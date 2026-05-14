Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»

Лаутаро о работе Киву в «Интере»: поставили бы ему 10 из 10.

Капитан «Интера » Лаутаро Мартинес высоко оценил работу главного тренера Кристиана Киву в этом сезоне.

Под руководством 45-летнего специалиста «нерадзурри» выиграли Серию А и Кубок Италии, сделав золотой дубль впервые с сезона-2009/10.

В финале Кубка «Интер» одержал победу над «Лацио» со счетом 2:0.

«Это очень многое значит для нас, потому что после того, что произошло в прошлом сезоне, вернуться на прежний уровень было непросто. Но нам удалось провести действительно выдающийся сезон. Мы показывали результат, качество игры, интенсивность, поэтому я горжусь тем, что мы завершаем сезон еще с одним трофеем, который так много значит.

Об «Интере» всегда много говорят, но нужно смотреть на то, чего мы добились за все эти годы. Нам нужно продолжать идти своим путем – это еще один трофей в подтверждение нашей работы.

Мы бы поставили Киву 10 из 10 [за его работу и вклад в успех клуба], потому что он очень сильно нам помог», – сказал Лаутаро Мартинес в интервью Sport Mediaset.