Мажич об удалении Андраде из «Балтики» в матче с «Локомотивом»: «Он наступил на икру Бакаеву и продолжил продавливать. Кевин сразу согласился с этим моментом»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об удалении защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче с «Локомотивом» в 29-м туре Мир РПЛ (0:1).
На 9-й минуте колумбиец на фланге попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву.
Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца за «серьезное нарушение правил».
«Он находится за спиной и делает наступ шипами на икру. Основная причина здесь, что он сделал наступ и продолжил продавливать. Правильным решением было пригласить судью к монитору.
Антон Фролов пропустил эпизод, сложно было увидеть все детали на поле. Андраде также согласился сразу с этим моментом», – сказал Мажич.