  Сафонов о выносах в аут: «Пусть люди гадают. Это интересно наблюдать, зная правду. Сравнение с Яшиным – сказки какие-то, этому нет места, сравнивать невозможно»
Сафонов о выносах в аут: «Пусть люди гадают. Это интересно наблюдать, зная правду. Сравнение с Яшиным – сказки какие-то, этому нет места, сравнивать невозможно»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе в чемпионате Франции. 

Сегодня парижане одержали победу над «Лансом» со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции. Российский голкипер сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча

– Скажите, вот выиграть чемпионство в таком матче против принципиального соперника – что это за чувство? Или, может, это уже что-то более будничное для вас?

– Во-первых, спасибо большое. Во-вторых, я думаю, что после второго гола было видно, как радовалась команда, насколько этот матч был важен для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы, потому что там были какие-то математические шансы. Сегодня важно было выиграть и показать, что мы чемпионы, и мы чемпионы по праву. 

– Не знаю, можете ли вы раскрыть секрет, но весь интернет гадает, выносы в аут – это тактика или ошибка?

– Пусть гадают. Я думаю, что это интересно наблюдать, зная правду (улыбается). 

– Весь стадион сегодня кричал в очень негативном ключе, люди были недовольны, что не получается вам забить. Но фанаты «ПСЖ» уже сравнивают вас с Яшиным. Вам каково от этого сравнения?

– Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что я не понял, что кричали. Поэтому на меня это никак не действует,  делал свою работу, и это логично, что болельщики соперника будут недовольны. Но я рад, что вызвал такую бурную эмоцию у них, и думаю, что им понравился матч. Поэтому я думаю, что матч был классный.

Насчет сравнения с Яшиным – я думаю, что это слишком сказки какие-то, этому сравнению нет места. Люди могут говорить все, что угодно, но я думаю, что сравнивать невозможно, – сказал Сафонов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Okko Спорт
Сафонов за один сезон в ПСЖ по сути сделал себя более легендарным вратарём, чем Акинфеев:))
Факт. Честно говоря, не уверен, что Игорь смог бы конкуренцию выиграть так. Характер у Моти помощнее имхо. Но, у него, конечно, изначально физические данные лучше. Выше почти на 10 см, что существенно для вратаря
Да зачем вы сравниваете, у каждого свой путь
Понятно, что на международной арене и по ценности трофеев Сафонов 100% красавец, но провести всю карьеру в одном клубе и стать легендой нашего футбола - тоже круто

Здорово, когда есть и такое, и такое, и игрой и историями обоих можно только наслаждаться
Это для тех экспертов из телевизора, которые говорят, что не стоит российским игрокам уезжать в топ чемпионаты. У нас были отличные вратари в прошлые десятилетия, как минимум Акинфеев и Малафеев, но они так и останутся легендами на уровне РПЛ, хоть и выиграли оба по кубку УЕФА. Сафонов за 2 сезона в ПСЖ запомнится для мирового футбола намного сильнее. Это не говоря о совсем другом уровне качества футбола, о полных стадионах, зрелищности игры и постоянные пересечения с лучшими игроками мира. В последние сезоны еще и фактор еврокубковых матчей. В деньгах может и потеряют, но если качественно играть, то и в Европе хорошо платят.
Люди разные, не все могут адаптироваться в чужой стране. Почему-то все забывают, что там не только играть надо, но и жить. И ещё на мой взгляд игрок одной команды тоже заслуживает уважения. Как ди натале или варди или акинфеев. К тому же лучшие годы игорь провёл в рпл, которая реально могла по уровню францию обогнать и ЦСКА был околотоп по европейским меркам

Так почему бы не поддерживать Сафонова без постоянного пинания Акинфеева? Разные люди, разные судьбы, разные легенды. Игорь не только кубок УЕФА взял, но и со сборной много добился с учётом того, что наша сборная не самая сильная в мире
Захарян уехал и что с ним стало? Слил 3 сезона карьеры в унитаз и неизвестно что дальше будет.
К чему тут постоянно всех под одну гребёнку то пихают в вопросе отъезда?
Кому-то отъезд может пойти на пользу, а кому-то может загубить карьеру и тут даже не всё от игрока зависит, как в случае с Захой, который превратился в хрусталь.
Поколение Евро-2008 то же, уехали 5-6 человек, но почти все элементарно в бытовом плане не осилили долгую жизнь на чужбине и в итоге вернулись, хотя те же Пав и Жирков могли продолжать играть в Тоттенхэме и Челси.
Мотя само собой красавчик, но ему и судьба подарков подкинула, когда сначала сам ПСЖ слил Донногоруму, а потом Шевалье приехал мышеловом и Мотя великолепно использовал свой шанс.
А могло быть и так, что Шевалье приехал бы в порядке и продолжал бы Мотя довольствоваться 16-18 играми в сезоне в качестве второго вратаря.
Скромный герой!
Помню в начале сезона была статья про великолепного Шевалье и насколько он крут.
Вообще этот полуфинал с Баварией показал, что розыгрыш от ворот "во что бы то ни стало" уходит в прошлое.
Сравнение с Яшиным излишне, но это продолжение и закрепление того вратарского имиджа и славы, заложенной на века.
