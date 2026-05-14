  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»
124

Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»

Перес о «Барселоне»: не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей.

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос об отношениях с «Барселоной». 

– Отношения с «Барсой» разрушены?

– Полностью разрушены. Я не хочу никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало, – сказал Перес в эфире El Chiringuito. 

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»

«Зенит» уже точно чемпион?34653 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБарселона
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoсудьи
124 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тогда ждём аналогичных высказываний от Баварии, Ювентуса и десятка других клубов, пострадавших от судейства в ЛЧ в матчах с Реалом, не говоря уже о классико, в которых закрывали глаза на руки в штрафной и левые офсайды)
Ответ AbadayaStayne
Тогда ждём аналогичных высказываний от Баварии, Ювентуса и десятка других клубов, пострадавших от судейства в ЛЧ в матчах с Реалом, не говоря уже о классико, в которых закрывали глаза на руки в штрафной и левые офсайды)
Комментарий скрыт
Ответ pit4er
Комментарий скрыт
И что же за 3 года не слышно ничего, кроме истерики Реала? Их то понять можно, два года самый богатый клуб остается без трофеев из за школьников Ла Масии, но людей не обманешь, все видели своими глазами мерзкие судейские ошибки и скандалы, причем смеют потом говорить про Барселону и судей, в своих глазах не замечая бревна) Однажды мы и про все эти «победы» Реала узнаём все, как сейчас можно найти видео как добывались славные победы мадридцев, начиная с 1950-ых по сегодняшний день
Если он "не хочет никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей", что он до сих пор делает в "Реале"?
Ответ rbore
Если он "не хочет никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей", что он до сих пор делает в "Реале"?
Так там больше двух десятилетий. Он не хочет, потому что считает не ровней в этом плане реалу , уж слишком мало длились отношения.....
Ответ rbore
Если он "не хочет никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей", что он до сих пор делает в "Реале"?
лучший комент к новости )))
Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия (c)

но ты же его возглавляешь))
Ответ Анатолий Дмитриевич
Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия (c) но ты же его возглавляешь))
Так выглядит моразм)
Ответ Степан Воропутин
Так выглядит моразм)
моразм )))
Тогда у Реала нужно забрать несколько кубков лч, если хочешь справедливости
Ответ Golden_Footballer
Тогда у Реала нужно забрать несколько кубков лч, если хочешь справедливости
Комментарий скрыт
Ответ Golden_Footballer
Тогда у Реала нужно забрать несколько кубков лч, если хочешь справедливости
Комментарий скрыт
Судья Хоакин Агирре, который работает по делу Негрейры, принял решение завершить расследование спортивной коррупции в отношении «Барселоны» из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает издание COPE.

Как пишет источник, судья по делу Негрейры уже представил свои выводы и дал понять, что нет никаких доказательств тому, что «Барселона» могла влиять на судей посредством выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Судья также указал, что он собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию.

В сети появился документ, где судья Хоакин Агирре привёл следующие выводы по делу Негрейры:

нет факта покупки судей;
нет факта договорных матчей;
нет подтверждённых выплат ни одному судье после проверки всех банковских записей;
нет факта спортивной коррупции.

