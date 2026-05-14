Кристиан Киву: «Интер» заслуженно завоевал два трофея – это нелегко. Мы довольны тем, чего добились в этом сезоне»

Кристиан Киву: довольны золотым дублем.

Кристиан Киву подвел итоги финала Кубка Италии, выигранного «Интером » у «Лацио » со счетом 2:0.

«Интер» заслуженно завоевал два трофея. Мы все очень довольны тем, чего добились, рады за фанатов и клуб.

Мы наслаждаемся тем, чего достигли в этом сезоне. Завоевать два трофея легко не бывает, и мы счастливы», – сказал главный тренер миланцев в интервью Sport Mediaset.

«Интер» сделал золотой дубль. Миланцы выиграли чемпионат и Кубок Италии в один год впервые с 2010-го