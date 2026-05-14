Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»

Перес о «Барселоне»: не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей.

Президент «Реала » Флорентино Перес ответил на вопрос об отношениях с «Барселоной».

– Отношения с «Барсой» разрушены?

– Полностью разрушены. Я не хочу никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

