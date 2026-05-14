Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»

Андрей Лунев: уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею.

– Ты не провел достаточное количество матчей для автоматического продления контракта, но генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал, что переговоры будут. Уже начались?

– Я читал, что сказал Павел Константинович, но переговоров и какой-то конкретики по контракту пока нет.

Конечно, я хочу продолжить выступать за «Динамо », выиграть трофей и остаться после завершения карьеры в этом клубе. Поэтому никаких альтернативных вариантов не рассматриваю.

– Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?

– Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант.

Гусев – сильный тренер. Уверен, что именно он приведет нас к трофею! – сказал Андрей Лунев .