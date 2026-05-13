«Интер» выиграл Кубок Италии в 10-й раз в истории и обогнал «Рому». Больше трофеев только у «Ювентуса» – 15
«Интер» вышел на чистое второе место по победам в Кубке Италии.
Команда Кристиана Киву сегодня обыграла «Лацио» в финале – 2:0.
Миланцы выиграли этот турнир впервые с 2023 года и в десятый раз в истории. Они обогнали «Рому» (9 трофеев) и уступают только «Ювентусу» (15).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
