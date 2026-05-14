Гвардиола про 3:0 с «Кристал Пэлас»: «Сити» сыграл так, как должен, и добился своего благодаря терпению. Хотим сохранить шансы на титул до последнего тура»

Пеп Гвардиола: очень доволен победой над «Кристал Пэлас».

«3:0 с «Брентфордом», 3:0 с «Кристал Пэлас » – а они играют очень жестко. Я очень доволен. Мы стараемся сохранить шансы до следующего матча. Сейчас же сосредоточимся на финале Кубка.

Мы играли очень, очень хорошо. Я знаю, что они контратакуют и используют стандарты на высшем уровне. Против них сложно, потому что они обороняются низким блоком. Но мы добились своего благодаря терпению. Мы провели игру так, как должны были.

Мы не обсуждали то, что произошло в прошлом матче с участием нашего конкурента в борьбе за титул. Мы просто делаем то, что должны. Я много раз проходил через это в АПЛ, в «Барселоне» и «Баварии».

Конечно, мы хотим, чтобы у нас были шансы в случае победы в последнем туре. К сожалению, это не в наших руках по огромной куче причин. Чтобы выиграть оставшиеся матчи и завоевать титул, надо играть намного, намного лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Sky Sports.