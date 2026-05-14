Карло Анчелотти: «Буду рад за Моуринью в случае его возвращения в «Реал». Жозе может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможном назначении Жозе Моуринью в «Реал».
«Я буду очень рад за него, если он вернется в «Реал».
Он может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал», – заявил Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
26 комментариев
Папа Карло знает толк в возвращении в Реал....
А Жозе знает толк в извращениях
Если кто-то и сможет заставить зажравшихся футболистов Мадрида играть по своим наработкам, так это Моур. И мы знаем, какой результат он способен давать, когда в составе есть выдающиеся футболисты. Думаю, для него это тоже вызов - суперклуб не в лучшем состоянии.
Не уверен. Эти звёзды настолько зажрались что не удивлюсь если какой Вини скажет: Мистер, это в Фенере так можно орать, а тут люди серьезные. Надо с уважением.
Если у Маура будет поддержка Переса, то после этих слов мы увидим Вини сначала на лавке, а потом в МЛС или Эмиратах. А вообще, как показывает ситуация, Винисиус там чуть ли не самый адекватный оказался) да, ноет на поле, провоцирует, да, многим кажется мерзким персонажем. Но вспомните того же Суареса, Пепе в нулевые и начале десятых годов, Диего Косту. В общем, посмотрим, будет интересно. Хотелось бы Клоппа увидеть, но не для него Мадрид, видимо
Неустойка тоже может быть фантастической.
Предлагаю к началу сезона запасаться попкорном. Чую, при Жозе будет ещё веселее.
Мне кажется сам Перес не ждёт от Маура каких то прорывов. У него совсем другая миссия. После очистки, уже можно искать варинт на долгосрочную перспективу.
Согласен, примеры Алонсо и Архелай показали, что молодые тренеры не готовы справиться с титулованными и звёздными игроками Реала. Нужен тренер чистильщик состава, Моур для этого как раз подойдет. Даже несмотря на его уже непрогрессивные футбольные идеи
Одно из очевидных достоинств Маура в том, что он не боится приходить во вполне средние команды - Фенер наиболее показательный пример. Только дурачки могли надеяться, что ТТХ периода кризиса, Рома, лежавшая на дне, или сегодняшняя Бенфика ... могли претендовать на какие -то победы в еврокубках.
Судя по вчерашнему интервью Переса, и Мбаппе и Вини оба останутся в команде и этот ребус теперь придётся решать Моуру
Соглашусь: особенно в "Фенербахче".
В Фенербахче Маур после нескольких матчей начал прихеривать. И проблема была не в игроках! Сама система не давала прыгнуть выше головы. Футболисты это понимали. И играли не веря в победу. Маур пытался ломать. Потому что это уже был не футбол. Мауру надо отдать должное. Он все таки сломал систему. Благодаря ему вскрылись проблемы с судьями.
А мож се таки ТенХаг,....хоть поржем
Флик: "Я буду очень рад за "Барселону", если Жозе вернётся в "Реал"."
Кврло успешно после Моура и Челси и в Реал приходил. Моур задрючивал игроков, формировал характер, а Карло видимо хорошо давал свежего воздуха.
