«Славия» выиграла чемпионат Чехии 2-й раз подряд. Клуб взял 23-й титул в истории
Пражская «Славия» защитила титул чемпиона Чехии.
Команда Индржиха Трпишовски разгромила «Яблонец» cо счетом 5:1, а идущая второй «Спарта» вчера сыграла вничью с «Викторией» Пльзень (0:0). Теперь между ними семь очков за два тура до завершения сезона.
«Славия» выиграла чемпионат в 23-й раз в истории (8 – в Чехии, 13 – в Чехословакии, 1 – в Богемии).
Дичь в Чехии: фанаты «Славии» сорвали чемпионство клуба и атаковали соперника
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Славии»
Как бы не были свои болельщики против, вме равно выиграли молодцы
Благодаря спортсу узнал, что до 1918 года «Богемия» было официальным названием Чехии (без Моравии) как части Габсбургской империи (Австро-Венгрии)
9 в Чехословакии, 4 под окупацией (протекторат Богемии и Моравии) 9 в Чехии, 1 королевство Богемии
Страны меняются,а клуб остаётся.
