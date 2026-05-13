Каррагер об отмене гола «Вест Хэма» в игре с «Арсеналом»: «Многие не хотят, чтобы «канониры» стали чемпионами – поэтому поднялся шум. Но фол был, нельзя хватать вратаря за руки»

Каррагер поддержал отмену гола «Вест Хэма» в игре с «Арсеналом».

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об отмене гола «Вест Хэма» в матче с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ (0:1).

На 95-й минуте встречи «молотобойцы» сумели поразить ворота «канониров» после углового. При этом нападающий Пабло Фелипе выставил руку и помешал голкиперу Давиду Райе добраться до мяча. Вратарь задел мяч перчатками, однако не смог ни выбить, ни зафиксировать его. После этого мяч от колена Вильяма Салиба отскочил к Каллуму Уилсону, который отправил его в сетку.

Главный судья Крис Кавана проконсультировался с видеоассистентом, изучил повтор и принял решение отменить гол из-за фола на вратаре. «Арсенал» довел матч до победы.

«Забудьте формулировку о явных и очевидных ошибках судьи. Просмотр повтора занял так много времени, потому что там было что посмотреть. Учитывая давление, связанное с этим решением, и его значение не только для этих двух клубов, но и для «Ман Сити» и «Тоттенхэма», я думаю, никому не стоит жаловаться на то, сколько времени занял просмотр. Правильное ли решение они приняли? Да.

Есть две группы людей, которые считают, что нарушения правил не было. Это люди, которые имеют отношение к «Ман Сити» или «Вест Хэму», или люди, которые не хотят, чтобы «Арсенал» выиграл чемпионат. Причина, по которой вокруг этого момента поднялось столько шума, в том, что многие люди не хотят, чтобы «Арсенал» выиграл чемпионат.

То, что мы увидели, мы видим в Премьер-лиге каждую неделю. Все началось с того, что два или три года назад «Арсенал» начал отправлять 15 человек в штрафную площадь соперника. Нравится вам это или нет, но это футбольный клуб, который раздвигает границы во всех областях, пытаясь получить преимущество: главный тренер стоит у бровки, мешая правому или левому вингеру соперника, Габриэл падает каждый раз, когда кто-то дышит на него.

Но это не значит, что это не фол. Это фол. Хватали ли игроки друг друга в штрафной? Тянули ли они друг друга за футболки? Да. Леандро Троссард обхватил Пабло за плечи, и в итоге тот совершил фол на вратаре. Но я был в такой ситуации. Достаточно ли [действий Троссарда] для назначения пенальти? На мой взгляд – нет.

Деклан Райс хватал Мавропаноса. Выглядит это не очень здорово, но хотел бы я, чтобы в мой адрес назначили пенальти за это? Не думаю. 

Причина, по которой это фол на вратаре, не в самом контакте, а в удержании. Если бы рука была в воздухе, беспорядочно двигалась, я бы, наверное, сказал, что это не фол. Но ты не можешь хватать вратаря за руку и мешать ее поднять. Такого быть не должно», – сказал Каррагер. 

«Зенит» уже точно чемпион?34436 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
Оказывается, у Джейми случаются проблески адекватности....
Оказывается, у Джейми случаются проблески адекватности....
(То, что мы увидели, мы видим в Премьер-лиге каждую неделю. Все началось с того, что два или три года назад «Арсенал» начал отправлять 15 человек в штрафную площадь соперника. Нравится вам это или нет, но это футбольный клуб, который раздвигает границы во всех областях, пытаясь получить преимущество: главный тренер стоит у бровки, мешая правому или левому вингеру соперника, Габриэл падает каждый раз, когда кто-то дышит на него.) - да обиженник он по сути и тролль.Это точно адекватность?
(То, что мы увидели, мы видим в Премьер-лиге каждую неделю. Все началось с того, что два или три года назад «Арсенал» начал отправлять 15 человек в штрафную площадь соперника. Нравится вам это или нет, но это футбольный клуб, который раздвигает границы во всех областях, пытаясь получить преимущество: главный тренер стоит у бровки, мешая правому или левому вингеру соперника, Габриэл падает каждый раз, когда кто-то дышит на него.) - да обиженник он по сути и тролль.Это точно адекватность?
Вам известно значение слова "проблеск"? :0)
Сейчас местные еще и Карру из легенд выпишут
всегда думал, что каррагер один из тех, кто "не хочет, чтобы канониры стали чемпионами" и если даже он признал отмену гола справедливой, то уж точно спорить не о чем
всегда думал, что каррагер один из тех, кто "не хочет, чтобы канониры стали чемпионами" и если даже он признал отмену гола справедливой, то уж точно спорить не о чем
Там спорить изначально было нечем.Он как раз и не хочет чемпионство Арсенала,если полностью прочитать это интервью видно что он неадекват полный и троль.
шейхи МС проплачивает всех этих громких крикунов против отмены гола
