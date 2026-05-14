8 сэйвов Сафонова – третий результат среди вратарей «ПСЖ» в Лиге 1 при катарцах. У Доннаруммы было 10, у Наваса – 9
Лишь Доннарумма и Навас делали больше сэйвов в «ПСЖ», чем Сафонов.
Матвей Сафонов провел один из лучших матчей среди всех вратарей «ПСЖ» за то время, что клубом владеют катарцы.
Россиянин отразил восемь ударов в игре с «Лансом» в Лиге 1, его команда победила со счетом 2:0.
С сезона-2011/12 было только два случая, когда голкипер парижского клуба в чемпионате делал больше сэйвов. 31 марта 2024 года в матче с «Марселем» Джанлуиджи Доннарумма спас «ПСЖ» 10 раз, а 9 мая 2021 года Кейлор Навас отбил 9 ударов «Ренна».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Будем честны - именно у Сафонова 6 сейвов, и еще 2 ушло на алименты
Наш слон) Жаль не обогнал пока Доннарумму
Если будет нормальная защита, то рекорд не поставить )
Хорош Сафонов! 👏
Хейтерки и здесь напишут гадости
Гадости
