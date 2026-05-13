  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ле Пен о Мбаппе: «Он говорил, что хочет выиграть ЛЧ в «Реале» – после этого ее выиграл «ПСЖ». Пусть говорит, что не хочет победы «Национального объединения», меня это устраивает»
30

Ле Пен о Мбаппе: «Он говорил, что хочет выиграть ЛЧ в «Реале» – после этого ее выиграл «ПСЖ». Пусть говорит, что не хочет победы «Национального объединения», меня это устраивает»

Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе про ее партию.

Лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отреагировала на слова Килиана Мбаппе. 

Ранее нападающий «Реала» и сборной Франции объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин».

«Он перешел из «ПСЖ» в «Реал», заявив, что хочет выиграть Лигу чемпионов. После этого Лигу чемпионов выиграл «ПСЖ».

Если он говорит, что не хочет, чтобы «Национальное объединение» выиграло, то пусть продолжает, меня это устраивает», – сказала Ле Пен.

«Зенит» уже точно чемпион?34907 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTL
logoКилиан Мбаппе
logoПолитика
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Франции по футболу
Марин Ле Пен
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Базовичок Ле Пен
Не любят во Франции Диктаторов...
Ответ Растин Кол
Не любят во Франции Диктаторов...
Наполеон, вроде, до сих пор в почёте.
Ответ Gepard_GRIN
Наполеон, вроде, до сих пор в почёте.
В одной соседней стране так уж точно в почете
Мбаппе в президенты Франции! Он там не затеряется, политика дело тонкое, там все брешут)
Ответ Alex.K71
Мбаппе в президенты Франции! Он там не затеряется, политика дело тонкое, там все брешут)
а что хорошая идея Мбаппе в президенты .Точно будет не хуже Макрона.В сравнении с ним независимт.к состояние заработал своим горбом.Зависимости со стороны нет .
Ответ Валерий Самойлов_1117167461
а что хорошая идея Мбаппе в президенты .Точно будет не хуже Макрона.В сравнении с ним независимт.к состояние заработал своим горбом.Зависимости со стороны нет .
Да у них с Макроном один очень даже похожий "нюанс" присутствует...
Ле Пен наша слониха
Правым пора просыпаться везде, процесс запущен
Ответ Prekrasnoe_utro
Правым пора просыпаться везде, процесс запущен
Гитлер тоже был правым и проснулся, что из этого вышло, думаю, напоминать не стоит
Ле Пен не дает покоя слава Марии Антуанетты
Голосуй или проиграешь!
Мбаппе уже ничего не теряет...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
10 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
11 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
12 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
32 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
44 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
50 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
57 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
21 минуту назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем