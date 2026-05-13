Ле Пен о Мбаппе: «Он говорил, что хочет выиграть ЛЧ в «Реале» – после этого ее выиграл «ПСЖ». Пусть говорит, что не хочет победы «Национального объединения», меня это устраивает»
Ле Пен отреагировала на слова Мбаппе про ее партию.
Лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отреагировала на слова Килиана Мбаппе.
Ранее нападающий «Реала» и сборной Франции объяснил, почему негативно отреагировал на победу «Национального объединения» на парламентских выборах во Франции в 2024 году: «Я знаю, какие могут быть последствия, когда власть достается таким людям. Ты можешь быть игроком, звездой, но, прежде всего, ты гражданин».
«Он перешел из «ПСЖ» в «Реал», заявив, что хочет выиграть Лигу чемпионов. После этого Лигу чемпионов выиграл «ПСЖ».
Если он говорит, что не хочет, чтобы «Национальное объединение» выиграло, то пусть продолжает, меня это устраивает», – сказала Ле Пен.
«Зенит» уже точно чемпион?34907 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RTL
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мбаппе уже ничего не теряет...