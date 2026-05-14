  • Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о желании продолжить работу с тренером Роланом Гусевым.

– Ты не провел достаточное количество матчей для автоматического продления контракта, но генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал, что переговоры будут. Уже начались?

– Я читал, что сказал Павел Константинович, но переговоров и какой-то конкретики по контракту пока нет.

Конечно, я хочу продолжить выступать за «Динамо», выиграть трофей и остаться после завершения карьеры в этом клубе. Поэтому никаких альтернативных вариантов не рассматриваю.

– Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?

– Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант.

Гусев – сильный тренер. Уверен, что именно он приведет нас к трофею! – сказал Андрей Лунев.

«Зенит» уже точно чемпион?34913 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Андрей Лунев
Динамо Москва
Павел Пивоваров
премьер-лига Россия
Спорт-Экспресс
Не то чтобы Гусев так хорош как тренер, просто бывший до него Карпин оказался полным днищем ... при зарплате 2,5 ляма евро в год и скупке Осипенок и Зайнутдиновых . 8 место Динамо при Гусеве тем только хорошо, что выше 10-го места при Валере
Вы смотрели результаты по весенним турам?Выше только Зенит,Краснодар и Спартак)
Парни, а зачем все время про трофеи говорить? Не лучше бы игру стабильную поставить. Спартака это тоже касается. Опять одно и тоже - вот в следующем сезоне тренер точно приведет к чемпионству. Или это такой ритуал???
Про Родину начинайте строчить. Едаков в вашей семье прибавилось.
, Главное игру стабилизировать и. повысить её уровень вот основная задача для тренера и успех придёт в команду Динамо Москва! Тем более состав игроков не плохой.,.
вам бы стабильности добавить.
Весну то начали очень мощно, но потом упали в провал
PS на тренера Гусева в полноценном сезоне было бы очень интересно глянуть
Все шансы на летний винлайн кубок
Факт в том, что Динамо при Гусеве играет мощнее, чем при Карпине. Оборона играет лучше чем у Лички. Я как болельщик, двумя руками за Гусева. Проиграли по пенальти в кубке, но через несколько дней лишили чемпионства наших обидчиков. Так что характер есть!
Ролан, ты?
В чем сильный? Динамо играет в прагматичный футбол, который смотреть тяжело
Да что вы знаете о прагматичном футболе?) Мы в Питере уже 3 года смотрит сверх прагматичный футбол Семака!
Это "прагматичный" футбол для 8-го места.
Опять нацелились на победу в лучшей лиге мира?
Пока контракта нет можно и сказать что все хорошие и крутые ))
Не вижу сильных качеств в Гусеве ,он пока сыроват для главного, тактических решений нет, может быть мотиватон хороший , победы странные ,как будто случайные ,во всех матчах играют хуже соперника.
Надо менять пол состава и сильного тренера ,если Д хотят на что-то претендовать , уровень некоторых легионеров вызывает вопросы ,как за такие деньги таких покупают.
