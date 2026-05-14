  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано
Видео
84

Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано

МЛС отменила хет-трик Лионеля Месси в матче с «Цинциннати».

Третий гол нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати» (5:3) был переписан на вратаря соперника Романа Селентано.

Аргентинец забил третий мяч в игре на 89-й минуте. Позже МЛС внесла уточнение, что мяч записан как автогол голкипера «Цинциннати».

После передачи с левого фланга Месси, находясь в центре штрафной, правой ногой в падении переправил мяч в дальний угол, но попал в штангу, после чего мяч отскочил в ворота.

МЛС посчитала, что после попадания в штангу мяч задел еще и Селентано, затем оказался в воротах.

Таким образом, в этом матче Месси забил 908-й и 909-й голы в карьере. В текущем сезоне МЛС в его активе 11 мячей в 12 играх.

«Зенит» уже точно чемпион?34917 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт МЛС в X
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoРоман Селентано
logoМЛС
logoЦинциннати
видео
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А помните, когда Роналду пробил штрафной, попал в своего игрока (Пепе), и от него рикошетом мяч залетел в ворота, гол был записан на Роналду:))🤣🤣🤣 Про то как он хотел зашакалить гол Бруно, бегал и орал что забил он, а потом жалобу в федерацию отправил что надо переписать на него я вообще промолчу:))
Ответ rigobersong
А помните, когда Роналду пробил штрафной, попал в своего игрока (Пепе), и от него рикошетом мяч залетел в ворота, гол был записан на Роналду:))🤣🤣🤣 Про то как он хотел зашакалить гол Бруно, бегал и орал что забил он, а потом жалобу в федерацию отправил что надо переписать на него я вообще промолчу:))
А мы просто улыбнемся все вместе и поздравим Лео с дублем и голевой, зная, что это ничего не изменит, ни для него, ни для нас, просто мелочь и правила футбола без хныканья, истерик, махания руками, бросания капитанской повязки или разбивания телефона девушки, которая пытается сфотографировать уходящего футболиста под номером 7 с поля…)
Ответ rigobersong
А помните, когда Роналду пробил штрафной, попал в своего игрока (Пепе), и от него рикошетом мяч залетел в ворота, гол был записан на Роналду:))🤣🤣🤣 Про то как он хотел зашакалить гол Бруно, бегал и орал что забил он, а потом жалобу в федерацию отправил что надо переписать на него я вообще промолчу:))
Правильно, настоящий лидер должен:
- плакаться, чтобы устроить переголосование на ЗМ;
- на каждом голосовании на ЗМ назначать капитаном Пепе, чтобы капали дополнительные 5 очков;
- выбивать телефоны у детей-инвалидов;
- бросать капитанские повязки;
- оспаривать гол на ЧМ третьего капитана команды через федерацию, поставив себя выше команды, чтобы обогнать Месси по голам на ЧМ. Хотя незадолго до ЧМ клялся своими детьми, что личная статистика для него не важна;
- после отрыва на -7 очков от главного конкурента в СА, пойти к своим хозяевам шейхам и поплакаться, чтобы Аль Хилаль сыграл в поддавки в чемпионате. А потом через СМИ распространять анекдтот, что забастовку устроил ради прав рабочих (фанаты клубники эту ересь схавали, набирая по 300 плюсов в комментариях));
- наплакать себе на 3 кабинетное место в прошлом розыгрыше чемпионата ради азиатской ЛЧ-2 и отжать участие в кубке у Аль-Хилаля;
- прибедняться и хаять на команды по типу "Реал был бы успешнее, если бы все играли на моем уровне", "Аль-Наср мало тратит зимой", "Португалия - маленькая страна (правда какая разница, если состав сборной на миллиард)";
- плакаться, чтобы к началу ЧМ сняли дисквалификацию за красную карточку ради голов в ворота ДР Конго и Узбекистана;
- транслировать, что ЧМ для него не мечта, хотя в 41 год уже еле двигается, но упорно на него рвется, чтобы хотя бы обогнать Нойера по Г+А в плей-офф c 6-й попытки.
Какая красивая лига, эта ваша млс

А вот реклама в ваших приложениях и на айпаде и на андроидах отстой и пытка над человечеством. Такую человеконенавистническую вещь делал, наверное, сын дьявола.
Роналду срочно позвонил Трампу
Ответ tnec
Роналду срочно позвонил Трампу
А он спит в Китае
У кого там мусорный бак вместо сердца?
Ответ Петя Петров
У кого там мусорный бак вместо сердца?
у чиновника который отменил гол месси
Селентано укротил строптивого
Посмотрел обзор матча. А ничего так, пожалуй. Голы прямо отличные, особенно у 10 номера Цинциннати и у Месси в падении, который отменили. Понятно, что в защите уровень сопротивления ниже, чем в Европе, но все же очень зрелищно играют.
Ответ Безымянный болельщик
Посмотрел обзор матча. А ничего так, пожалуй. Голы прямо отличные, особенно у 10 номера Цинциннати и у Месси в падении, который отменили. Понятно, что в защите уровень сопротивления ниже, чем в Европе, но все же очень зрелищно играют.
А МЛС почти всегда рубилово с градом голов
Где - то в барханах раздался радостный вскрик
Ответ leon01
Где - то в барханах раздался радостный вскрик
Если бы у него гол отобрали, оросил бы всю пустыню слезами, и в ней выросла бы аппетитная клубника)
Ответ Caterina
Если бы у него гол отобрали, оросил бы всю пустыню слезами, и в ней выросла бы аппетитная клубника)
Потом ты будешь плакать что твоего арга унижают?
Там действительно скорее автогол, мяч в ворота скорее всего бы не залетел, если б не задел вратаря. Но могли бы не душнить)
Челентано и его фанаты тоже не в восторге)
Ладно отменили бы первый гол, а тут чел забил красивый гол с лёгким рикошетом. Тупость тупая
Ответ Abdul Aziz
Ладно отменили бы первый гол, а тут чел забил красивый гол с лёгким рикошетом. Тупость тупая
Объективно, мяч от штанги вылетел в поле, в ворота его подправил именно вратарь
Ответ Евгений Кулешов
Объективно, мяч от штанги вылетел в поле, в ворота его подправил именно вратарь
Глорам Месси везде Рон мерещится.
отменили те, кто и удалил мои два комментария
и без меня весь мир знает, что он 🐓🇵🇹 я переживу 🤡🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Месси отменили 61-й хет-трик в карьере и первый с октября 2025-го. У Роналду их 66
14 мая, 02:30
Месси и Муса с 11 голами делят 2-е место в гонке бомбардиров МЛС. Форвард «Интер Майами» набрал 11+4 в 12 матчах сезона
14 мая, 02:06
Месси сделал дубль против «Цинциннати», забив 908-й и 909-й голы в карьере. Его третий гол в матче переписали. У Роналду 971 мяч
14 мая, 01:55
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
15 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
16 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
17 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
37 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
49 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
55 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
сегодня, 10:45
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
26 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем