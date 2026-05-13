«Реал» финиширует 2-м в Ла Лиге второй год подряд

Определилось итоговое место, которое займет «Реал» в сезоне-2025/26.

Сегодняшнее поражение «Вильярреала» от «Севильи» (2:3) в 36-м туре означает, что вторую строчку мадридцы уже не упустят. Они будут вторыми второй год подряд.

«Вильярреал» еще не гарантировал себе третье место – между ним и «Атлетико» три очка за два тура до завершения чемпионата.