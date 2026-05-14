Флик не стал комментировать заявления Переса о краже титулов: «Не буду отвечать»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик не стал комментировать заявления президента «Реала» Флорентино Переса.
– Что вы думаете о заявлениях Флорентино Переса, обвиняющего «Барселону» в краже чемпионских титулов?
– Я не буду отвечать – заявил Ханси Флик после поражения от «Алавеса» (0:1) в матче Ла Лиги.
Каталонский клуб ранее сообщил, что «юридический отдел клуба внимательно изучает заявления и обвинения» Переса.
Глава мадридского клуба заявил: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
22 комментария
И поехавший олигарх Перес отлично это знает и понимает. И пока Лапорта был вместе с ним в Суперлиге, он это тоже отлично знал и понимал. Но как Барса из Суперлиги вышла, сразу пошла мадридская истерика. А тут еще вторую Ла Лигу подряд берут кризисные каталонцы с воспитанниками в составе. Тут у любого фляга засвистит)
Разве что про два сезона, когда он у руля команды. Типа "Ну Барселона действительно нагло и беспринципно украла у Реала два титула чемпиона лиги, благодаря тому, что в особо циничной форме позволила себе играть лучше, забивать больше, и набрать больше очков. Сие непростительно и недопустимо, каемся, посыпаем головы пеплом и обещаем при возможности это повторить"?
Короче, спортивная околожурналистика, похоже, в каждой стране - ругательная профессия, которую каждый приличный человек попросит к себе не применять