Отменен хет-трик Месси в матче с «Цинциннати». Третий мяч форварда «Интер Майами» записали как автогол вратаря Селентано
МЛС отменила хет-трик Лионеля Месси в матче с «Цинциннати».
Третий гол нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати» (5:3) был переписан на вратаря соперника Романа Селентано.
Аргентинец забил третий мяч в игре на 89-й минуте. Позже МЛС внесла уточнение, что мяч записан как автогол голкипера «Цинциннати».
После передачи с левого фланга Месси, находясь в центре штрафной, правой ногой в падении переправил мяч в дальний угол, но попал в штангу, после чего мяч отскочил в ворота.
МЛС посчитала, что после попадания в штангу мяч задел еще и Селентано, затем оказался в воротах.
Таким образом, в этом матче Месси забил 908-й и 909-й голы в карьере. В текущем сезоне МЛС в его активе 11 мячей в 12 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт МЛС в X
- плакаться, чтобы устроить переголосование на ЗМ;
- на каждом голосовании на ЗМ назначать капитаном Пепе, чтобы капали дополнительные 5 очков;
- выбивать телефоны у детей-инвалидов;
- бросать капитанские повязки;
- оспаривать гол на ЧМ третьего капитана команды через федерацию, поставив себя выше команды, чтобы обогнать Месси по голам на ЧМ. Хотя незадолго до ЧМ клялся своими детьми, что личная статистика для него не важна;
- после отрыва на -7 очков от главного конкурента в СА, пойти к своим хозяевам шейхам и поплакаться, чтобы Аль Хилаль сыграл в поддавки в чемпионате. А потом через СМИ распространять анекдтот, что забастовку устроил ради прав рабочих (фанаты клубники эту ересь схавали, набирая по 300 плюсов в комментариях));
- наплакать себе на 3 кабинетное место в прошлом розыгрыше чемпионата ради азиатской ЛЧ-2 и отжать участие в кубке у Аль-Хилаля;
- прибедняться и хаять на команды по типу "Реал был бы успешнее, если бы все играли на моем уровне", "Аль-Наср мало тратит зимой", "Португалия - маленькая страна (правда какая разница, если состав сборной на миллиард)";
- плакаться, чтобы к началу ЧМ сняли дисквалификацию за красную карточку ради голов в ворота ДР Конго и Узбекистана;
- транслировать, что ЧМ для него не мечта, хотя в 41 год уже еле двигается, но упорно на него рвется, чтобы хотя бы обогнать Нойера по Г+А в плей-офф c 6-й попытки.
Челентано и его фанаты тоже не в восторге)
и без меня весь мир знает, что он 🐓🇵🇹 я переживу 🤡🤣