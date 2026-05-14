Флик не стал комментировать заявления Переса о краже титулов: «Не буду отвечать»

Ханси Флик не стал комментировать заявления Флорентино Переса.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик не стал комментировать заявления президента «Реала » Флорентино Переса .

– Что вы думаете о заявлениях Флорентино Переса, обвиняющего «Барселону» в краже чемпионских титулов?

– Я не буду отвечать – заявил Ханси Флик после поражения от «Алавеса» (0:1) в матче Ла Лиги .

Каталонский клуб ранее сообщил , что «юридический отдел клуба внимательно изучает заявления и обвинения» Переса.

Глава мадридского клуба заявил: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне» .