивали
А играть на уровне своей зряплаты не пробовал?
А ты соответствуешь уровню своей зарплаты?
Какие все-же ранимые, миллионеры-деревянноногие паспортисты..
Его к нам в дубль когда привезли из Питера , мы в шоке вообще были , такой деревянный , он реально клоун и привозной , хз как оказался в ЦСКА вообще 😂
К кому к вам-то?
В Нальчик , дубль Спартака
более нелепого защитника я не знаю, тем не менее карьера завершена,здоровья ему
ПФ, Гогуа, Карпов, зализанный такой был в Спартаке...Кутепов, во.
Если 18-ти летний Данилов смотрится надёжнее тебя в прайме, это о многом говорит. Бывает, что из под защитника забивает классный нападающий, в ЛЧ, в ЛЕ, но когда Витя Васин совершает детские ошибки и против МЮ и против условной Сибири, встаёт вопрос, а соответствует ли защитник Виктор Васин уровню своего эго?
Когда это тело выходило на поле, я обычно выключал трансляцию в целях сбережения своих нервов
никогда не прощу ляп в первом домашнем дерби на новой Песчанке
"клоуна", Виктор, ты делал из себя сам, а весте с этим подводил и клуб, за который выступал

по факту - ошибался часто, ошибался критично, ошибался смешно/глупо/кричаще/нестандартно
а то, что пресса "мочила" - ну ИЗВИНИ, ты получаешь непомерно огромные деньги, являешься публичным лицом, уж потерпи, когда тебя полоскают за плохое (!) выполнение твоей работы.

Это неприятно, но издержки профессии - мог идти на завод, про заводчан в прессе статей критичесиких не выходит. Правда там с твоими ошибками мог и без конечностей остаться..
