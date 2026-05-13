  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мажич об удалении Андраде из «Балтики» в матче с «Локомотивом»: «Он наступил на икру Бакаеву и продолжил продавливать. Кевин сразу согласился с этим моментом»
3

Мажич об удалении Андраде из «Балтики» в матче с «Локомотивом»: «Он наступил на икру Бакаеву и продолжил продавливать. Кевин сразу согласился с этим моментом»

Мажич объяснил удаление Андраде из «Балтики» в матче с «Локомотивом».

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался об удалении защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче с «Локомотивом» в 29-м туре Мир РПЛ (0:1).

На 9-й минуте колумбиец на фланге попал шипами в область икроножной мышцы Зелимхану Бакаеву.

Главный судья Антон Фролов сперва показал капитану «Балтики» желтую карточку, но после изучения повтора принял решение удалить колумбийца за «серьезное нарушение правил».

«Он находится за спиной и делает наступ шипами на икру. Основная причина здесь, что он сделал наступ и продолжил продавливать. Правильным решением было пригласить судью к монитору.

Антон Фролов пропустил эпизод, сложно было увидеть все детали на поле. Андраде также согласился сразу с этим моментом», – сказал Мажич. 

«Зенит» уже точно чемпион?34901 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
logoЛокомотив
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoКевин Андраде
Милорад Мажич
Антон Фролов судья
logoЗелимхан Бакаев
logoМатч ТВ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мажич не только ничего не понимает в футболе, но ещё и врёт. Где он увидел, что лег согласился с красной?
Андраде совсем не соглашался, он спокойно объяснял что не виноват, ну как и все футболисты никогда не виноваты.А почему спокойно объяснял уже все поняли, потому что уходит в Зенит )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
10 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
11 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
12 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
32 минуты назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
44 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
50 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
57 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
21 минуту назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем