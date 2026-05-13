Перес о критике результатов «Реала»: «Мы выиграли 2 титула в прошлом году. Нам что, обязательно выигрывать ЛЧ каждый год? Тогда все европейские клубы должны просто покончить с собой»
«В прошлом году мы выиграли два титула. Нам что, обязательно выигрывать Лигу чемпионов каждый год? Тогда все европейские команды должны просто покончить с собой.
[Критика в адрес «Реала»] – это кампания, организованная кем-то, кто хочет контролировать клуб. Срок моих полномочий истекает через два с половиной года. Все знают, что это за журналисты», – сказал Перес в эфире El Chiringuito.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Да это Перес им методички спускает. Заговоры,заговоры, заговоры