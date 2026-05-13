«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона АПЛ
«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка за 2 тура до конца сезона.
«Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на два очка за два тура до окончания сезона АПЛ.
Сегодня «горожане» обыграли «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии – 3:0. Теперь на их счету 77 очков после 36 проведенных матчей – команда Пепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице. Лидирующий «Арсенал» набрал 79 баллов.
В последних турах чемпионата «Арсенал» встретится с «Бернли» и «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» и «Астон Виллой».
«Зенит» уже точно чемпион?34841 голос
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В последнем туре они играют друг с другом. Как должен поступить "Пэлас"? 😅
И если «Арсенал» в предпоследнем дома мощно разгромит днишенский «Бёрнли» со второго места в таблице снизу, то ему теоретически может хватить даже ничьей в последнем туре. Но рассчитывать на это, конечно, не стОит.
Смотрите: если Пеп берёт +6 очков, то разница у него улучшится ещё минимум на +2 мяча. Итого = +3. Значит, «Арсеналу» надо выигрывать минимум 4:0 — и это ещё в лучшем случае!
Нет, нельзя полагаться на допы. Надо спокойно выигрывать по основным. То есть брать +6 очков & не оглядываться. Тем более соперники проходимые.
Если например Сити выиграет оба оставшихся матча по 2:0, то Арсеналу нужно побеждать Бернли как-минимум 6:0, чтобы был шанс выиграть титул при ничьей с Пэлас в последнем туре. Скорее всего, необходимы будут 2 победы.
Нет смысла рассчитывать на то, что Арсенал потеряет очки с мертвым Бернли
или с абсолютно немотивированным КП, который наверняка выставит дубль, так
как через 2 дня после Арсенала им играть финал ЛК.
Победа в финале им намного важнее, чем ничего незначащий матч с Арсеналом.
К тому же и Сити еще надо выиграть у Борнмута в гостях, который не проигрывает
уже 16 матчей, и которому нужны очки для попадания в ЛЧ.
Если Сити сможет выиграть у Борнмута, он убьет двух зайцев: наберет 3 очка и обеспечит
Астон Вилле место в ЛЧ, чтобы в матче против Сити им уже ничего не надо было.
Сити также устроит, если АВ выиграет у Ливерпуля или Фрайбурга.
Арсеналу главное победить в обоих матчах
- Фил________ проснулся, но, возможно, уже поздно;
- Мармуш_________из тех игроков, которым нужно играть много.
Как только он присаживается на скамейку, игровой тонус
и скиллы теряются с катастрофической скоростью;
- Шерки_______как только перестал пижонить, эффективность стала выше;
- Семеньо_______первую часть своих игр за Сити отыграл как топовый игрок,
вторую часть, как игрок ниже среднего уровня.
- Гехи_______классный защитник, но иногда его посещает помутнение рассудка.
К сожалению это помутнение выдалось на матч, который,
возможно, лишил Сити шансов на титул.
- Стоунз, Ковачич, Аке, Бернардо __________ спасибо за всё и до свидания.
А так, Сити с победой!
Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но кубок Англии надо забирать.
но концовку сезона откровенно запорол.