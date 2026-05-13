  • Масалитин о ЦСКА: «Не вижу развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Но ни Орешкина, ни Гинера, ни Бабаева, ни Шевелева не тронешь. Замкнутый порочный круг»
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как решить проблемы московского клуба. 

«Во-первых, нужно дождаться назначения тренера. Либо Игдисамова оставят и сделают ставку на молодежь, это будет логично. Либо назначат нового тренера, который придет и скажет, кого нужно убрать, а кого пригласить. Но, опять же, приглашать ради приглашения, либо вы будете создавать команду на долгие годы. От назначения будет очень многое зависеть.

Ну придет новый тренер, провалится, осень хорошо проведет, а весну провалит. Какое развитие клуба-то? Я его не вижу у ЦСКА! В моем понятии нет развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Челестини ведь кто-то приглашал, футболистов тоже. Кто будет нести ответственность?

Никого не тронешь: Орешкина не тронешь, Бабаева тоже, Гинера тоже, Шевелева тоже. Замкнутый и порочный круг какой-то. Может быть, там надо чистить, а потом спускаться вниз уже», – сказал Масалитин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Евро-Футбол»
Шевелева то вполне можно тронуть, или он блатной?)
Ответ Хейтер всех Доннарум
видимо, делится
Ответ Хейтер всех Доннарум
Частично приблатненый, но самое слабое звено и если что, его первого сдадут на заклание.
Чей любовник Шевелёв?
Ответ Комиссар Шпрут
Чей любовник Шевелёв?
а почему нужно трогать администрацию.Что происходит с игроками .Со времен Гончаренко болельщики ждут прорыва.Вечно молодая команда.Подает надежды .Хватит.Трбуется приемлемый результат.Смена тренера-вторичность.
Ответ Валерий Самойлов_1117167461
Слушай, ну если серьезно, какая это администрация, вообще? Есть же разные уровни. Ну реально, не хочется верить в то, иначе, пи...ец, что Орешкин, Гинер и Бабаев занимаются распилами. Они, как руководители, наняли и доверились менеджеру, который элементарно не разбирается в вопросе, либо сам пилит. Что в нём такого, что нельзя уволить и что он, якобы, входит в круг неприкасаемых?
Ленорыч при чем? без него этого ЦСКА и 20летней гегемонии не было бы!
Ответ Amrarian
За былые заслуги, Гинеру респект- но сейчас он свадебный генерал и за это у него, скорее всего проскакивает обида, если не сказать больше. Да и постарел он, а бизнес и большие деньги, то же здоровья не прибавляют.
Ответ lii1342
Гинер никогда свои личные деньги не вкладывал в ПФК ЦСКА. Он тратил то, что давали его компаньоны. Они тоже принимали решения. Потом Гинеру захотелось всё делать самому, но чтобы ему так же давали деньги. Но дураков нет. В итоге он остался один и вогнал клуб в многомиллиардные долги.
А за былые заслуги ему и правда спасибо. Но нельзя жить прошлыми заслугами.
Да всех выгнать, кроме Гинера. А он наберет новую команду, долго ли умеючи? К нему пойдет работать практически любой специалист.
Ответ Dooomer
Гинер уже обосрался по полной программе. Вогнал клуб в долги и спокойно курит сигары.
Он уже ничего не решает.
Ответ igor.igorev
да возьми клуб на баланс и покажи как надо
оптимально - Игдисамов и молодежь подтягивать... на подходе и нападающие забивные есть... создать конкуренцию старичкам, пусть играют по тайму - 5 замен можно делать... главное - огонь в глазах... посмотреть пол-года, заодно прорабатывать вариант по поиску тренера, если Игдисамов явно тянуть не будет... и тратиться на игроков не придется, набор старичков есть, а молодежь свою брать
Ответ Михаил Соколов
Верный путь падать ещё ниже... Какой-то набор популистских штампов: молодежь...глаза горят...
Ответ Михаил Соколов
Я тоже думаю, что либо на Игдисамова стоит сделать ставку как Краснодар на Мусаева, либо нормального тренера (Личку) звать. Но точно не Шварца и не Бьелицу, про которых писали. Это двое - путь вникуда.
Когда выгонять станет некого, примутся за "плохих" экспертов.
Надо лепить из Игдисамова нашего Артету. Другого выхода при таком раскладе нет
Ответ Margor
Согласен. Раз обосрались по полной, то тут либо Личку звать в качестве спасителя, который умением атмосферу хорошую наладить славится, либо на молодёжь делать ставку и доверять Игдисамову, перестав говорить про чемпионство. Но боюсь что скорее всего какого-нибудь проходимца очередного по типу Шварца или Бьелицы возьмут и развалят команду окончательно.
Футбольный клуб ЦСКА, проект многогранный.
Есть социальная часть - вековая история клуба, армия болельщиков по всему миру. Есть бизнесовая часть для узкой группы людей, заработок на арендах, покупке и продаже игроков.
Есть чиновничья часть - Орешкин и его люди, как смотрящие от госаппарата за одной из народных команд России.
Прошлой весной обосрались потеряв Николича, кто ответил? - Никто. Этой весной обосрались с Челестини - кто ответил? Никто. За следующий обсёр кто ответит? Правильно - Никто.
У семи нянек - дитя без глазу.
Ответ anton kolessi
И нянек-то нету. Все, блин, начальники(((
Ответ anton kolessi
Накосячил везде Шевелев, о чём многократно писалось, но ответственности он никакой не несёт за счёт патронажа Орешкина. Беда.
Либо Игдисамова оставят, или всю верхушку к стенке.
Куда ни кинь- везде клин....
Провал полный по всем направлениям,кто то должен за это ответить,если не разберутся и не накажут,то клуб ждет глубокая задница...
Чистить надо и в руководстве ,и в самой команде с тренерами и игроками...
