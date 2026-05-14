Энрике после 2:0 с «Лансом»: «Сафонов был великолепен. Его уровень удивителен для вас, но не для меня. Я всегда говорил, что у меня три вратаря высочайшего уровня»

Луис Энрике: Сафонов был великолепен в матче с «Лансом».

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о победе над «Лансом» в 33-м туре Лиги 1 (2:0) и завоевании титула чемпионов Франции.

– Является ли этот чемпионский титул еще более приятным, учитывая сложное начало сезона в плане вашей подготовки?

– Да. Это самый приятный и самый сложный из трех завоеванных нами титулов. «Ланс» проделал фантастическую работу. Я смотрел каждый матч, который они выиграли в этом сезоне. Нам было непросто.

Этот сезон был очень необычным для нас. У нас были травмированные игроки, как и у большинства команд, но этим летом у нас было очень мало времени на отдых. Было сложно справиться с этим.

– Матвей Сафонов провел фантастическую игру.

– Он был великолепен. «Ланс» заслуживал лучшего результата, но таков футбол. Я помню матч в Кубке Франции, который мы проиграли «Парижу». У нас было 80% моментов в этой игре, но мы проиграли. Сегодня мы хорошо оборонялись. Мы доминировали как в атаке, так и в обороне. Команда продемонстрировала настрой, необходимый для победы в матче.

– Вы удивлены, что видите его на таком уровне?

– Это удивительно для вас, но не для меня. Я всегда говорил, что у меня есть три вратаря высочайшего уровня. Мы начинали сезон с Люка Шевалье в качестве основного вратаря, а затем сменили его. Мы всегда стремимся привлекать в команду лучших игроков. И можем сменить даже вратаря. Нужно быть готовым к этому.

Игроки должны выкладываться каждый день. Все игроки на поле демонстрируют амбиции и способности. Когда вы представляете «ПСЖ», вы должны выкладываться. А тренер либо даст вам возможность играть, либо нет, – сказал Энрике.

Сафонов сделал 8 сэйвов в игре с «Лансом» и был признан лучшим игроком. Матвей провел 12-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне