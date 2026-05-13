«Аль-Хилаль» официально предложил Левандовскому 90 млн евро в год. Форвард «Барселоны» близок к тому, чтобы согласиться (WP SportoweFakty)

Левандовски близок к переходу в «Аль-Хилаль».

Как утверждает WP SportoweFakty, у форварда есть официальное предложение от «Аль-Хилаля », и он склоняется к тому, чтобы его принять. 37-летнему поляку готовы платить 90 млн евро в год.

Утверждается, что трудоустройство в Европе интересовало Левандовского меньше, поскольку он хочет сократить тренировочные нагрузки ради продления карьеры в сборной. В Саудовской Аравии у него будет более легкий режим при постоянном игровом времени.