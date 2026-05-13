72

«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона АПЛ

«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона.

«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на два очка за два тура до окончания сезона АПЛ.

Сегодня «горожане» обыграли «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 3:0. Теперь на их счету 77 очков после 36 проведенных матчей – команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице. Лидирующий «Арсенал» набрал 79 баллов. 

В последних турах чемпионата «Арсенал» встретится с «Бернли» и «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» и «Астон Виллой». 

«Зенит» уже точно чемпион?34841 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бернли решит кому быть чемпиону АПЛ
Ответ alex turulov
Бернли решит кому быть чемпиону АПЛ
Комментарий скрыт
Ответ NIКITA
Комментарий скрыт
У паласа финансовая заинтересованость. Если Арсенал станет чемпионом, то они заплатят 10 млн бонус паласу за Эзе
Прошлым летом "Пэлас" продал Эзе в "Арсенал". В контракте есть интересный пункт. Если "Арсенал" выигрывает АПЛ, то "Кристал Пэлас" получает бонус £10 млн.
В последнем туре они играют друг с другом. Как должен поступить "Пэлас"? 😅
Ответ Дядя Санжар
Прошлым летом "Пэлас" продал Эзе в "Арсенал". В контракте есть интересный пункт. Если "Арсенал" выигрывает АПЛ, то "Кристал Пэлас" получает бонус £10 млн. В последнем туре они играют друг с другом. Как должен поступить "Пэлас"? 😅
Для этого президент должен зайти в раздевалку и всем игрокам отдать процент от продажи Эзе. Иначе, все эти аргументы про слив не что иное как домыслы.
Ответ Дядя Санжар
Прошлым летом "Пэлас" продал Эзе в "Арсенал". В контракте есть интересный пункт. Если "Арсенал" выигрывает АПЛ, то "Кристал Пэлас" получает бонус £10 млн. В последнем туре они играют друг с другом. Как должен поступить "Пэлас"? 😅
Тут большей фактор играет тот факт , что у КП через три дня после игры с Арсеналом игра в финале лиги конференций , кто то может сказать что это всего лишь третий по значимости еврокубок , но для КП , который вообще впервые участвует в еврокубках = как впервые может выиграть еврокубковый турнир, это очень важный матч , ну и тот факт что это единственный шанс для них попасть в лигу Европы на следующий сезон. Ну и бонус в 10 мультов никто не отменял 😁
Весёленькие расклады перед двумя последними турами. Теперь у «МС» +1 по допам. Всего лишь +1! То есть тут тоже всё очень скользко.
И если «Арсенал» в предпоследнем дома мощно разгромит днишенский «Бёрнли» со второго места в таблице снизу, то ему теоретически может хватить даже ничьей в последнем туре. Но рассчитывать на это, конечно, не стОит.
Ответ РоджерУотерс
Весёленькие расклады перед двумя последними турами. Теперь у «МС» +1 по допам. Всего лишь +1! То есть тут тоже всё очень скользко. И если «Арсенал» в предпоследнем дома мощно разгромит днишенский «Бёрнли» со второго места в таблице снизу, то ему теоретически может хватить даже ничьей в последнем туре. Но рассчитывать на это, конечно, не стОит.
Нет, точно не стОит))

Смотрите: если Пеп берёт +6 очков, то разница у него улучшится ещё минимум на +2 мяча. Итого = +3. Значит, «Арсеналу» надо выигрывать минимум 4:0 — и это ещё в лучшем случае!
Нет, нельзя полагаться на допы. Надо спокойно выигрывать по основным. То есть брать +6 очков & не оглядываться. Тем более соперники проходимые.
Ответ РоджерУотерс
Нет, точно не стОит)) Смотрите: если Пеп берёт +6 очков, то разница у него улучшится ещё минимум на +2 мяча. Итого = +3. Значит, «Арсеналу» надо выигрывать минимум 4:0 — и это ещё в лучшем случае! Нет, нельзя полагаться на допы. Надо спокойно выигрывать по основным. То есть брать +6 очков & не оглядываться. Тем более соперники проходимые.
Чел, все прекрасно описал. Но с кем ты ведешь диалог? Раздвоение личности?😁
Если из-за Гехи упустят титул, то его (Гехи) надо будет ******рить по полной!
Ответ Дмитрий
Если из-за Гехи упустят титул, то его (Гехи) надо будет ******рить по полной!
нефиг было его у Ливерпуля перехватывать)
Ответ Дмитрий
Если из-за Гехи упустят титул, то его (Гехи) надо будет ******рить по полной!
А почему именно Гехи? Я не в курсе.
У Сити разница мячей сейчас +43 и забитых больше, а у Арсенала +42, то есть Арсеналу при равенстве очков точно нужна лучшая разница, а Сити устроит и равная. Если Сити выигрывает оба оставшихся матча, а Арсенал только один, то значит Арсеналу за эту одну победу нужно будет наколотить на 2 мяча больше, чем Сити за две.

