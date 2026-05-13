«Ман Сити» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Дальше – финал Кубка Англии с «Челси»
«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» со счетом 3:0 в перенесенном матче 31-го тура АПЛ.
В девяти последних играх во всех турнирах «горожане» одержали восемь побед и один раз сыграли вничью. Их последнее поражение было зафиксировано 17 марта – в ответном матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 0:3).
Следующий матч «Сити» проведет 16 мая – он встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
