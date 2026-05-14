Андрей Лунев: «Уверен, что именно Гусев приведет «Динамо» к трофею. Сильный тренер, хотелось бы продолжить работу с ним»
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев рассказал о желании продолжить работу с тренером Роланом Гусевым.
– Ты не провел достаточное количество матчей для автоматического продления контракта, но генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал, что переговоры будут. Уже начались?
– Я читал, что сказал Павел Константинович, но переговоров и какой-то конкретики по контракту пока нет.
Конечно, я хочу продолжить выступать за «Динамо», выиграть трофей и остаться после завершения карьеры в этом клубе. Поэтому никаких альтернативных вариантов не рассматриваю.
– Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?
– Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант.
Гусев – сильный тренер. Уверен, что именно он приведет нас к трофею! – сказал Андрей Лунев.
Весну то начали очень мощно, но потом упали в провал
PS на тренера Гусева в полноценном сезоне было бы очень интересно глянуть
Не вижу сильных качеств в Гусеве ,он пока сыроват для главного, тактических решений нет, может быть мотиватон хороший , победы странные ,как будто случайные ,во всех матчах играют хуже соперника.
Надо менять пол состава и сильного тренера ,если Д хотят на что-то претендовать , уровень некоторых легионеров вызывает вопросы ,как за такие деньги таких покупают.