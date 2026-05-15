«Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» – 2:0. Гонсало и Беллингем забили

«Реал» победил «Реал Овьедо» в матче Ла Лиги.

«Реал Мадрид» обыграл «Реал Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гонсало Гарсия открыл счет на 44-й минуте. Джуд Беллингем забил на 80-й.

Ла Лига Испания. 36 тур
14 мая 19:30, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
2 - 0
1.74xG1.19
Реал Овьедо
  Беллингем
80’
79’
Фонсека   Pablo Menéndez Agudín
79’
Начо Видаль   Лукас Аихадо
Мастантуоно   Яньес
77’
Браим Диас   Паласиос
77’
Гонсало Гарсия   Мбаппе
69’
69’
Фернандес   Хассан
Александер-Арнолд   Карвахаль
64’
Тчуамени   Беллингем
64’
54’
Шаира   Касорла
2тайм
Перерыв
  Гонсало Гарсия
44’
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Алаба, Асенсио, Александер-Арнолд, Браим Диас, Тчуамени, Камавинга, Мастантуоно, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия
Запасные: Александер-Арнолд, Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Ф. Гонсалес, Местре, Фран Гарсия, Мартинес, Питарч, Браим Диас, Тчуамени, Рюдигер
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Альхассан, Костас, Байи, Начо Видаль, Рейна, Коломбатто, Фонсека, Фернандес, Виньяс, Шаира
Запасные: Фонсека, Фернандес, Илич, Борбас, Форес, Начо Видаль, Карму, Шаира, Молдован, Кальво
Пишите как привыкли. Не Реал Овьедо, а Овьедо Онопко
Комментарий скрыт
отвечаю 😁
Кто нибудь адекватный может мне объяснить почему свистят Мбаппе? До травмы это был не просто лучший игрок Реала, а первый кандидат на ЗМ. Потом известна его несовместимость с Вини и при Арбелоа это ещё больше стало видно.
Но не Мбаппе ужасно играл в обороне в ключевых матчах сезона. Это вообще не его задача. А то, что их двое таких, кто совсем не отрабатывает, это проблема тренера, а не Мбаппе. Что за идиотские 70 млн собранных голосов против Мбаппе? Это кто вообще ? Все болельщики других клубов?
Бред.
да мбапе забил много, но он плевал на эмблему Реала, он забивает ради своей статы
Что за бред. Надо после каждого гола эмблему целовать? Или меньше забивать? Что за пустые домыслы что он это делает не ради побед клуба а ради статы?
настоящий реал тут только один, вперёд Овьедо!!!
Комментарий удален модератором
Они праздновать устали...
Паласиос непонятно почему получает время, совсем деревянный, неинтересный парень
Наконец то сократили отставание, надо продолжать в этом темпе
Как обоих крайков накручивают периодически, мда. Трент и не был крутым защем, а Каррерас прям задеревенел на лавке.
Каррерас изначально таким и был, но бегал много
пожелаю победы бестрофейному Реалу!
напомни, когда там бчк последний трофей в Европе взял?
Жесть Мадрид мертвый
Островного Комбарова раздевают на фланге только в путь
Да кошмар, чудовищный трансфер. Ещё и вальяжно ходит со жвачкой
Теперь видимо с Реалом ничего не добавляют

90 минут есть 90 минут
