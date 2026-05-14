Флорентино Перес: «Считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Нет спешки с его контрактом. Он помог нам выиграть два последних титула ЛЧ»
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался касательно ситуации с новым контрактом вингера команды Винисиуса.
Действующий договор мадридского клуба и бразильца рассчитан до 30 июня 2027 года.
«Я не продлеваю контракты. Но считаю Винисиуса одним из лучших футболистов «Реала». Он помог выиграть два последних наших титула Лиги чемпионов.
Нет никакой спешки с продлением его контракта. У нас еще есть целый сезон, чтобы поговорить с ним.
Вы думаете, что я отвечаю за все, но это работа спортивного директора», – сказал Флорентино Перес в эфире El Chiringuito.
В этом сезоне Винисиус забил 15 голов и сделал 5 передач в 34 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Поэтому меня улыбает, когда мадридисты, в приоритете стоит, обсуждение и осуждение Барсы, а не анализ игры их команды, что даже Перез в упор не видит проблем, зато поет про Негрейру, уже какой год.
Больше голевых передач, чем Винисиус, в плей-офф ЛЧ в истории отдал только Роналду, есть куча важных голов (в финале Лч, в полуфиналах, в четвертьфиналах), но заслуга исключительно Кросса и Модрича.
Ну что за крайности, ей богу