Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»

Энрике Рикельме написал письмо Флорентино Пересу.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме написал письмо действующему главе мадридского клуба Флорентино Пересу, который ранее объявил о досрочных выборах.

«Уважаемый президент, позвольте мне выразить вам мое самое искреннее уважение и благодарность за все, что вы представляли для «Реала» на протяжении последних десятилетий.

Под вашим руководством «Реал» не только завоевал незабываемые титулы и доминировал в мировом футболе, но и укрепил свою независимость, институциональный престиж и позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире.

Именно из-за огромного уважения, которого вы заслуживаете, я пишу вам из Мексики, где я нахожусь по профессиональным причинам и где мне стало известно о возможности скорого и незамедлительного предложения занять пост президента клуба.

Полностью понимаю, что любое ваше решение будет продиктовано вашей любовью к «Реалу» и вашим желанием защитить этот клуб. Учитывая историческую значимость момента, который переживает наш клуб, считаю, что «Реал» заслуживает времени, спокойствия и размышлений.

Члены клуба, разбросанные по всей Испании и за рубежом, заслуживают времени и спокойствия, чтобы спокойно обсудить будущее «Реала». Время поговорить о том, как сохранить ценности, которые сделали этот клуб вечным: образцовое поведение, институциональная элегантность, уважение к сопернику, стремление к совершенству, единство и амбиции оставаться ведущим спортивным институтом мира.

С глубочайшим уважением хотел бы выразить полную готовность к диалогу в ближайшие дни и к согласованию более широкого процесса, который позволит и будет способствовать подлинному участию членов и болельщиков «Реала» в его будущем.

Как вы упомянули на пресс-конференции, необходим более прозрачный и инновационный процесс для решения сохраняющихся проблем, связанных, например, с голосованием по почте или доступностью информации и контактов для членов, имеющих право голоса.

Согласованный процесс этих выборов должен обеспечить еще двадцать лет стабильности, лидерства и величия для «Реала» и предотвратить период раскола, поляризации и внутренней напряженности в клубе.

Во избежание любых инсинуаций, которые могли бы отвлечь от конечной цели этого предложения о диалоге и единстве, должен ясно заявить, что отвечаю всем финансовым и профессиональным требованиям для выдвижения своей кандидатуры.

Я обладаю экономическими возможностями и финансовым опытом, необходимыми «Реалу», что подтверждается недавним успешным выпуском облигаций на сумму 2 миллиарда долларов компанией Cox, в которой я являюсь исполнительным председателем и в которой мне принадлежит 75%.

Искренне верю, что предлагаемый мной путь будет наилучшим для членов клуба, для организации и для будущего клуба», – написал Энрике Рикельме.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Кто-то решил, что это комплиментарное письмо? Да что вы! Цель у этого письма одна: публично запросить корректировку выборной процедуры и сроков. Перес вряд ли согласится, несмотря на все разлитые комплименты, он хоть и самодур, но не глупец. Но благодаря письму это отразится публично и Рикельме получит возможность с фактами в руках говорить о выборных манипуляциях Переса.
Комплименты!)) Я вас умоляю!
Ответ S_Vladimirov
Это слишком сложно для местной публики. Читать между строк. Корежиться от искусственно добавленного упоминания Мексики в сладкую речь AI
Ответ S_Vladimirov
О каких манипуляциях идет речь? Есть информация о подтасовке или подкупе голосов?
Предполагаю что речь о требованиях к кандидату. Так вот, аналогичные требования предъявляются и к президенту Барселоны (гражданство Испании, денежная гарантия, срок членства в клубе), но никаких воплей не было при переизбрании Лапорты.
Все эти претензии к требованиях бьются о следующий факт: 37 летний Рикельме публично заявил что проходит по всем требованиями. Теперь вопрос: кто-то верит что кроме 37 летнего Рикельме в Испании больше не существует других кандидатов? Неужели требование о гражданстве Испании, сроке членства в клубе и наличии средств (подтверждающих что ты не проходимец, а реально опытный и успешный управленец) правда нужно интерпретировать как гарантия отсутствия конкуренции Пересу? Требование адекватное и оно направлено на то чтобы лучшим клубом Испании руководил испанец, преданный фанат клуба и успешный управленец.
Сумма денежной гарантии по нынешним меркам нормальная, такие деньги зарабатывают стримеры и даже девочки с Onlyfans. Не говоря уже об успешных менеджерах (владельцы крупных компаний, которые и должны быть настоящими кандидатами, учитывая масштаб клубов). Срок членства тоже ни о чем, (Рикельме, 37 лет). Гражданство Испании вполне нормальное требование.
Все это отмазки. Реальностью является лишь то, что просто нет реального оппозиционного кандидата, желающего оспорить работу Переса. Есть лишь популисты, которые просто накидывают на вентилятор и хайпуют на этом. А другая (бОльшая) часть не идет на выборы, т.к. одобряет работу Переса.
Вот тебе прямое объяснение. Разжевал и положил в рот. Без AI и прятанием между строк.
Кандидаты вылизывают действующему президенту. Что-то это напоминает)
Ответ shin93
удивительно что здесь вы нашли только вылизывание. он не вылизывает, а мягко и деликатно говорит "дед твое время прошло, твои принципы устарели, я готов тебя вздрючить на выборах"
Ответ creat1ve
Ничего удивительного - читают первый абзац и бегут писать комменатрии ;)
Столько комплиментов Пересу… Подсадной что ли?))
Ну, может он и самый уважаемый, но в кругах здравомыслящих людей это змеиное гнездо, которое вечно ноет.
Актуальность и концептуальную верность данного письма заверили Вальверде и Тчуамени))
Нет-нет, никакого AI, сам сидел и сочинял...
Ответ Idalgo
Дед с маразмом и деменцией (как многие утверждают) ходит и лично бычит на СМИ. А вот молодой, талантливый и энергичный кандидат через спичрайтеров письма пишет с просьбой дать ему больше времени.
Деду респект. Волчара он, а СМИ это шакалы ссаные, которые халтурят и сказки придумывают, вместо того чтобы реальные журналистские расследования делать.
Вот тебе и разница поколений.
Кросс должен быть президентом великого Реала после Переса!!!!!!!!!
Ну да, уважение к этой сливочной шараге в последнее время прёт из всех щелей я смотрю 😂
Ответ KirillXX
Наверное Больше уважают клуб который платил за алое вера десятки тысяч евро заместителю главе судейского корпуса 👍
Ответ TROYANom
У тебя абсолютно каждый комментарий на сайте - про Барселону и Месси, налицо явно клинический случай. Это насколько человеку заняться нечем, чтобы приходить под любые новости и писать одно и то же по кругу, одни и те же комментарии оставлять.
Хороший рекламный текст, с "комплиментами" для привлечения внимания.
Разве будет здоровый психически человек коверкать имя клуба?
