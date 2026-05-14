Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»

Флорентино Перес: судья не хотел, чтобы Реал вышел в полуфинал ЛЧ.

Президент «Реала » Флорентино Перес высказался касательно ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4, общий счет – 4:6), после которого испанский клуб завершил выступление в турнире.

На 86-й минуте хавбек мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку .

«Судья не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Думаю, он не разобрался, что у Камавинга уже была желтая карточка. У арбитра не было злого умысла. Но он допустил ошибку», – заявил Флорентино Перес в эфире El Chiringuito.