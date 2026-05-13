44

Перес о критике результатов «Реала»: «Мы выиграли 2 титула в прошлом году. Нам что, обязательно выигрывать ЛЧ каждый год? Тогда все европейские клубы должны просто покончить с собой»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о неудачных результатах клуба в последнее время. 

«В прошлом году мы выиграли два титула. Нам что, обязательно выигрывать Лигу чемпионов каждый год? Тогда все европейские команды должны просто покончить с собой.

[Критика в адрес «Реала»] – это кампания, организованная кем-то, кто хочет контролировать клуб. Срок моих полномочий истекает через два с половиной года. Все знают, что это за журналисты», – сказал Перес в эфире El Chiringuito. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Я так понимаю, что у деда два титула за прошлый год, это вице-чемпион Ла Лиги и финалист Кубка Испании? Ну тогда есть шанс и в этом году поздравить Реал ещё с одним титулом вице-чемпиона! А ведь неплохо - правда, прав Перес:))
Он про Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок
Так оба кубка были выиграны Реалом в 24 году, сейчас 26-й на дворе, вроде бы, где же здесь в ПРОШЛОМ году?
Когда он молчал, то походил на умного дядьку
У которого есть миллиарды, даже не миллионы
И что же такого не умного он сказал? Все по факту, Реал совсем недавно брал и ЛЧ и Ла Лигу. Та же Барса уже 11 лет не может даже в финал выйти и ничего
Еще и смеялись над Реал ТВ. Типа сами там дуркуют.
Да это Перес им методички спускает. Заговоры,заговоры, заговоры
🤡🌶: я уже потратил на судеек миллиард ! Имейте совесть ! Иногда это помогает, но мы настолько слабы, что зачастую не помогает !
Этот дед закончился, несите следующего! 😁
совсем дед кукухой потек
То есть прошлый год был победный в истории клуба?
По сравнению с большинством других клубов, да, для Мадрида слабый, но выиграли Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок
Этот парень чем-то похож на Талалаева...
Только он президент, и трофеев у клуба под его правлением много, очень много
У реала и в этом сезоне был титул, обыграли Барсу:))🤣🤣🤣
Ну это жалко. Когда брал 15ую лч, то говорил о скорой 16той, а сейчас говорит, что у нас не два сезона без трофеев, а 1.5, причём считает трофеями турниры с 1 и 2 играми
Так и БЧК суперкубок Испании великим трофеем считает, Суперкубок УЕФА как-то посолиднее
