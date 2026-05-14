Васин о критике: «Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали. Пресса начала убивать. Я не работал с журналистами – мое упущение. Других футболистов не трогали»

Виктор Васин о критике: помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали.

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мыслями относительно критики в свой адрес по ходу карьеры.

– Как вы относились к критике в свой адрес от болельщиков ЦСКА из-за ошибок, которые часто приводили к пропущенным голам?

– В некоторых ситуациях я чуть закрывался. Любые ошибки – это часть спорта.

Если сейчас посмотреть обзоры матчей, в каждом туре и матче обязательно найдется какой-то ляп от защитника и вратаря. Это часть жизни. Ты к этому относишься как к данности.

Можно было больше времени уделять прессе. Я закрывался и мало давал интервью. Журналисты – тоже люди, которые начинают обижаться, если им не уделяешь внимание. Тебя могут начать душить. Может, мне кто-то должен был подсказать с этим. У меня не было пиар-менеджеров. Меня часто пресса душила.

Были моменты, когда из-под меня забивали. Извините, но игроки атаки всегда забивают из-под защитников, иногда даже из-под великих.

Помню заголовки, что из меня сделали клоуна, изуродовали и так далее. В играх были спорные моменты, которые сейчас могли бы по-другому трактовать с ВАР. А потом – никто не разбирается, был фол или нет. И тебя пресса начинает душить.

Я не работал с журналистами – это мое упущение. Это совет молодым футболистам: надо работать в этом направлении.

Не хочу называть фамилии, но смотришь на карьеры других футболистов – их вообще не трогали. Понятно, что, если есть серьезный ляп, что-то писали в СМИ. В целом же было очень мало негатива, только позитив. А меня в какой-то период пресса реально начала убивать. Из-за этого получилось то, что имеем.

– Как сейчас воспринимаете тот тяжелый период?

– Я нечасто читал критику в свой адрес. Мы же профессионально разбираем моменты, когда проигрываем.

Если все читать и смотреть, что пишут в прессе, можно сойти с ума. Сейчас понимаю, что это упущение в плане работы с прессой.

Недавно Нойер привез гол в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Если бы я такой момент привез в игровом эпизоде, сейчас везде и на всех первых страницах спортивных ресурсов были бы громкие заголовки.

Это часть жизни и футбола. Объективно говоря, меня пресса убивала в какой-то момент, – сказал Виктор Васин.