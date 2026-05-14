«Париж» не хочет проводить церемонию вручения трофея «ПСЖ» на своей арене.

«ПСЖ » обыграл «Ланс » (2:0) в гостях в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 и стал чемпионом .

Однако игрокам парижского клуба не вручили трофей, так как он не был доставлен на стадион.

На данный момент у «ПСЖ » есть возможность провести официальную церемонию вручения перед выездным матчем против «Парижа » в воскресенье.

Ранее представители «ПСЖ» предложили префектуре полиции Парижа открыть «Парк-де-Пренс », чтобы отпраздновать титул вместе с болельщиками. Однако власти практически сразу отказали клубу, сославшись на соображения безопасности.

Лина 1 направила запрос в «Париж » с предложением провести церемонию вручения трофея и праздничные мероприятия на «Стад Жан Буэн» в воскресенье. Как сообщают источники, в клубе неохотно относятся к идее организовывать чемпионские торжества «ПСЖ » на своем стадионе перед своими болельщиками.

Также источники допускают проведение отдельной церемонии в мэрии Парижа спустя несколько дней, однако окончательного решения пока нет. Сообщается, что городские власти уже направили клубу соответствующее приглашение еще на прошлой неделе.