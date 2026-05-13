Анчелотти о Винисиусе: «Потрясающий футболист и человек, он способен выиграть матч в одиночку. Но мы не можем полностью полагаться на одного игрока, нужно думать как команда»

Анчелотти: Винисиус – потрясающий игрок и человек.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти охарактеризовал Винисиуса Жуниора .

«Послушайте, на нем лежит огромная ответственность при игре за Бразилию, особенно в последнее время. Эта ответственность может стать для него бременем. Наша задача в сборной – снять часть этого груза с его плеч, чтобы он мог играть с радостью, энергией и всеми качествами, которыми он обладает.

Я вижу Винисиуса таким, каким видел его в «Реале »: потрясающим игроком и потрясающим человеком, который способен выиграть матч в одиночку. Он будет очень важен для Бразилии на чемпионате мира.

Но быть игроком номер 1? Звездой? Нам не нужен игрок номер один. Мы не должны полностью полагаться на одного игрока. Мы должны думать как команда. Это единственный способ выиграть чемпионат мира», – сказал Анчелотти.