«Барселона» ни разу не пробила в створ в матче с «Алавесом». За предыдущие 11 лет в Ла Лиге такое было лишь раз

«Барселона» не попала в створ «Алавеса» за весь матч.

«Барселона» завершила матч против «Алавеса» без единого попадания в створ.

Команда Ханси Флика потерпела поражение со счетом 0:1.

Каталонцы пробили восемь раз, но все попытки были неточными. У их соперников девять ударов, в створ – три.

В последний раз до этого дня «Барселона» проводила в чемпионате игру без точных ударов в ноябре 2024-го (против «Сосьедада»), перед этим – в сентябре 2014-го (против «Малаги»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
очень жаль что Флик забил на чемпионат
учитывая что впереди нет у Барсы важных матчей, хотелось бы какого то адекватного состава хотя бы или борьбы
Левандовски и Щесны непонятно зачем вышли
Как будто проверить в деле новых игроков (левый цз сегодня лучший у барсы по оценкам!) важнее, чем 100 очков, которые просто для красоты
А говорил, что будем бороться после класико за 3 победы и за 100 очков, но кто ж поверил?)
Странно. Не отошли чтоли
