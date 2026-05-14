Кристиан Киву: «Интер» заслуженно завоевал два трофея – это нелегко. Мы довольны тем, чего добились в этом сезоне»
Кристиан Киву: довольны золотым дублем.
Кристиан Киву подвел итоги финала Кубка Италии, выигранного «Интером» у «Лацио» со счетом 2:0.
«Интер» заслуженно завоевал два трофея. Мы все очень довольны тем, чего добились, рады за фанатов и клуб.
Мы наслаждаемся тем, чего достигли в этом сезоне. Завоевать два трофея легко не бывает, и мы счастливы», – сказал главный тренер миланцев в интервью Sport Mediaset.
«Интер» сделал золотой дубль. Миланцы выиграли чемпионат и Кубок Италии в один год впервые с 2010-го
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
Интер и Комо - это две команды серии А игры которых приятно смотреть, на всё остальное смотреть тяжело.
