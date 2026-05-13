  • Перес считает слухи про него частью спланированной кампании: «Я могу вынести что угодно, но очень трудно жить в такой враждебной обстановке. Или вы тоже думаете, что я болен?»
16

Перес считает слухи про него частью спланированной кампании: «Я могу вынести что угодно, но очень трудно жить в такой враждебной обстановке. Или вы тоже думаете, что я болен?»

Вчера президент «Реала» организовал пресс-конференцию после заседания совета директоров мадридского клуба. 

– Вы оказались на всех передовицах. 

– Я немного удивлен этой ситуацией. В СМИ появилась критика, которая не соответствует действительности. Вчера я получал только поздравления. 

– Вы читали ABC?

– Нет. В последний раз я читал их вчера – перед тем, как отправиться на пресс-конференцию, я прочитал новость о том, что я устал. Если я и устал, то только от работы. Но они хотят донести, что я измотан, что у меня есть болезни. Очень неприятно, когда СМИ распускают такие слухи. 

– Что ранит вас больше всего?

– Все эти слухи. Это слухи о личных темах. А у клуба хорошее экономическое и социальное положение.

– Вам было обязательно указывать пальцем на журналистов?

– Я могу вынести все, что угодно, но очень трудно жить в такой враждебной обстановке. И я сказал: «Довольно». 

– Вы хотите продолжать работать?

– Конечно. И выиграть как можно больше европейских кубков. Или вы тоже думаете, что я болен?

– Вы действительно верите, что это организованная кампания?

– Конечно. Я пришел в этот клуб, когда работал журналист, чье имя я не хочу называть. Я не общаюсь с журналистами, потому что, во-первых, я очень занят. У меня очень большая компания. Я не даю интервью, потому что не думаю, что это хорошая идея, – сказал Перес в эфире El Chiringuito. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Он второй день подряд ноет?
Ответ sqynpcmf7w
Он второй день подряд ноет?
Думаю, Спортс хочет полностью выжать из этого интервью пользу и растягивает на сутки его
Ответ sqynpcmf7w
Он второй день подряд ноет?
Сегодня эксклюзивное интервью..)
"Вчера я получал только поздравления." - какими же лизоблюдами окружен Фло, если они за его вчерашний позорный спич с нападками на всех и вся считают достойным поздравлений.
"И выиграть как можно больше европейских кубков".
О победе в Ла Лиге Перес видимо уже и не мечтает!
Кто если не Перес? Только судьи и Барселона снова надули Переса и великий Реал))) Можно еще предложить ему Нобелевскую премию для полного комплекта.
Если серьезно, надо менять людей в таком возрасте. И не только в футбольных клубах.
Иногда становится стыдно за Лапорту, но стоило Пересу открыть рот, оказалось что Лапорта очень даже адекватный человек
Жалко деда. Поплыл конкретно...
Зачем вообще Перес оправдывается, а так же жалуется 🤷‍♂️ За время президенства выиграл 6 штук или даже 7 Лиги Чемпионов, 8 раз выиграл Ла Лигу, а так же более 20 других кубков. Куда ещё лучше, при большой конкуренции в 21 веке тягался с Миланом МЮ Челси Барселоной Сити Ливерпулем Баварией Псж и Спартаком, и стал самым успешным управленцем в клубном футболе! Перес самый преданный президент своего клуба, ни когда ни жалел денег для своей любимой родной команды. Долгих лет ещё желаю Пересу быть главой галактикос !
Ответ Владимир Владимирович
Правит вместе с Винни и Мбаппе создав триумвират и тренер Арбелоа!
На голову уж точно болен
Мы не думаем... Мы знаем
