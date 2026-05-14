Перес о «Барселоне»: «Я не хочу отношений с клубом, подкупавшим судей два десятилетия. Хочу, чтобы правосудие восторжествовало»
Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос об отношениях с «Барселоной».
– Отношения с «Барсой» разрушены?
– Полностью разрушены. Я не хочу никаких отношений с клубом, который два десятилетия подкупал судей. Я хочу, чтобы правосудие восторжествовало, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
но ты же его возглавляешь))
Как пишет источник, судья по делу Негрейры уже представил свои выводы и дал понять, что нет никаких доказательств тому, что «Барселона» могла влиять на судей посредством выплат бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Судья также указал, что он собирается расследовать это дело только потому, что видит некоторые налоговые преступления, но не спортивную коррупцию.
В сети появился документ, где судья Хоакин Агирре привёл следующие выводы по делу Негрейры:
нет факта покупки судей;
нет факта договорных матчей;
нет подтверждённых выплат ни одному судье после проверки всех банковских записей;
нет факта спортивной коррупции.
И дело уже давно бы закрыли, если бы не просьбы Реала продлить его ещё на полгода. Нужно же о чем-то говорить, когда команда не может выиграть, чтобы отвести внимание фанатов от своих проблем.