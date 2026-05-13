У Тевеса истек контракт с «Тальересом». Карлос тренировал клуб с июля 2025-го
Карлос Тевес покидает должность главного тренера «Тальереса».
Клуб сообщил, что срок действия контракта с 42-летним специалистом истек.
В этом сезоне команда провела 16 матчей на первом этапе чемпионата Аргентины и набрала 26 очков. Она занимает четвертую строчку в таблице группы A.
«Зенит» уже точно чемпион?34705 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем