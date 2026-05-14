8 сэйвов Сафонова – третий результат среди вратарей «ПСЖ» в Лиге 1 при катарцах. У Доннаруммы было 10, у Наваса – 9

Лишь Доннарумма и Навас делали больше сэйвов в «ПСЖ», чем Сафонов.

Матвей Сафонов провел один из лучших матчей среди всех вратарей «ПСЖ» за то время, что клубом владеют катарцы.

Россиянин отразил восемь ударов в игре с «Лансом » в Лиге 1, его команда победила со счетом 2:0.

С сезона-2011/12 было только два случая, когда голкипер парижского клуба в чемпионате делал больше сэйвов. 31 марта 2024 года в матче с «Марселем» Джанлуиджи Доннарумма спас «ПСЖ » 10 раз, а 9 мая 2021 года Кейлор Навас отбил 9 ударов «Ренна».