«Ман Сити» не проигрывает 9 матчей подряд – 8 побед, 1 ничья. Дальше – финал Кубка Англии с «Челси»

«Ман Сити» не проигрывает 9 матчей подряд.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас » со счетом 3:0 в перенесенном матче 31-го тура АПЛ .

В девяти последних играх во всех турнирах «горожане» одержали восемь побед и один раз сыграли вничью. Их последнее поражение было зафиксировано 17 марта – в ответном матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, первая игра – 0:3).

Следующий матч «Сити» проведет 16 мая – он встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.