  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флорентино Перес: «Считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Нет спешки с его контрактом. Он помог нам выиграть два последних титула ЛЧ»
80

Флорентино Перес: «Считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Нет спешки с его контрактом. Он помог нам выиграть два последних титула ЛЧ»

Флорентино Перес: считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала».

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался касательно ситуации с новым контрактом вингера команды Винисиуса.

Действующий договор мадридского клуба и бразильца рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я не продлеваю контракты. Но считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Он помог выиграть два последних наших титула Лиги чемпионов.

Нет никакой спешки с продлением его контракта. У нас еще есть целый сезон, чтобы поговорить с ним.

Вы думаете, что я отвечаю за все, но это работа спортивного директора», – сказал Флорентино Перес в эфире El Chiringuito.

В этом сезоне Винисиус забил 15 голов и сделал 5 передач в 34 матчах Ла Лиги.

«Если сказку рассказывает красная шапочка, волк всегда будет злодеем». Новое ауф-интервью Переса

«Зенит» уже точно чемпион?34907 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
logoЛига чемпионов УЕФА
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот серьезно. 15+5. Я понимаю, что Вини выдавал сильные сезоны. Но с его зарплатой выдавать 15+5 - это позорище.
Ответ alschafer2014
Ну вот серьезно. 15+5. Я понимаю, что Вини выдавал сильные сезоны. Но с его зарплатой выдавать 15+5 - это позорище.
Маркус Решфорд одобрительно улыбнулся
Ответ alschafer2014
Ну вот серьезно. 15+5. Я понимаю, что Вини выдавал сильные сезоны. Но с его зарплатой выдавать 15+5 - это позорище.
Перес его ценит видимо за что-то другое, статистика удел слабаков!? Он просто хороший парень, который иногда может забить, чуть реже отдать, остальное не так уж и важно)
Только вот последние два года вообще ничего Мадрид не выиграл, если бы это сказал папа Винисиуса это понятно, но Перес президент Реала, которого с такой политикой вряд ли переизберут 😏
Последние две ЛЧ выиграли исключительно гений Кросса и Модрича, на их опыте вывозили, после их ухода магия из команды исчезла, да и команда в целом, превратилась в сборище индивидуальностей, которые за свое имя играют, а не за клуб. Вот и результат последних двух лет это доказывает, показывает и подтверждает.
Поэтому меня улыбает, когда мадридисты, в приоритете стоит, обсуждение и осуждение Барсы, а не анализ игры их команды, что даже Перез в упор не видит проблем, зато поет про Негрейру, уже какой год.
Ответ cukken
Последние две ЛЧ выиграли исключительно гений Кросса и Модрича, на их опыте вывозили, после их ухода магия из команды исчезла, да и команда в целом, превратилась в сборище индивидуальностей, которые за свое имя играют, а не за клуб. Вот и результат последних двух лет это доказывает, показывает и подтверждает. Поэтому меня улыбает, когда мадридисты, в приоритете стоит, обсуждение и осуждение Барсы, а не анализ игры их команды, что даже Перез в упор не видит проблем, зато поет про Негрейру, уже какой год.
Ну что за популизм. Бензема забивает 17 голов, большая часть из них в плей-офф - но заслуга исключительно Кросса и Модрича.

Больше голевых передач, чем Винисиус, в плей-офф ЛЧ в истории отдал только Роналду, есть куча важных голов (в финале Лч, в полуфиналах, в четвертьфиналах), но заслуга исключительно Кросса и Модрича.

Ну что за крайности, ей богу
Ответ cukken
Последние две ЛЧ выиграли исключительно гений Кросса и Модрича, на их опыте вывозили, после их ухода магия из команды исчезла, да и команда в целом, превратилась в сборище индивидуальностей, которые за свое имя играют, а не за клуб. Вот и результат последних двух лет это доказывает, показывает и подтверждает. Поэтому меня улыбает, когда мадридисты, в приоритете стоит, обсуждение и осуждение Барсы, а не анализ игры их команды, что даже Перез в упор не видит проблем, зато поет про Негрейру, уже какой год.
Бензема - «Я что для вас шутка?»
Хочет продать надеюсь)
Ответ aloha!
Хочет продать надеюсь)
Не. Объявит продление контракта перед выборами
Что этот белый торговец черным деревом позволяет себе говорить про самую плаксивую девочку из Реала!!!!! Он должен был на коленях принести ей новый контракт!!! Если честно, то это сарказм. Гнать ее (эту плаксу) надо.
Винисиус стал неликвидом. Это надо постараться его кому-нибудь впарить.
Может у деда деменция началась))
Если бы Вини меньше отвлекался на своё нытьё и боролся с ветряными мельницами в виде мифического расизма, то футболист из него получился бы весьма толковый. Он сам себя закапывает своим дурацким поведением, оттого и спад в игре. Мало какому топ-клубу нужен конфликтный футболист.
Считай, считай. Он твою команду и разваливает.
Жуниор монстр плей-офф. Даже в провальном сезоне сделал гол для Килиана.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
10 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
11 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
12 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
32 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
44 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
50 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
57 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
21 минуту назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем