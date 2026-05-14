«Интер» сделал золотой дубль. Миланцы выиграли чемпионат и Кубок Италии в один год впервые с 2010-го

«Интер» сделал золотой дубль.

«Интер » выиграл второй трофей в этом сезоне.

Команда Кристиана Киву обыграла «Лацио » (2:0) в финале Кубка Италии. В начале месяца она завоевала титул чемпиона страны.

«Нерадзурри» выиграли и Кубок , и Серию А в один год впервые с сезона-2009/10.