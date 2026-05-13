Масалитин о ЦСКА: «Не вижу развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Но ни Орешкина, ни Гинера, ни Бабаева, ни Шевелева не тронешь. Замкнутый порочный круг»

Масалитин о ЦСКА: не вижу развития – может, пора чистить верхушку.

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, как решить проблемы московского клуба.

«Во-первых, нужно дождаться назначения тренера. Либо Игдисамова оставят и сделают ставку на молодежь, это будет логично. Либо назначат нового тренера, который придет и скажет, кого нужно убрать, а кого пригласить. Но, опять же, приглашать ради приглашения, либо вы будете создавать команду на долгие годы. От назначения будет очень многое зависеть.

Ну придет новый тренер, провалится, осень хорошо проведет, а весну провалит. Какое развитие клуба-то? Я его не вижу у ЦСКА! В моем понятии нет развития клуба. Может быть, пора чистить верхушку. Челестини ведь кто-то приглашал, футболистов тоже. Кто будет нести ответственность?

Никого не тронешь: Орешкина не тронешь, Бабаева тоже, Гинера тоже, Шевелева тоже. Замкнутый и порочный круг какой-то. Может быть, там надо чистить, а потом спускаться вниз уже», – сказал Масалитин.