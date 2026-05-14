Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме написал письмо действующему главе мадридского клуба Флорентино Пересу, который ранее объявил о досрочных выборах .

«Уважаемый президент, позвольте мне выразить вам мое самое искреннее уважение и благодарность за все, что вы представляли для «Реала» на протяжении последних десятилетий.

Под вашим руководством «Реал» не только завоевал незабываемые титулы и доминировал в мировом футболе, но и укрепил свою независимость, институциональный престиж и позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире.

Именно из-за огромного уважения, которого вы заслуживаете, я пишу вам из Мексики, где я нахожусь по профессиональным причинам и где мне стало известно о возможности скорого и незамедлительного предложения занять пост президента клуба.

Полностью понимаю, что любое ваше решение будет продиктовано вашей любовью к «Реалу» и вашим желанием защитить этот клуб. Учитывая историческую значимость момента, который переживает наш клуб, считаю, что «Реал» заслуживает времени, спокойствия и размышлений.

Члены клуба, разбросанные по всей Испании и за рубежом, заслуживают времени и спокойствия, чтобы спокойно обсудить будущее «Реала». Время поговорить о том, как сохранить ценности, которые сделали этот клуб вечным: образцовое поведение, институциональная элегантность, уважение к сопернику, стремление к совершенству, единство и амбиции оставаться ведущим спортивным институтом мира.

С глубочайшим уважением хотел бы выразить полную готовность к диалогу в ближайшие дни и к согласованию более широкого процесса, который позволит и будет способствовать подлинному участию членов и болельщиков «Реала» в его будущем.

Как вы упомянули на пресс-конференции, необходим более прозрачный и инновационный процесс для решения сохраняющихся проблем, связанных, например, с голосованием по почте или доступностью информации и контактов для членов, имеющих право голоса.

Согласованный процесс этих выборов должен обеспечить еще двадцать лет стабильности, лидерства и величия для «Реала» и предотвратить период раскола, поляризации и внутренней напряженности в клубе.

Во избежание любых инсинуаций, которые могли бы отвлечь от конечной цели этого предложения о диалоге и единстве, должен ясно заявить, что отвечаю всем финансовым и профессиональным требованиям для выдвижения своей кандидатуры.

Я обладаю экономическими возможностями и финансовым опытом, необходимыми «Реалу», что подтверждается недавним успешным выпуском облигаций на сумму 2 миллиарда долларов компанией Cox, в которой я являюсь исполнительным председателем и в которой мне принадлежит 75%.

Искренне верю, что предлагаемый мной путь будет наилучшим для членов клуба, для организации и для будущего клуба», – написал Энрике Рикельме.