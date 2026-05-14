Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано

МЛС отменила хет-трик Лионеля Месси в матче с «Цинциннати».

Третий гол нападающего «Интер Майами » Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати » (5:3) был переписан на вратаря соперника Романа Селентано.

Аргентинец забил третий мяч в игре на 89-й минуте. Позже МЛС внесла уточнение, что мяч записан как автогол голкипера «Цинциннати».

После передачи с левого фланга Месси, находясь в центре штрафной, правой ногой в падении переправил мяч в дальний угол, но попал в штангу, после чего мяч отскочил в ворота.

МЛС посчитала, что после попадания в штангу мяч задел еще и Селентано, затем оказался в воротах.

Таким образом, в этом матче Месси забил 908-й и 909-й голы в карьере. В текущем сезоне МЛС в его активе 11 мячей в 12 играх.