Сотрудники «Арсенала» недовольны необходимостью платить 859 фунтов за перелет на финал ЛЧ и обратно
Сотрудники «Арсенала» возмущены тем, что клуб не оплатит им путешествие в Будапешт.
В Венгрии «канониры» сыграют с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 30 мая.
По сведениям The Telegraph, работникам клуба выставили счет за перелет – 859 фунтов с каждого, и это вызвало у них раздражение и разочарование. Путешествие чартерными рейсами организовывает туроператор SportsBreaks.
Сотрудники могут отправиться в индивидуальном порядке, но тогда рискуют не успеть вернуться к возможному чемпионскому параду (31 мая).
Отмечается, что каждому члену персонала, не задействованному непосредственно на финале, предложили по одному невозвратному билету на матч с парижанами. Тем, кто не сможет или не захочет отправиться в Будапешт, предоставят бесплатные билеты на показ финала на стадионе «Арсенала».
По информации источника, примерно треть сотрудников клуба воспользовалась предложением и взяла билеты на финал в Венгрии. Их могло быть значительно больше, если бы часть персонала не была задействована в показе матча на «Эмирейтс».
За успешное выступление в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Арсенал» заработал около 120 миллионов фунтов и получит дополнительно 9 млн фунтов, если выиграет турнир.
По состоянию на 31 мая 2025 года в «Арсенале» работал 871 сотрудник.
«ПСЖ» вновь пригласил всех сотрудников на финал ЛЧ. Матч с «Интером» в прошлом сезоне посетили около 500 работников клуба
Тем кто работает, оплачивают, кто едет поразвлекаться - сам платит.
859 фунтов только за перелет, или за билет на матч с перелетом и гостиницей?
в любом случае резервировать билеты для всех сотрудников - маразм. уверен ни один клуб такой xepней не занимался.
то, что предложили организовать выезд для всех желающих, да по разумной цене, уже достаточно благородный поступок. как и бесплатный показ по тв на эмирейтс.
Удивительно вообще что бы выиграть турнир с призовыми 120 млн, надо иметь состав на 0,5 и более ярда и при этом платить всем конскую зарплату. Но 120 это только УЕФА, раз играют - значит выгодно