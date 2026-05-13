Мажич об удалении Андраде из «Балтики» в матче с «Локомотивом»: «Он наступил на икру Бакаеву и продолжил продавливать. Кевин сразу согласился с этим моментом»

Мажич объяснил удаление Андраде из «Балтики» в матче с «Локомотивом».

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об удалении защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче с «Локомотивом » в 29-м туре Мир РПЛ (0:1).

На 9-й минуте колумбиец на фланге попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву .

Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца за «серьезное нарушение правил».

«Он находится за спиной и делает наступ шипами на икру. Основная причина здесь, что он сделал наступ и продолжил продавливать. Правильным решением было пригласить судью к монитору.

Антон Фролов пропустил эпизод, сложно было увидеть все детали на поле. Андраде также согласился сразу с этим моментом», – сказал Мажич.