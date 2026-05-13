«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с 2010 года

«Ле-Ман » вернулся в высшую лигу Франции.

Дисциплинарный комитет LFP утвердил поражение «Бастии» со счетом 0:2 после того, как ее фанаты сорвали игру с командой Патрика Видейра. Был оставлен счет, зафиксированный на момент остановки игры.

«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с сезона-2009/2010. Также с ним напрямую поднялся победитель второго дивизиона – «Труа».