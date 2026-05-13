Шалимов о проигрыше «Краснодара» «Динамо»: «Не принимаю, что не надо винить Боселли и Ленини, обязаны в таких случаях проявлять мастерство. Команда вырывала матчи, терпела – и такое глупое поражение»

Игорь Шалимов: «Краснодар» вырывал матчи, терпел – и такое глупое поражение.

«Сразу скажу про ресурс, которого якобы не хватило «Краснодару». Когда говорят о ресурсе, имеют в виду глубину состава. Но тут важно, что надо пробовать найти равноценную замену, например, Кордобе и Сперцяну, что крайне сложно. И я бы понял аргумент о нехватке ресурса, если бы «Краснодар» играл плохо с «Динамо » и не имел моментов на гол. Но у «быков» было несколько отличных моментов, они должны были выигрывать этот матч.

Понял бы аргумент и в том случае, если бы «Динамо» загнало соперника, имело кучу моментов. А так-то у гостей был перевес на всем протяжении матча, за исключением первых 10 минут второго тайма. Так получилось, что голевые моменты были у игроков, которым не хватило мастерства в реализации: у Ленини, который просто пробил по воротам и попал в Лунева, у Аугусто, который пробил выше, и у Боселли. А то, что «Динамо» забило в концовке, – это было уже в тот момент, когда «Краснодар» бросил все в атаку.

Нельзя сказать, что гости играли плохо, они логично должны были побеждать. Очень сильно повезло «Динамо». Но надо отметить и Тюкавина , который забил великолепный трудовой гол – на опережение очень тяжелый удар нанес. Вот это мастерство, которого и не хватило игрокам атаки «быков», не реализовавшим свои моменты.

Винить «Краснодар» должен сам себя. Не принимаю фразу «с каждым могло случиться, не надо винить Боселли или Ленини». Как не надо? Футболисты обязаны в таких моментах проявлять мастерство, если борются за титул. Вся команда вырывала матчи, терпела – и в итоге такое глупое поражение.

Думаю, что сейчас команда просто в шоке. Весь сезон идти на первом месте, не допускать обидных поражений – и вот так оступиться.

Но надо говорить и о том, что «Краснодар» сильно вырос, набрался опыта за последние три года – уже не идет речь о красоте игры, нужен результат, и команда научилась его добиваться», – заявил экс-тренер «быков».