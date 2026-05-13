Масалитин о ЦСКА: «Не вижу развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Но ни Орешкина, ни Гинера, ни Бабаева, ни Шевелева не тронешь. Замкнутый порочный круг»
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как решить проблемы московского клуба.
«Во-первых, нужно дождаться назначения тренера. Либо Игдисамова оставят и сделают ставку на молодежь, это будет логично. Либо назначат нового тренера, который придет и скажет, кого нужно убрать, а кого пригласить. Но, опять же, приглашать ради приглашения, либо вы будете создавать команду на долгие годы. От назначения будет очень многое зависеть.
Ну придет новый тренер, провалится, осень хорошо проведет, а весну провалит. Какое развитие клуба-то? Я его не вижу у ЦСКА! В моем понятии нет развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Челестини ведь кто-то приглашал, футболистов тоже. Кто будет нести ответственность?
Никого не тронешь: Орешкина не тронешь, Бабаева тоже, Гинера тоже, Шевелева тоже. Замкнутый и порочный круг какой-то. Может быть, там надо чистить, а потом спускаться вниз уже», – сказал Масалитин.
А за былые заслуги ему и правда спасибо. Но нельзя жить прошлыми заслугами.
Он уже ничего не решает.
Есть социальная часть - вековая история клуба, армия болельщиков по всему миру. Есть бизнесовая часть для узкой группы людей, заработок на арендах, покупке и продаже игроков.
Есть чиновничья часть - Орешкин и его люди, как смотрящие от госаппарата за одной из народных команд России.
Прошлой весной обосрались потеряв Николича, кто ответил? - Никто. Этой весной обосрались с Челестини - кто ответил? Никто. За следующий обсёр кто ответит? Правильно - Никто.
У семи нянек - дитя без глазу.
Провал полный по всем направлениям,кто то должен за это ответить,если не разберутся и не накажут,то клуб ждет глубокая задница...
Чистить надо и в руководстве ,и в самой команде с тренерами и игроками...