Перес о деле Негрейры: «Барса» платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом». Те судьи еще работают. Они отняли у нас 16-18 очков в этом сезоне»
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«Я узнал о деле Негрейры три года назад. «Барса» призналась, что платила за отчеты, чтобы получить несправедливое преимущество над «Реалом».
Мы собираемся представить всю документацию в УЕФА. Всю информацию о 20 годах, в течение которых они платили.
Те судьи все еще работают. В этом году они отняли у нас от 16 до 18 очков. Чеферин знает об этом. Это крупнейшее дело о коррупции в истории футбола», – сказал Перес в эфире El Chiringuito.
Ничего себе, оказывается у Реала в этом сезоне была сильнейшая команда в истории.
Походу у деда такой авторитет в Реале, что никто ему не может сказать, что он немного поехал кукухой.
2. Барселона заказывала отчёты, что было довольно распространено. Как минимум 2 клуба подтвердили подобную практику. Против них почему-то никто ничего не возбуждает.
3. Барселона- публичное юридическое лицо без цели извлечения прибыли. Соответственно, оно обязано проходить дегодный аудит и публиковать данные по его итогам. Все эти 18 лет эти платежи проходили официально- ни аналоговая, но разные аудиторские контроры и надзорные органы претензий не имели.
4. На рубеже 00-10х Реал Мадрид для таких же целей официально принял на работу действующего судью с лицензией на работы в Ла Лиге и Кубке Короля в т.я. более того он до сих пор топ менеджер Реала, а его супруга то ли глава, то ли зам судейского комитета Испании.
5. Прокуроры и следственные судьи, которые инициировали это дело напрямую связаны сПеалом как бывшие или действующие сотрудники.
