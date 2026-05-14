Перес об удалении Камавинга с «Баварией»: «Судья не хотел, чтобы «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ. Злого умысла у него не было, но он допустил ошибку»
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался касательно ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4, общий счет – 4:6), после которого испанский клуб завершил выступление в турнире.
На 86-й минуте хавбек мадридцев Эдуардо Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку.
«Судья не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
Думаю, он не разобрался, что у Камавинга уже была желтая карточка. У арбитра не было злого умысла. Но он допустил ошибку», – заявил Флорентино Перес в эфире El Chiringuito.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Дал ему предупреждение, а кто уж виноват, что оно второе?
"Во-первых, я её не брала. Во-вторых, она уже была разбита. И, в третьих, я её давно вернула."
Вы в фифу ребятки переиграли.