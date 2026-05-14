Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»
Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мыслями относительно критики в свой адрес по ходу карьеры.
– Как вы относились к критике в свой адрес от болельщиков ЦСКА из-за ошибок, которые часто приводили к пропущенным голам?
– В некоторых ситуациях я чуть закрывался. Любые ошибки – это часть спорта.
Если сейчас посмотреть обзоры матчей, в каждом туре и матче обязательно найдется какой-то ляп от защитника и вратаря. Это часть жизни. Ты к этому относишься как к данности.
Можно было больше времени уделять прессе. Я закрывался и мало давал интервью. Журналисты – тоже люди, которые начинают обижаться, если им не уделяешь внимание. Тебя могут начать душить. Может, мне кто-то должен был подсказать с этим. У меня не было пиар-менеджеров. Меня часто пресса душила.
Были моменты, когда из-под меня забивали. Извините, но игроки атаки всегда забивают из-под защитников, иногда даже из-под великих.
Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали и так далее. В играх были спорные моменты, которые сейчас могли бы по-другому трактовать с ВАР. А потом – никто не разбирается, был фол или нет. И тебя пресса начинает душить.
Я не работал с журналистами – это мое упущение. Это совет молодым футболистам: надо работать в этом направлении.
Не хочу называть фамилии, но смотришь на карьеры других футболистов – их вообще не трогали. Понятно, что, если есть серьезный ляп, что-то писали в СМИ. В целом же было очень мало негатива, только позитив. А меня в какой-то период пресса реально начала убивать. Из-за этого получилось то, что имеем.
– Как сейчас воспринимаете тот тяжелый период?
– Я нечасто читал критику в свой адрес. Мы же профессионально разбираем моменты, когда проигрываем.
Если все читать и смотреть, что пишут в прессе, можно сойти с ума. Сейчас понимаю, что это упущение в плане работы с прессой.
Недавно Нойер привез гол в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Если бы я такой момент привез в игровом эпизоде, сейчас везде и на всех первых страницах спортивных ресурсов были бы громкие заголовки.
Это часть жизни и футбола. Объективно говоря, меня пресса убивала в какой-то момент, – сказал Виктор Васин.
Постоянно косяк на косяке.
Журналисты виноваты, да.
по факту - ошибался часто, ошибался критично, ошибался смешно/глупо/кричаще/нестандартно
а то, что пресса "мочила" - ну ИЗВИНИ, ты получаешь непомерно огромные деньги, являешься публичным лицом, уж потерпи, когда тебя полоскают за плохое (!) выполнение твоей работы.
Это неприятно, но издержки профессии - мог идти на завод, про заводчан в прессе статей критичесиких не выходит. Правда там с твоими ошибками мог и без конечностей остаться..