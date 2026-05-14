Флик о 0:1: «Разочарован результатом, но увидел и положительные моменты. У «Барсы» был хороший настрой, но «Алавес» играл очень агрессивно»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Алавесом» в 36-м туре Ла Лиги (0:1).
«Я разочарован результатом. Мы хотели победить сегодня, но я увидел и положительные моменты. Я доволен игрой команды. Альваро [Кортес] дебютировал и сыграл очень хорошо. Эспарт и Маркес тоже сыграли хорошо, как и Берналь после травмы.
В первом тайме у нас были моменты, но в итоге мы пропустили после углового. В такие моменты нам не хватало концентрации. Мы должны смириться с результатом и готовиться к воскресной игре.
Настрой и менталитет были хорошими, но это был непростой матч. «Алавес» играл очень агрессивно, мы все это видели. Нам нужно принять то, что случилось», – сказал Флик.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
В целом, в Ла Лиге между 8 местом и 19ым - всего 5 очков, фантастика какая-то
Условно, будь больше туров, Сосьедаду (8 место) 4 очка до еврокубков и 5 до вылета
Очень высокая плотность