И дело уже давно бы закрыли, если бы не просьбы Реала продлить его ещё на полгода. Нужно же о чем-то говорить, когда команда не может выиграть, чтобы отвести внимание фанатов от своих проблем.
Ответ Сергей Яскевич
Судья Хоакин Агирре, который работает по делу Негрейры, принял решение завершить расследование спортивной коррупции в отношении «Барселоны» из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает издание COPE. Как пишет источник, судья по делу Негрейры уже представил свои выводы и дал понять, что нет никаких доказательств тому, что «Барселона» могла влиять на судей посредством выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Судья также указал, что он собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию. В сети появился документ, где судья Хоакин Агирре привёл следующие выводы по делу Негрейры: нет факта покупки судей; нет факта договорных матчей; нет подтверждённых выплат ни одному судье после проверки всех банковских записей; нет факта спортивной коррупции. И дело уже давно бы закрыли, если бы не просьбы Реала продлить его ещё на полгода. Нужно же о чем-то говорить, когда команда не может выиграть, чтобы отвести внимание фанатов от своих проблем.
Комментарий скрыт
Ответ pit4er
Комментарий скрыт
А кто возглавляет прокуратуру? Марта Сильва - государственный прокурор Испании (первая в истории страны женщина на этом посту). Была юридическим консультантом «Реала» с 2000 по 2006 год. Кроме того, она является бизнес-партнёром Флорентино Переса: общая недвижимость и доля в строительной компании. В 2013 году, когда прокуратура открыла дело против Месси, обвинён был его отец. Но дело пересмотрели и добавили ещё одного обвиняемого — самого Лионеля. А Марта Силва в прессе призвала отправить Месси за решётку.
У Фло сдали нервы
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
У Фло сдали нервы
Комментарий скрыт
Ответ King_X
Комментарий скрыт
Негрейра никогда не был главой , учи матчасть
Вот так он ценит своих коллег по цеху:) Лапортыч был последний кто поддержал Переса и был с ним до самого конца с суперлигой, а ушел оттуда лишь после того как старый карлик выступил на конференции и посвятил 2 часа выступлений Барселоне:)) Отвратительный, злой и мерзкий старик. Жаль Переса конечно, наверное родные дети его терпеть не могут:))
У него деменция, вот это понесло... Ты все это время о себе говоришь, думаю у этого явно есть диагноз.
Ответ Alexander Prime
У него деменция, вот это понесло... Ты все это время о себе говоришь, думаю у этого явно есть диагноз.
Комментарий скрыт
Ответ Tiranyan8
Комментарий скрыт
А сколько они стоили?
pit4er, не хочу тебя расстраивать, но прокуратура с налоговой давно уже отказались от обвинений. Весь этот фарс продолжается благодаря связям Переса. Дед ещё год назад обещал передать 600 страниц доказательств, но, видимо, забыл. Старческое. Кстати, не подскажешь почему его ручной Тебас не под следствием за предоставление поддельных документов по делу?
Ответ FCB1991
pit4er, не хочу тебя расстраивать, но прокуратура с налоговой давно уже отказались от обвинений. Весь этот фарс продолжается благодаря связям Переса. Дед ещё год назад обещал передать 600 страниц доказательств, но, видимо, забыл. Старческое. Кстати, не подскажешь почему его ручной Тебас не под следствием за предоставление поддельных документов по делу?
Комментарий скрыт
Ответ FCB1991
pit4er, не хочу тебя расстраивать, но прокуратура с налоговой давно уже отказались от обвинений. Весь этот фарс продолжается благодаря связям Переса. Дед ещё год назад обещал передать 600 страниц доказательств, но, видимо, забыл. Старческое. Кстати, не подскажешь почему его ручной Тебас не под следствием за предоставление поддельных документов по делу?
Попросил доказательства и всё, пропал мальчик
Отношения разрушились сразу, когда стало ясно что будет второй год зеротитульства?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
1 минуту назад
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
8 минут назад
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
14 минут назадLive
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
30 минут назад
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
42 минуты назад
Агент Мусаева о критике форварда: «Факты показывают, что ситуация неплохая. Даже в этом сезоне у него 6 голов. У Облякова 8 пенальти – если бы половину забил Тамерлан, у него было бы 10 голов»
45 минут назад
«Общение с девочками мешает футболу?» Карпина рассмешил вопрос 9-летнего мальчика во Владикавказе
53 минуты назадВидео
Талалаев об ужесточении лимита: «На «Балтику» это никак не повлияет. Понижение общего уровня РПЛ может быть. Остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности»
57 минут назад
Макаров о «Динамо»: «После ухода Карпина все выдохнули. Представьте такой контроль, такую дисциплину, а потом приходит чудак, который говорит – делайте что хотите»
сегодня, 08:58
Александр Мостовой: «Если «Зенит» станет чемпионом, Семак будет лучшим тренером сезона. Мне всегда трудно выбирать лучшего тренера, потому что играют футболисты»
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
16 минут назад
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
«Байер» – «Гамбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 06:45
Фермин о 7 победах в 8 последних класико: «Для нас это особое значение – болеем за «Барсу» с детства»
сегодня, 06:34
Рекомендуем