Киву выиграл 2-й трофей в тренерской карьере – Кубок Италии с «Интером». Ранее «нерадзурри» стали чемпионами при Кристиане

Кристиан Киву завоевал второй титул в тренерской карьере.
«Интер» под руководством румынского специалиста стал обладателем Кубка Италии, победив «Лацио» в финале турнира со счетом 2:0.
Таким образом, Киву выиграл два трофея в первом сезоне во главе «нерадзурри» – ранее его команда стала чемпионом Италии. До этого Кристиан не выигрывал титулов в качестве тренера.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Мне нравится как спокойно Киву ведёт себя на бровке, помню психованного Индзаги, больше команду нервировал:))
Всех интеристов с победой! Дело сделано 👍
Всем с дублем интеристы!!!!! Всех с победой!!!
Сегодня Интер впервые с 2010 выиграл и скудо, и кубок. Та команда взяла и ЛЧ и был требл первый и пока единственный для Италии. И в той команде играл Киву. Теперь он тренер и он опять победитель. 🏆🔵⚫
Киву осталось ЛЧ выиграть для полного комплекта наград как в качестве игрока, так и в качестве тренера Интера)
Какое-то не однозначное отношение к киву-тренеру по сезону: 2 внутренних титула, выигрывали матчи с неуступчивыми и средними соперниками беря свои очки, но вот матчи с миланом и блювентусом печаль, ну и матчи в европе (тут даже не только с норвегами, а вообще) очень не однозначные.... Киву удачи и роста до тренера который повторит с интером требл.....
Киву вынес дверь с ноги в серии А, это его первый полноценный сезон в качестве тренера.
До этого Кристиан не выигрывал титулов в качестве тренера.... Так и не был тренером до этого практически)))
Отличный старт.
Как и говорил с самого начала сезона - румын очень старается. Многое уже получается (даже не беру в расчет трофеи), впереди много работы! Но он старается и на правильном пути! Удачи!
