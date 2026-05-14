Сафонов сделал 8 сэйвов в игре с «Лансом» и был признан лучшим игроком. Матвей провел 12-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне

Сафонов провел сухой матч за «ПСЖ».

Матвей Сафонов не пропустил от «Ланса ».

Вратарь вышел на перенесенную игру 29-го тура Лиги 1 в стартовом составе «ПСЖ » и отразил восемь ударов. Его команда победила со счетом 2:0. Матвей был признан лучшим игроком матча.

Это 12-й сухой матч россиянина за парижан этом сезоне. Он вышел на поле в 25-й раз.

