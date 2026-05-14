«Барселона» ни разу не пробила в створ в матче с «Алавесом». За предыдущие 11 лет в Ла Лиге такое было лишь раз
Команда Ханси Флика потерпела поражение со счетом 0:1.
Каталонцы пробили восемь раз, но все попытки были неточными. У их соперников девять ударов, в створ – три.
В последний раз до этого дня «Барселона» проводила в чемпионате игру без точных ударов в ноябре 2024-го (против «Сосьедада»), перед этим – в сентябре 2014-го (против «Малаги»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
учитывая что впереди нет у Барсы важных матчей, хотелось бы какого то адекватного состава хотя бы или борьбы
Левандовски и Щесны непонятно зачем вышли