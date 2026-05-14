Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался касательно ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4, общий счет – 4:6), после которого испанский клуб завершил выступление в турнире.

На 86-й минуте хавбек мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку.

«Судья не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Думаю, он не разобрался, что у Камавинга уже была желтая карточка. У арбитра не было злого умысла. Но он допустил ошибку», – заявил Флорентино Перес в эфире El Chiringuito.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
А зачем ему разбираться, была ли у него первая желтая?
Дал ему предупреждение, а кто уж виноват, что оно второе?
Ответ Sashka Livensky
Перес линзы в очках видимо сменил на розовые, в своем мире живёт)
Ответ Sashka Livensky
Комментарий скрыт
Это он до сих пор сидит на пресс-конференции и рассказывает ерунду всякую!?
Ответ jwbmwbqvih
Выступает редко, но метко. Так опозориться, это надо ещё постараться. Закатил истерику 😄
Ответ jwbmwbqvih
это нормально в его возрасте. пока кто-нибудь не принесёт таблетки, дед так и будет байки травить.
Как в одном абзаце у него поместилось "не хотел что бы мы вышли в полуфинал" и " не было злого умысла"?) Совсем его деменция замучала)
Ответ drfrimen
Это как в классической притче, когда одна дама одолжила вазу и разбила:
"Во-первых, я её не брала. Во-вторых, она уже была разбита. И, в третьих, я её давно вернула."
Ответ drfrimen
Комментарий скрыт
не хотел без злого умысла - типа по-доброму не хотел?
Ответ MbIp
У деда уже несвязная речь
Ответ MbIp
Умысел был добрый: Пересу надо было сэкономить на премиальных за выход в полуфинал
Не понимаю какое вообще имеет значение забыл арбитр о жёлтой или не забыл. Камавинга сглупил на жёлтую - факт.
Ответ Евгений Сидоров
Правда далеко не во всех таких моментах дают жёлтую, иногда на трибуны игрок мяч выбивает и ничего
Ответ Евгений Сидоров
На работу на минуту опоздаешь, включишь двойные стандарты, говоря что это 1 минута, а начальник будет говорить "ну по факту же опоздание".
Вы в фифу ребятки переиграли.
Деду пора на пенсию.
Ответ bestvideox
и таких Дедов которым пора на пенсию не мало
Ответ bestvideox
Или пусть посмотрит повтор как браим диас симулировал перед штрафным на котором Гюлер 2-1 сделал
Теперь мы понимаем, что Реал ТВ просто транслирует точку зрения босса :))
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
не удивительно, шеф сгорел на работе, выдал речь канал выложил )
В смысле, не хотел??? А то, что игрок с сфолил, а потом не отдает мяч.... в таких ситуациях всегда хочется увидеть комментарий обратной ситуации - условный Лаймер фолит на игроке Реала, а потом хватает мяч и убегает. Чтобы тогда сказал Перес? Впрочем..... и так понятно
Ответ Маршал Ней
А что бы он сказал? Неужели сказал бы опять что виновата Барса вместе с Негрейрой?))
А Реал хоть немного был достоин выхода в 1/2 финала? Пусть лучше радуется что они вылетели таким образом, а не позорно в 1/2 от ПСЖ.
Ответ Дмитрий_1116251224
Реал судьи и дотянули до такого момента, что стало возможным рассуждать о полуфинале. С нормальным судейством курили бы в Мюнхене и наблюдали за доминацией соперника
Ответ Guillermo
Ну это как обычно. Если говорить конкретно про этот сезон, то они могли бы уже от Бенфики отлетать будь судьи абсолютно нейтральны. А если бы судили с лёгкой симпатией к МС в выездном матче(как они часто это делают по отношению к Реалу) то у Сити не было бы и пенальти в их ворота с удалением, а значит они вполне могли победить с нужным счётом а не с разницей лишь в 1 мяч играя при этом в меньшинстве.
Дед закапывает себя, реал и так посмешище а не клуб, а он пробивает очередное дно
