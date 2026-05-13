Перес считает слухи про него частью спланированной кампании: «Я могу вынести что угодно, но очень трудно жить в такой враждебной обстановке. Или вы тоже думаете, что я болен?»
Флорентино Перес высказался о слухах вокруг своей персоны.
Вчера президент «Реала» организовал пресс-конференцию после заседания совета директоров мадридского клуба.
– Вы оказались на всех передовицах.
– Я немного удивлен этой ситуацией. В СМИ появилась критика, которая не соответствует действительности. Вчера я получал только поздравления.
– Вы читали ABC?
– Нет. В последний раз я читал их вчера – перед тем, как отправиться на пресс-конференцию, я прочитал новость о том, что я устал. Если я и устал, то только от работы. Но они хотят донести, что я измотан, что у меня есть болезни. Очень неприятно, когда СМИ распускают такие слухи.
– Что ранит вас больше всего?
– Все эти слухи. Это слухи о личных темах. А у клуба хорошее экономическое и социальное положение.
– Вам было обязательно указывать пальцем на журналистов?
– Я могу вынести все, что угодно, но очень трудно жить в такой враждебной обстановке. И я сказал: «Довольно».
– Вы хотите продолжать работать?
– Конечно. И выиграть как можно больше европейских кубков. Или вы тоже думаете, что я болен?
– Вы действительно верите, что это организованная кампания?
– Конечно. Я пришел в этот клуб, когда работал журналист, чье имя я не хочу называть. Я не общаюсь с журналистами, потому что, во-первых, я очень занят. У меня очень большая компания. Я не даю интервью, потому что не думаю, что это хорошая идея, – сказал Перес в эфире El Chiringuito.
О победе в Ла Лиге Перес видимо уже и не мечтает!
Если серьезно, надо менять людей в таком возрасте. И не только в футбольных клубах.