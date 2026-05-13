5

«Славия» выиграла чемпионат Чехии 2-й раз подряд. Клуб взял 23-й титул в истории

Пражская «Славия» защитила титул чемпиона Чехии.

Команда Индржиха Трпишовски разгромила «Яблонец» cо счетом 5:1, а идущая второй «Спарта» вчера сыграла вничью с «Викторией» Пльзень (0:0). Теперь между ними семь очков за два тура до завершения сезона.

«Славия» выиграла чемпионат в 23-й раз в истории (8 – в Чехии, 13 – в Чехословакии, 1 – в Богемии).

Дичь в Чехии: фанаты «Славии» сорвали чемпионство клуба и атаковали соперника

«Зенит» уже точно чемпион?34890 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Славии»
logoСлавия Прага
logoВиктория Пльзень
logoСпарта Прага
logoвысшая лига Чехия
logoЯблонец
logoИндржих Трпишовски
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы не были свои болельщики против, вме равно выиграли молодцы
Благодаря спортсу узнал, что до 1918 года «Богемия» было официальным названием Чехии (без Моравии) как части Габсбургской империи (Австро-Венгрии)
9 в Чехословакии, 4 под окупацией (протекторат Богемии и Моравии) 9 в Чехии, 1 королевство Богемии
Ответ NoN
9 в Чехословакии, 4 под окупацией (протекторат Богемии и Моравии) 9 в Чехии, 1 королевство Богемии
Страны меняются,а клуб остаётся.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Славии» присудили техническое поражение 0:3 за прорыв фанатов на поле и нападение на игроков «Спарты». Команда вела 3:2 и стала бы чемпионом в случае победы
12 мая, 16:51Видео
«Славия» пожизненно забанила фаната, атаковавшего вратаря «Спарты» во время матча: «Такое поведение недопустимо ни при каких обстоятельствах»
10 мая, 11:45
Фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты» в конце матча при 3:2, команда становилась чемпионом в случае победы. Гости отказались играть, хозяевам грозит 0:3
9 мая, 22:20Видео
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
8 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
9 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
10 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
30 минут назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
42 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
48 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
55 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
19 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем