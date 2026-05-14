«Барселона» ни разу не пробила в створ в матче с «Алавесом». За предыдущие 11 лет в Ла Лиге такое было лишь раз

«Барселона » завершила матч против «Алавеса » без единого попадания в створ.

Команда Ханси Флика потерпела поражение со счетом 0:1.

Каталонцы пробили восемь раз, но все попытки были неточными. У их соперников девять ударов, в створ – три.

В последний раз до этого дня «Барселона» проводила в чемпионате игру без точных ударов в ноябре 2024-го (против «Сосьедада »), перед этим – в сентябре 2014-го (против «Малаги»).