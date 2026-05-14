Сафонов о выносах в аут: «Пусть люди гадают. Это интересно наблюдать, зная правду. Сравнение с Яшиным – сказки какие-то, этому нет места, сравнивать невозможно»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе в чемпионате Франции.
Сегодня парижане одержали победу над «Лансом» со счетом 2:0 в 33-м туре Лиги 1 и стали чемпионами Франции. Российский голкипер сделал 8 сэйвов и был признан лучшим игроком матча.
– Скажите, вот выиграть чемпионство в таком матче против принципиального соперника – что это за чувство? Или, может, это уже что-то более будничное для вас?
– Во-первых, спасибо большое. Во-вторых, я думаю, что после второго гола было видно, как радовалась команда, насколько этот матч был важен для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы, потому что там были какие-то математические шансы. Сегодня важно было выиграть и показать, что мы чемпионы, и мы чемпионы по праву.
– Не знаю, можете ли вы раскрыть секрет, но весь интернет гадает, выносы в аут – это тактика или ошибка?
– Пусть гадают. Я думаю, что это интересно наблюдать, зная правду (улыбается).
– Весь стадион сегодня кричал в очень негативном ключе, люди были недовольны, что не получается вам забить. Но фанаты «ПСЖ» уже сравнивают вас с Яшиным. Вам каково от этого сравнения?
– Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что я не понял, что кричали. Поэтому на меня это никак не действует, делал свою работу, и это логично, что болельщики соперника будут недовольны. Но я рад, что вызвал такую бурную эмоцию у них, и думаю, что им понравился матч. Поэтому я думаю, что матч был классный.
Насчет сравнения с Яшиным – я думаю, что это слишком сказки какие-то, этому сравнению нет места. Люди могут говорить все, что угодно, но я думаю, что сравнивать невозможно, – сказал Сафонов.
Сафонов специально лупил в ауты с «Баварией»? Очень сомнительная теория
Понятно, что на международной арене и по ценности трофеев Сафонов 100% красавец, но провести всю карьеру в одном клубе и стать легендой нашего футбола - тоже круто
Здорово, когда есть и такое, и такое, и игрой и историями обоих можно только наслаждаться
Так почему бы не поддерживать Сафонова без постоянного пинания Акинфеева? Разные люди, разные судьбы, разные легенды. Игорь не только кубок УЕФА взял, но и со сборной много добился с учётом того, что наша сборная не самая сильная в мире
К чему тут постоянно всех под одну гребёнку то пихают в вопросе отъезда?
Кому-то отъезд может пойти на пользу, а кому-то может загубить карьеру и тут даже не всё от игрока зависит, как в случае с Захой, который превратился в хрусталь.
Поколение Евро-2008 то же, уехали 5-6 человек, но почти все элементарно в бытовом плане не осилили долгую жизнь на чужбине и в итоге вернулись, хотя те же Пав и Жирков могли продолжать играть в Тоттенхэме и Челси.
Мотя само собой красавчик, но ему и судьба подарков подкинула, когда сначала сам ПСЖ слил Донногоруму, а потом Шевалье приехал мышеловом и Мотя великолепно использовал свой шанс.
А могло быть и так, что Шевалье приехал бы в порядке и продолжал бы Мотя довольствоваться 16-18 играми в сезоне в качестве второго вратаря.