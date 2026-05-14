Флик не стал комментировать заявления Переса о краже титулов: «Не буду отвечать»

Ханси Флик не стал комментировать заявления Флорентино Переса.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик не стал комментировать заявления президента «Реала» Флорентино Переса.

– Что вы думаете о заявлениях Флорентино Переса, обвиняющего «Барселону» в краже чемпионских титулов?

– Я не буду отвечать – заявил Ханси Флик после поражения от «Алавеса» (0:1) в матче Ла Лиги.

Каталонский клуб ранее сообщил, что «юридический отдел клуба внимательно изучает заявления и обвинения» Переса.

Глава мадридского клуба заявил: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoФлорентино Перес
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
И правильно. Зачем лезть в эту грязь. Здесь и сейчас Флик собрал прекрасную Барселону.
Флик красавчик - не комментируя дичь, а спокойно делает свою работу) Надеюсь, что «украденных» у Реала Переса титулов в следующем году резко возрастет с помощью Барсы Ханси)
У дедушки маразм, надо понять и постараться сильно не смеяться
Журналисты настоящие мазохисты, приглашают старика и издеваются над ним
Даже не представляю в каких моментах при 2-6 и 5-0 помогали нам судьи.
В матче, где счёт был 5-0, судья один раз ошибочно засчитал аут в пользу Барсы, а не Реала! Именно тогда Мадрид лишился шанса на победу в Ла Лиге)
Мудрое решение. Барса пусть лучше на поле с Ямалем и Фликом демонстрирует превосходство над Реалом, а Перес будет и дальше дрочить на своего Мбаппе и голую стату.
А когда Перес уже Дудю интервью даст?
уже дал
в этом и отличие человека от мадридиста
Лично меня волнует лишь один вопрос. Вот вы собираетесь подкупить судью, учителя, гаишника кого угодно. Как вы будете это делать? Банковским переводом? Во времена, когда можно отследить и, соответственно, надо обосновать абсолютно каждый перевод. Или же тупо кэшом в конверте? Очевидно же, что подкупить человека куда "безопаснее" с помощью конверта, чем переводом. Тогда почему Барса так не поступала? Если попытаться включить логику, а не орать, что "у нас отняли 750 чемпионств", то, судя по всему, каталонцы "просто" занимались старым-добрым отмывом денег)
И поехавший олигарх Перес отлично это знает и понимает. И пока Лапорта был вместе с ним в Суперлиге, он это тоже отлично знал и понимал. Но как Барса из Суперлиги вышла, сразу пошла мадридская истерика. А тут еще вторую Ла Лигу подряд берут кризисные каталонцы с воспитанниками в составе. Тут у любого фляга засвистит)
Молодец. Журналюги пытаются очередной скандальчик раздуть. Ну да, работа такая. Интересно, кто испанскую прессу читает - там такой же срач идет в комментариях или тон другой?
У них там тоже есть свои Геничи? Смысл задавать такой вопрос тренеру, который два года в команде? Что, зачем, и главное почему он должен отвечать на такой вопрос?
Разве что про два сезона, когда он у руля команды. Типа "Ну Барселона действительно нагло и беспринципно украла у Реала два титула чемпиона лиги, благодаря тому, что в особо циничной форме позволила себе играть лучше, забивать больше, и набрать больше очков. Сие непростительно и недопустимо, каемся, посыпаем головы пеплом и обещаем при возможности это повторить"?
Короче, спортивная околожурналистика, похоже, в каждой стране - ругательная профессия, которую каждый приличный человек попросит к себе не применять
Теперь понятно почему Перес так редко даёт большие интервью. В последнее время курсы лечения стали всё дольше а результаты от них всё хуже и как итог даже в периоды озарения он всё равно достаточно плохо осознаёт чувство реальности.
