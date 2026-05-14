«ПСЖ» при катарцах выиграл 41 трофей. У остальных французских клубов 14 побед за это время

«ПСЖ» завоевал 41 трофей при катарцах.

«ПСЖ» в одиночку выиграл больше трофеев за последние 15 лет, чем все остальные французские клубы вместе.

Команда Луиса Энрике защитила чемпионский титул, обыграв «Ланс» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1.

С сезона-2011/12, после перехода в собственность катарцев, «Пари Сен-Жермен » выиграл 41 трофей (38 из них – во Франции). Все остальные французские клубы за это время одержали в сумме 14 побед, и только «Лилль» и «Лион» сумели выиграть больше одного раза (по два).

