«Славия» выиграла чемпионат Чехии 2-й раз подряд. Клуб взял 23-й титул в истории

Пражская «Славия» защитила титул чемпиона Чехии.

Команда Индржиха Трпишовски разгромила «Яблонец » cо счетом 5:1, а идущая второй «Спарта » вчера сыграла вничью с «Викторией» Пльзень (0:0). Теперь между ними семь очков за два тура до завершения сезона.

«Славия » выиграла чемпионат в 23-й раз в истории (8 – в Чехии, 13 – в Чехословакии, 1 – в Богемии).

Дичь в Чехии: фанаты «Славии» сорвали чемпионство клуба и атаковали соперника