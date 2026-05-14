«ПСЖ» при катарцах выиграл 41 трофей. У остальных французских клубов 14 побед за это время
«ПСЖ» завоевал 41 трофей при катарцах.
«ПСЖ» в одиночку выиграл больше трофеев за последние 15 лет, чем все остальные французские клубы вместе.
Команда Луиса Энрике защитила чемпионский титул, обыграв «Ланс» (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1.
С сезона-2011/12, после перехода в собственность катарцев, «Пари Сен-Жермен» выиграл 41 трофей (38 из них – во Франции). Все остальные французские клубы за это время одержали в сумме 14 побед, и только «Лилль» и «Лион» сумели выиграть больше одного раза (по два).
«Катар убивает французский футбол». Фанаты «Ланса» вывесили баннеры с критикой «ПСЖ» и Аль-Хелайфи
«Зенит» уже точно чемпион?34912 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Stats Foot
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где-то во французских пердях глорики Ланса (например) придумывают заряд: ПСЖ позор французского футбола😂
Топовый чемпионат.
Топовый чемпионат.
Примерно как бундесферма
Кубок кто-то выиграет другой.
На самом деле чемп франции там же что и до ПСЖ, ведь что до них их максимум был 1/2 и то редко, что сейчас
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем