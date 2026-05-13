«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с 2010 года
«Ле-Ман» вернулся в высшую лигу Франции.
Дисциплинарный комитет LFP утвердил поражение «Бастии» со счетом 0:2 после того, как ее фанаты сорвали игру с командой Патрика Видейра. Был оставлен счет, зафиксированный на момент остановки игры.
«Ле-Ман» сыграет в Лиге 1 впервые с сезона-2009/2010. Также с ним напрямую поднялся победитель второго дивизиона – «Труа».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Лиги 1
7 комментариев
А Ле-Ман с выходом в лигу 1