Если например Сити выиграет оба оставшихся матча по 2:0, то Арсеналу нужно побеждать Бернли как-минимум 6:0, чтобы был шанс выиграть титул при ничьей с Пэлас в последнем туре. Скорее всего, необходимы будут 2 победы.
Ответ couture39
У Сити разница мячей сейчас +43 и забитых больше, а у Арсенала +42, то есть Арсеналу при равенстве очков точно нужна лучшая разница, а Сити устроит и равная. Если Сити выигрывает оба оставшихся матча, а Арсенал только один, то значит Арсеналу за эту одну победу нужно будет наколотить на 2 мяча больше, чем Сити за две. Если например Сити выиграет оба оставшихся матча по 2:0, то Арсеналу нужно побеждать Бернли как-минимум 6:0, чтобы был шанс выиграть титул при ничьей с Пэлас в последнем туре. Скорее всего, необходимы будут 2 победы.
Разница уже не нужна. Пеп профукал титул.
Ответ couture39
У Сити разница мячей сейчас +43 и забитых больше, а у Арсенала +42, то есть Арсеналу при равенстве очков точно нужна лучшая разница, а Сити устроит и равная. Если Сити выигрывает оба оставшихся матча, а Арсенал только один, то значит Арсеналу за эту одну победу нужно будет наколотить на 2 мяча больше, чем Сити за две. Если например Сити выиграет оба оставшихся матча по 2:0, то Арсеналу нужно побеждать Бернли как-минимум 6:0, чтобы был шанс выиграть титул при ничьей с Пэлас в последнем туре. Скорее всего, необходимы будут 2 победы.
Сити свой шанс потерял с Эвертоном.
Нет смысла рассчитывать на то, что Арсенал потеряет очки с мертвым Бернли
или с абсолютно немотивированным КП, который наверняка выставит дубль, так
как через 2 дня после Арсенала им играть финал ЛК.
Победа в финале им намного важнее, чем ничего незначащий матч с Арсеналом.
К тому же и Сити еще надо выиграть у Борнмута в гостях, который не проигрывает
уже 16 матчей, и которому нужны очки для попадания в ЛЧ.
Если Сити сможет выиграть у Борнмута, он убьет двух зайцев: наберет 3 очка и обеспечит
Астон Вилле место в ЛЧ, чтобы в матче против Сити им уже ничего не надо было.
Сити также устроит, если АВ выиграет у Ливерпуля или Фрайбурга.
Пэлас отомстит Сити за разгром и сольет Арсеналу
Всё-таки учаться англичане потихоньку играть в футбол.Выиграет тот,кому 100 лет.
Ну хз

Арсеналу главное победить в обоих матчах
Коротко об игроках Сити:
- Фил________ проснулся, но, возможно, уже поздно;
- Мармуш_________из тех игроков, которым нужно играть много.
Как только он присаживается на скамейку, игровой тонус
и скиллы теряются с катастрофической скоростью;
- Шерки_______как только перестал пижонить, эффективность стала выше;
- Семеньо_______первую часть своих игр за Сити отыграл как топовый игрок,
вторую часть, как игрок ниже среднего уровня.
- Гехи_______классный защитник, но иногда его посещает помутнение рассудка.
К сожалению это помутнение выдалось на матч, который,
возможно, лишил Сити шансов на титул.
- Стоунз, Ковачич, Аке, Бернардо __________ спасибо за всё и до свидания.

А так, Сити с победой!
Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но кубок Англии надо забирать.
Ответ jordy
Коротко об игроках Сити: - Фил________ проснулся, но, возможно, уже поздно; - Мармуш_________из тех игроков, которым нужно играть много. Как только он присаживается на скамейку, игровой тонус и скиллы теряются с катастрофической скоростью; - Шерки_______как только перестал пижонить, эффективность стала выше; - Семеньо_______первую часть своих игр за Сити отыграл как топовый игрок, вторую часть, как игрок ниже среднего уровня. - Гехи_______классный защитник, но иногда его посещает помутнение рассудка. К сожалению это помутнение выдалось на матч, который, возможно, лишил Сити шансов на титул. - Стоунз, Ковачич, Аке, Бернардо __________ спасибо за всё и до свидания. А так, Сити с победой! Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но кубок Англии надо забирать.
семеньо бегунок,первая часть была на эмоциях вот поэтому и хорошо играл
Ответ dinamo39
семеньо бегунок,первая часть была на эмоциях вот поэтому и хорошо играл
Да есть у Семеньо голова на плечах, неплохой в целом игрок,
но концовку сезона откровенно запорол.
К большому сожалению, МС свой шанс упустил с Эвертоном
Ответ Joe_from_the_second_floor
К большому сожалению, МС свой шанс упустил с Эвертоном
Без сожалений.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
14 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
26 минут назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
32 минуты назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
39 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
47 минут назад
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Лига PARI. «Родина» играет с «Арсеналом», «Факел» против «Волги», «Уфа» в гостях у костромского «Спартака», «Черноморец» принимает «Урал»
сегодня, 10:01Live
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определят чемпиона в последнем туре
сегодня, 09:45
У «Спартака» рекордная посещаемость на «Лукойл Арене» за последние 7 лет – 519 093 зрителя в сезоне-2025/26
сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
3 минуты назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем