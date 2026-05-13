  • «Аль-Хилаль» официально предложил Левандовскому 90 млн евро в год. Форвард «Барселоны» близок к тому, чтобы согласиться (WP SportoweFakty)
Левандовски близок к переходу в «Аль-Хилаль».

Роберт Левандовски почти согласился на уход из «Барселоны».

Как утверждает WP SportoweFakty, у форварда есть официальное предложение от «Аль-Хилаля», и он склоняется к тому, чтобы его принять. 37-летнему поляку готовы платить 90 млн евро в год.

Утверждается, что трудоустройство в Европе интересовало Левандовского меньше, поскольку он хочет сократить тренировочные нагрузки ради продления карьеры в сборной. В Саудовской Аравии у него будет более легкий режим при постоянном игровом времени.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WP SportoweFakty
90 млн. Евро. В год. Такое даже представить непросто
Ответ Pro_Zenit_7
Сложнее 230 (50 вне поля) у Роналду
Ответ Pro_Zenit_7
Барса за процент с зп на руках его принесёт в бантике😁
Хватит на всю польскую космическую программу
И ещё останется 89.9 млн
Ответ Растин Кол
Комментарий скрыт
Ответ УТебяВоняетИзорта
Комментарий скрыт
У тебя воняет изо рта
У арабов совсем фляга свистит? Зачем такая сумасшедшая сумма 37летнему? С кем они там конкурируют чтоб столько давать?
Ответ 2vdhrvmmzf
вот и я подумал что он же и ща три раза в меньше бегом побежит )
Ответ 2vdhrvmmzf
Они дают за имя, конкуренция с кем-то там в чемпионате или азиатских еврокубках - это дело второстепенное
Тут даже думать нечего, год-другой и можно не беспокоится даже о благосостоянии внуков- правнуков
Ответ Сергей Стес
Каких правнуков? Там на шестой раздел Польши хватит)) Лет через сто
Ответ Товарищ Бразаускас
Хорош)
Непонятно только, куда им еще один легионер, им и Дарвина втиснуть некуда.
Ответ Александр Суряев
За 90 лямов он порвет и съест польский паспорт и присягнёт вечной службе королевству
Ответ Александр Суряев
3й и 4 й бомбардиры в истории ЛЧ думаю придумают как сыграться вместе) в Дарвин сказали вроде расторгнет контракт. Думаю ему хватило годика в Аравии, чтобы накопить на всю жизнь
Похоже на какой-то распил, 90 могли бы предложить Левандовскому лет 5 назад, когда он рекорды бомбардирские ставил и на ЗМ претендовал, а сейчас это уже заслуженный ветеран, чья карьера подходит к финишу. Нет никаких причин давать ему более 30 млн, которые всё равно нигде больше ему не заработать. 90 в год это уровень нынешних звёзд ПСЖ, если бы они вдруг предпочли не большие деньги в Париже, а огромные в пустыне.
Ответ Great Again
Кому то в СА очень нравится Роберт. Чтобы вырвать его из зоны комфорта нужен оверпрайс, оверсейл и тд.🙂 Ты не можешь предложить ему 30 и повышать до 90. Типа за 89 играть не поеду, а за 90 собираю чемоданы! Речь ведь не идёт о чистой конкуренции, это специфика. Южная или песчаная надбавка.
В футболе были и есть клубы, которые не считают деньги. ПСЖ времен Неймара, Анжи при Керимове, Зенит все последние годы, но это какой-то абсолютно новый уровень транжирства.
У Арабов по ходу пролив опять открыли деньги опять потекли рекой
Ответ сергей петров
У них у всех после закрытия доходы только выросли...
Даже в лом считать сколько это в Суторминых.

Там не то что можно свою лигу создать и в ней играть разными командами, да еще и с 3 низшими дивизионами, тут можно вообще весь Африканский континент под свое футбольное крыло обустроить.
Так конечно!
Нужно соглашаться.
