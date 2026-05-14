  • Флик о 0:1: «Разочарован результатом, но увидел и положительные моменты. У «Барсы» был хороший настрой, но «Алавес» играл очень агрессивно»
Флик о 0:1: «Разочарован результатом, но увидел и положительные моменты. У «Барсы» был хороший настрой, но «Алавес» играл очень агрессивно»

Флик прокомментировал поражение от «Алавеса».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Алавесом» в 36-м туре Ла Лиги (0:1).

«Я разочарован результатом. Мы хотели победить сегодня, но я увидел и положительные моменты. Я доволен игрой команды. Альваро [Кортес] дебютировал и сыграл очень хорошо. Эспарт и Маркес тоже сыграли хорошо, как и Берналь после травмы.

В первом тайме у нас были моменты, но в итоге мы пропустили после углового. В такие моменты нам не хватало концентрации. Мы должны смириться с результатом и готовиться к воскресной игре.

Настрой и менталитет были хорошими, но это был непростой матч. «Алавес» играл очень агрессивно, мы все это видели. Нам нужно принять то, что случилось», – сказал Флик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Алавес выиграл - и уже в таблице нормально поднялся из зоны вылета, Севилья две победы - уже 10я

В целом, в Ла Лиге между 8 местом и 19ым - всего 5 очков, фантастика какая-то

Условно, будь больше туров, Сосьедаду (8 место) 4 очка до еврокубков и 5 до вылета
Очень высокая плотность
Ответ King_X
Да, в этом сезоне будто есть одна лучшая команда, четыре средние и остальные просто донные. Очень слаба Лалига как никогда.
Там был прикол, что команде из зоны ЛЧ по очкам ближе зона вылета, чем Барселона. Из зоны еврокубков ещё пару туров назад можео было вылететь в сегунду, было всего в районе 8 очков преимущество.
Мотивация набрать 100 очков в чемпионате оказалась слабой для игроков Барселоны
Это ж как они отмечали что пробили 0 ударов в створ
Очень редко Флик грешит против истины, но сегодня именно такой случай. Ничего положительного в игре не было, ни одного нюанса. Ни желания, ни мастерства никем продемонстрировано не было, включая резервистов (что особенно печально). Видимо, просто не счёл нужным, после ничего не значащего матча, всерьёз критиковать команду, возможно и правильный выбор.
Был момент в первом тайме, когда Левандовски очень сильно пожадничал и запорол момент. Мог пасовать на Руни или на Рэшфорда, которые оба были свободны, но попытался улучшить позицию чтобы ударить сам и ободелался.
Зенит тоже чемпион. Вероятно, проиграют Ростову в ближайшем туре после всех празднований.
Кому, Ростову?😃 я живу в этом городе и поверьте мне, Ростов очень договороспособный клуб
Но договориться можно и с другим клубом)
Парни отмечали хорошо, имеют право
Очень слабый матч был, не понимаю зачем было праздновать чемпионство, когда матчи еще продолжаются..Они буквально целый день с утра до вечера на этом бусе проехали по городу, а потом через день сразу матч. После такой гулянки разве можно было выдать хорошую игру?
100 очков набрать это, конечно, классно, но хорошо что эта цель теперь уже не актуальна. В преддверии ЧМ рисковать получить травму в матче который ничего не значит? Молодежь пусть обкатывают, из второй команды пригласит молодежь, будет интересно посмотреть.
Барса после завоевания титула всегда сбавляет. Да, дернули Бильбао 3-0, но там не по игре было. А так... Ничейки катает или даже проигрывает. Минус для себя вижу только один - хочется напоследок сезона насладиться игрой любимой команды, а не получается. Может, против Бетиса получится карнавальчик на 4-3 устроить. Вперед, Барса! Вы лучшие!
