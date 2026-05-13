  • Шалимов о проигрыше «Краснодара» «Динамо»: «Не принимаю, что не надо винить Боселли и Ленини, обязаны в таких случаях проявлять мастерство. Команда вырывала матчи, терпела – и такое глупое поражение»
Игорь Шалимов высказался о поражении «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в предпоследнем туре Мир РПЛ.

«Сразу скажу про ресурс, которого якобы не хватило «Краснодару». Когда говорят о ресурсе, имеют в виду глубину состава. Но тут важно, что надо пробовать найти равноценную замену, например, Кордобе и Сперцяну, что крайне сложно. И я бы понял аргумент о нехватке ресурса, если бы «Краснодар» играл плохо с «Динамо» и не имел моментов на гол. Но у «быков» было несколько отличных моментов, они должны были выигрывать этот матч.

Понял бы аргумент и в том случае, если бы «Динамо» загнало соперника, имело кучу моментов. А так-то у гостей был перевес на всем протяжении матча, за исключением первых 10 минут второго тайма. Так получилось, что голевые моменты были у игроков, которым не хватило мастерства в реализации: у Ленини, который просто пробил по воротам и попал в Лунева, у Аугусто, который пробил выше, и у Боселли. А то, что «Динамо» забило в концовке, – это было уже в тот момент, когда «Краснодар» бросил все в атаку.

Нельзя сказать, что гости играли плохо, они логично должны были побеждать. Очень сильно повезло «Динамо». Но надо отметить и Тюкавина, который забил великолепный трудовой гол – на опережение очень тяжелый удар нанес. Вот это мастерство, которого и не хватило игрокам атаки «быков», не реализовавшим свои моменты.

Винить «Краснодар» должен сам себя. Не принимаю фразу «с каждым могло случиться, не надо винить Боселли или Ленини». Как не надо? Футболисты обязаны в таких моментах проявлять мастерство, если борются за титул. Вся команда вырывала матчи, терпела – и в итоге такое глупое поражение.

Думаю, что сейчас команда просто в шоке. Весь сезон идти на первом месте, не допускать обидных поражений – и вот так оступиться.

Но надо говорить и о том, что «Краснодар» сильно вырос, набрался опыта за последние три года – уже не идет речь о красоте игры, нужен результат, и команда научилась его добиваться», – заявил экс-тренер «быков».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
До этого Краснодар проигрывал Локомотиву, Зениту, Рубину. С точки зрения очков, а именно за очки дают чемпионство, это одинаковые потери. Давайте тогда винить и тех, кто упустил шансы в тех матчах.
Вот именно,Динамо долго терпело от них,всему всегда бывает конец.
Может быть, но все же как будто на свой матч в кубке могли больше выложиться. Досады на лицах от поражения в кубке было куда меньше, чем радости от победы в проходном для Динамо матче.
вот так: мы идет на зол.дубль, а получится никак, надо было с Динамо решать как быть. Отдали бы полуфинал, стали бы чемпионами
Так об этом все мы писали, никто не слушал.Лучше синица в руках,чем журавль в небе,такую истину по.ерили.
Не переживайте. ЦСКА вообще шел всех сметать на своем пути, а вон, как вышло.
Бывает,что вратарю фортит отбить важные мячи. Удача для Лунева.
Мастерство, опыт тоже не пропьеш.
Боселии, Линини... А Лунев что, номер отбывает.
Скорее, закономерное поражение. На одних жилах тащить, без везения не возможно. Силы кончились, и везение тоже ... в этом матче. Со Спартаком повезло, притянутый за уши пеналь. Еще там перед этим такой же пеналь против быков не поставили. Ну сколько можно? Вероятность так в долгую не работает, обязательно где то отнимет подаренное ).
Много раз видел как нападающий выходит один на один и не забивает. Я бы даже сказал что чаще не забивают.
Даже, Шалимов тренировал Краснодар).
чемпионство выигрывается не в одном матче
