  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» при катарцах выиграл 41 трофей. У остальных французских клубов 14 побед за это время
6

«ПСЖ» при катарцах выиграл 41 трофей. У остальных французских клубов 14 побед за это время

«ПСЖ» завоевал 41 трофей при катарцах.

«ПСЖ» в одиночку выиграл больше трофеев за последние 15 лет, чем все остальные французские клубы вместе.

Команда Луиса Энрике защитила чемпионский титул, обыграв «Ланс» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1.

С сезона-2011/12, после перехода в собственность катарцев, «Пари Сен-Жермен» выиграл 41 трофей (38 из них – во Франции). Все остальные французские клубы за это время одержали в сумме 14 побед, и только «Лилль» и «Лион» сумели выиграть больше одного раза (по два).

«Катар убивает французский футбол». Фанаты «Ланса» вывесили баннеры с критикой «ПСЖ» и Аль-Хелайфи

«Зенит» уже точно чемпион?34912 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Stats Foot
logoНассер Аль-Хелайфи
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где-то во французских пердях глорики Ланса (например) придумывают заряд: ПСЖ позор французского футбола😂
Топовый чемпионат.
Ответ Дмитрий
Топовый чемпионат.
Примерно как бундесферма
Кубок кто-то выиграет другой.
На самом деле чемп франции там же что и до ПСЖ, ведь что до них их максимум был 1/2 и то редко, что сейчас
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Энрике 11 трофеев за 3 года в «ПСЖ» и 20 за тренерскую карьеру
13 мая, 20:59
🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции 5-й раз подряд. Клуб взял 14-й титул в Лиге 1 – это рекорд
13 мая, 20:56
«Катар убивает французский футбол». Фанаты «Ланса» вывесили баннеры с критикой «ПСЖ» и Аль-Хелайфи
13 мая, 20:17Фото
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
12 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
13 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
14 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
34 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
46 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
52 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
59 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
23 минуты назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем