  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сотрудники «Арсенала» недовольны необходимостью платить 859 фунтов за перелет на финал ЛЧ и обратно
55

Сотрудники «Арсенала» недовольны необходимостью платить 859 фунтов за перелет на финал ЛЧ и обратно

«Арсенал» не будет финансировать перелет персонала на финал ЛЧ.

Сотрудники «Арсенала» возмущены тем, что клуб не оплатит им путешествие в Будапешт.

В Венгрии «канониры» сыграют с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 30 мая.

По сведениям The Telegraph, работникам клуба выставили счет за перелет – 859 фунтов с каждого, и это вызвало у них раздражение и разочарование. Путешествие чартерными рейсами организовывает туроператор SportsBreaks.

Сотрудники могут отправиться в индивидуальном порядке, но тогда рискуют не успеть вернуться к возможному чемпионскому параду (31 мая).

Отмечается, что каждому члену персонала, не задействованному непосредственно на финале, предложили по одному невозвратному билету на матч с парижанами. Тем, кто не сможет или не захочет отправиться в Будапешт, предоставят бесплатные билеты на показ финала на стадионе «Арсенала».

По информации источника, примерно треть сотрудников клуба воспользовалась предложением и взяла билеты на финал в Венгрии. Их могло быть значительно больше, если бы часть персонала не была задействована в показе матча на «Эмирейтс». 

За успешное выступление в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Арсенал» заработал около 120 миллионов фунтов и получит дополнительно 9 млн фунтов, если выиграет турнир.

По состоянию на 31 мая 2025 года в «Арсенале» работал 871 сотрудник.

«ПСЖ» вновь пригласил всех сотрудников на финал ЛЧ. Матч с «Интером» в прошлом сезоне посетили около 500 работников клуба

«Зенит» уже точно чемпион?34899 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoАрсенал
logoденьги
logoПСЖ
logoпроисшествия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавно, что если лететь отдельно то добраться можно евро за 100 максимум
Ответ White Noise
Забавно, что если лететь отдельно то добраться можно евро за 100 максимум
Зажрались сотрудники
Ответ White Noise
Забавно, что если лететь отдельно то добраться можно евро за 100 максимум
Райан эйр из Лондона вполне себе летает в Будапешт
А персоналу ПСЖ клуб оформит перелеты, проживание и билеты на финал. Почувствуйте разницу.
Ответ Гильяно
А персоналу ПСЖ клуб оформит перелеты, проживание и билеты на финал. Почувствуйте разницу.
Комментарий скрыт
Ответ Гильяно
А персоналу ПСЖ клуб оформит перелеты, проживание и билеты на финал. Почувствуйте разницу.
Африканские бюджетники уже вышли на протесты
Так если они на самом финале не работают, почему им должны оплачивать дорогу то?
Тем кто работает, оплачивают, кто едет поразвлекаться - сам платит.
не текст, а корявка какая-то
859 фунтов только за перелет, или за билет на матч с перелетом и гостиницей?
в любом случае резервировать билеты для всех сотрудников - маразм. уверен ни один клуб такой xepней не занимался.
то, что предложили организовать выезд для всех желающих, да по разумной цене, уже достаточно благородный поступок. как и бесплатный показ по тв на эмирейтс.
Ответ Karra
не текст, а корявка какая-то 859 фунтов только за перелет, или за билет на матч с перелетом и гостиницей? в любом случае резервировать билеты для всех сотрудников - маразм. уверен ни один клуб такой xepней не занимался. то, что предложили организовать выезд для всех желающих, да по разумной цене, уже достаточно благородный поступок. как и бесплатный показ по тв на эмирейтс.
логично. так еще и привезти условную "тётю Глашу кассиршу" на стадион - это минус один кричащий фанат Арсенала, который мог бы поддерживать, гнать команду к первой победе в еврокубках.
Могли бы дома сидеть епт
"Сидите дома, опта" - великая мысль Великого человека. 😁
За судейство не платите, за перелет тоже не хотите платить. .
Ребят, вы так пролетите!

Для надежности, порекомендую авиакомпанию "Победа"!
У них правда багажная рамка только под диаметр мяча.
Но если что, мячи на месте выдадут.
Ответ А.В. Бубнов
За судейство не платите, за перелет тоже не хотите платить. . Ребят, вы так пролетите! Для надежности, порекомендую авиакомпанию "Победа"! У них правда багажная рамка только под диаметр мяча. Но если что, мячи на месте выдадут.
Петросян ты, а не Бубнов. Перелогинься) мог бы написать хотябы Wizzair или Ryanair вместо Победы.
Ответ Кирилл Набухов
Петросян ты, а не Бубнов. Перелогинься) мог бы написать хотябы Wizzair или Ryanair вместо Победы.
Вот ты точно петросян, так как шутить то не умеешь, и тем более проводить параллели...

Даже не хочется обсуждать твой ник...
Пусть назад не летят...
типа Арсенал и ПСЖ будуть биться за 9 млн ? Капля в море для обоих.
Удивительно вообще что бы выиграть турнир с призовыми 120 млн, надо иметь состав на 0,5 и более ярда и при этом платить всем конскую зарплату. Но 120 это только УЕФА, раз играют - значит выгодно
Ответ upuckuH
типа Арсенал и ПСЖ будуть биться за 9 млн ? Капля в море для обоих. Удивительно вообще что бы выиграть турнир с призовыми 120 млн, надо иметь состав на 0,5 и более ярда и при этом платить всем конскую зарплату. Но 120 это только УЕФА, раз играют - значит выгодно
Не выгодно, почти все клубы, за редкими исключениями - убыточны.
Ответ upuckuH
типа Арсенал и ПСЖ будуть биться за 9 млн ? Капля в море для обоих. Удивительно вообще что бы выиграть турнир с призовыми 120 млн, надо иметь состав на 0,5 и более ярда и при этом платить всем конскую зарплату. Но 120 это только УЕФА, раз играют - значит выгодно
По правам на трансляцию платят в зависимости от того, до какой стадии дошел. Это ценнее призовых и в разы больше
а что за конский ценник?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арбелоа о Моуринью в «Реале»: «Считаю его номером один. Не понимаю разговоры о неуправляемой раздевалке»
9 минут назад
Чемпионат Шотландии. «Селтик» и «Хартс» определяют чемпиона в последнем туре
10 минут назадLive
Карпин о вызове Ибрагимова из «МЮ» в сборную: «В нынешних условиях можем позволить познакомиться с футболистом. Хочется посмотреть на него на взрослом уровне»
11 минут назад
Левандовски объявил об уходе из «Барселоны»: «Ухожу с чувством, что миссия выполнена. «Барса» вернулась туда, где ей место»
31 минуту назадВидео
Бонгонда попрощался со «Спартаком»: «Спасибо за 3 года. Без обид в финале»
43 минуты назадФото
Альваро Арбелоа: «Мне нравится недовольство Мбаппе. Я бы не понял, если бы Килиан не хотел играть. Его слова меня не задели – у меня нет страха в общении с игроками»
49 минут назад
Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Гамба Осака» в финальном матче
56 минут назад
Моуринью встретится с Пересом на следующей неделе, они завершат процесс назначения в «Реал». Жозе сказал людям в «Бенфике», что уходит
сегодня, 10:37
Бернарду Силва о сезоне-2017/18, когда «Ман Сити» набрал 100 очков в АПЛ: «В будущем люди будут считать то поколение одним из лучших в истории английского футбола»
сегодня, 10:14
Федор Смолов: «Николич – лучший тренер в моей карьере. «Зенит» он бы рассмотрел, но не сегодня. Сейчас он наслаждается участием в еврокубках»
сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Угаров о Дуране в «Зените»: «Организовавший аренду должен ответить. Игрок с бешеной зарплатой не принес пользы и уехал – это плевок в лицо руководителям»
20 минут назад
«Оренбург» представил форму на новый сезон от Primera и «Ничего обычного»: «Комплекты вдохновлены взаимодействием городских культур, в основу легла стихия реки Урал»
сегодня, 10:18Фото
Александр Мостовой: «Дуран ходил по полю пешком. Это что за нападающий?»
сегодня, 09:59
Сон, Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Кастроп, Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан – в составе Южной Кореи на ЧМ-2026
сегодня, 08:45
Гвардиола о возможных трофеях «Сити»: «Иногда не берешь титулы в успешный сезон, иногда берешь в очень плохой. Этот сезон очень хорош»
сегодня, 08:42
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Неомом», «Аль-Ахли» Тоуни против «Аль-Холуда»
сегодня, 08:18
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:57
Эстевао не потребуется операция на задней поверхности бедра. Вингер «Челси» не попал в расширенный состав Бразилии на ЧМ-2026
сегодня, 07:47
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Орландо», «Канзас Сити» Шапи против «Остина», «Интер Майами» Месси сыграет с «Портлендом» в ночь на понедельник
сегодня, 07:16
Карпин о Захаряне: «Есть вариант — уехать в другой чемпионат. Может, больше подойдет французская Лига 1»
сегодня, 06:59
Рекомендуем