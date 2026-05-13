Киву выиграл 2-й трофей в тренерской карьере – Кубок Италии с «Интером». Ранее «нерадзурри» стали чемпионами при Кристиане

Кристиан Киву завоевал второй титул в тренерской карьере.

«Интер » под руководством румынского специалиста стал обладателем Кубка Италии, победив «Лацио » в финале турнира со счетом 2:0.

Таким образом, Киву выиграл два трофея в первом сезоне во главе «нерадзурри» – ранее его команда стала чемпионом Италии. До этого Кристиан не выигрывал титулов в качестве тренера.