Перес о деле Негрейры: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне»

Перес о деле Негрейры: крупнейший коррупционный скандал в истории футбола.

Президент «Реала » Флорентино Перес высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры .

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Я узнал о деле Негрейры три года назад. «Барса» призналась, что платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом».

Мы собираемся представить всю документацию в УЕФА. Всю информацию о 20 годах, в течение которых они платили.

Те судьи все еще работают. В этом году они отняли у нас от 16 до 18 очков. Чеферин знает об этом. Это крупнейшее дело о коррупции в истории футбола», – сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»