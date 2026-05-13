  • Анчелотти о Винисиусе: «Потрясающий футболист и человек, он способен выиграть матч в одиночку. Но мы не можем полностью полагаться на одного игрока, нужно думать как команда»
Анчелотти о Винисиусе: «Потрясающий футболист и человек, он способен выиграть матч в одиночку. Но мы не можем полностью полагаться на одного игрока, нужно думать как команда»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти охарактеризовал Винисиуса Жуниора.

«Послушайте, на нем лежит огромная ответственность при игре за Бразилию, особенно в последнее время. Эта ответственность может стать для него бременем. Наша задача в сборной – снять часть этого груза с его плеч, чтобы он мог играть с радостью, энергией и всеми качествами, которыми он обладает.

Я вижу Винисиуса таким, каким видел его в «Реале»: потрясающим игроком и потрясающим человеком, который способен выиграть матч в одиночку. Он будет очень важен для Бразилии на чемпионате мира.

Но быть игроком номер 1? Звездой? Нам не нужен игрок номер один. Мы не должны полностью полагаться на одного игрока. Мы должны думать как команда. Это единственный способ выиграть чемпионат мира», – сказал Анчелотти.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
Статистика в сборной у Вини просто ужасна, какие матчи выиграл в одиночку?
Папа Карло не теряет надежду в потрясающего игрока и человека, а вдруг…)
Вот-вот. Там наверное ломанный и с лишним весом Неймар, если поедет на ЧМ, больше Винисиуса забьет. Чисто на скилле лучшего бомбардира сборной в истории.
Вежливо он его приложил и не придерешься ))
Может пора уже очнуться! Вини не потрясающий игрок, он не решает исход матчей, скажу больше - почти никогда не решал. Если убрать/стереть все инциденты и хайп вокруг расизма в исполнении Вини, станет ясно, что он довольно заурядный игрок.. Да такая статистика есть не у всех, но она не выдающаяся, если сравнивать с теми, кто решает исходы матчей (🇦🇷,🇵🇹). Выдающиеся игроки показывают себя в больших матчах, и именно тогда, когда это нужно, им не нужна дополнительная мотивация.
Может пора заставить его обороняться хотя бы в сборной? Он же не пенсионер вроде Месси или Криштиану, чтобы получать привилегии
Главное чтобы Винисиус и в сборной не порвался на теме расизма))
Завуалированно сказал Вини, чтобы тот не выделывался)
У каждого Пеле должен быть свой Гарринча
Никогда не мог и не может он ничего в одиночку...
Он скорее всего про другого винисуса говорит
