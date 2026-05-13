  • Перес о деле Негрейры: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне»
Перес о деле Негрейры: крупнейший коррупционный скандал в истории футбола.

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Я узнал о деле Негрейры три года назад. «Барса» призналась, что платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом».

Мы собираемся представить всю документацию в УЕФА. Всю информацию о 20 годах, в течение которых они платили.

Те судьи все еще работают. В этом году они отняли у нас от 16 до 18 очков. Чеферин знает об этом. Это крупнейшее дело о коррупции в истории футбола», – сказал Перес в эфире El Chiringuito.

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
То есть Реал должен был выиграть практически все игры в этом сезоне?
Ничего себе, оказывается у Реала в этом сезоне была сильнейшая команда в истории.

Походу у деда такой авторитет в Реале, что никто ему не может сказать, что он немного поехал кукухой.
Ответ Proper Chels
Немного? 😅
Ответ Proper Chels
Комментарий скрыт
Когда флягу нагрели, но отверстие для стравливания воздуха достаточно маленькое
Ответ граф Якунин
Да вроде винисиус и ко стараются расширить отверстие, судя по страстной любви деда😬
перес хорош позориться, а просто покинь Реал
Ответ Meylis77 Atayew
есть какая-то чушь в словах Переса.Уже несколько лет Реал тень прошлого Реала.В играх с Барселоной играет на полусогнутых ногах .Явно опасаясь.Причем тут судьи.
Ответ Валерий Самойлов_1117167461
Ну вообще, футболист и должен всегда быть на полусогнутых
А про Лч когда будет? Ведь именно при Пересе происходили события в матчах с Баварией. Голы Криша из 1,5 метровых офсайдов, неназначение пеналя за руку Марсело, левые удаления игроков Баварии. Об этом Перес не говорит, забыл наверное, деменция она такая
Ответ Михо
не только с баварией ж
Реал каждый второй тур пенальти бил, что несёт этот дементный
1. Барселона не платила судьям.
2. Барселона заказывала отчёты, что было довольно распространено. Как минимум 2 клуба подтвердили подобную практику. Против них почему-то никто ничего не возбуждает.
3. Барселона- публичное юридическое лицо без цели извлечения прибыли. Соответственно, оно обязано проходить дегодный аудит и публиковать данные по его итогам. Все эти 18 лет эти платежи проходили официально- ни аналоговая, но разные аудиторские контроры и надзорные органы претензий не имели.
4. На рубеже 00-10х Реал Мадрид для таких же целей официально принял на работу действующего судью с лицензией на работы в Ла Лиге и Кубке Короля в т.я. более того он до сих пор топ менеджер Реала, а его супруга то ли глава, то ли зам судейского комитета Испании.
5. Прокуроры и следственные судьи, которые инициировали это дело напрямую связаны сПеалом как бывшие или действующие сотрудники.
Ответ марат И
Ответ Станислав Шлыков
Официальная информация из СМИ и публичных источников.
- Эти судьи сейчас с нами в одной комнате?
у реалки и так рекорд по пробитым пенальти, а он хотел ещё больше ?
в каждом тайме что бы назначали ?
Когда-нибудь и под него подкопают и выяснят сколько ЛЧ куплено.
🤣🤣🤣:)) Поехавший:))
