Флорентино Перес: «Считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Нет спешки с его контрактом. Он помог нам выиграть два последних титула ЛЧ»

Флорентино Перес: считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала».

Президент «Реала » Флорентино Перес высказался касательно ситуации с новым контрактом вингера команды Винисиуса .

Действующий договор мадридского клуба и бразильца рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я не продлеваю контракты. Но считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Он помог выиграть два последних наших титула Лиги чемпионов.

Нет никакой спешки с продлением его контракта. У нас еще есть целый сезон, чтобы поговорить с ним.

Вы думаете, что я отвечаю за все, но это работа спортивного директора», – сказал Флорентино Перес в эфире El Chiringuito.

В этом сезоне Винисиус забил 15 голов и сделал 5 передач в 34 матчах Ла Лиги .

