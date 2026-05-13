Винисиус создал Антирасистское юридическое бюро – оно будет работать в сферах образования и спорта на первых порах. Событие приурочено к годовщине отмены рабства в Бразилии

Винисиус основал Антирасистское юридическое бюрю.

Винисиус Жуниор объявил о создании юридической фирмы, которая будет заниматься вопросами борьбы с расизмом.

Контора аффилирована с Vini JR Institute – некоммерческой организацией, занятой трансформацией государственного образования в Бразилии . Одно из направлений работы этой НКО – обучение в контексте противостояния расовой дискриминации.

Антирасистское юридическое бюро, новая инициатива игрока «Реала », на первых порах будет работать в сферах образования и спорта. Формирование этой структуры приурочено к годовщине отмены рабства в Бразилии (13 мая 1888 года).