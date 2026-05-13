«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона АПЛ

«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона.

Сегодня «горожане» обыграли «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 3:0. Теперь на их счету 77 очков после 36 проведенных матчей – команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице. Лидирующий «Арсенал» набрал 79 баллов.

В последних турах чемпионата «Арсенал» встретится с «Бернли» и «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити » сыграет с «Борнмутом» и «Астон Виллой».