Сотрудники «Арсенала» недовольны необходимостью платить 859 фунтов за перелет на финал ЛЧ и обратно

«Арсенал» не будет финансировать перелет персонала на финал ЛЧ.

Сотрудники «Арсенала» возмущены тем, что клуб не оплатит им путешествие в Будапешт.

В Венгрии «канониры» сыграют с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет 30 мая.

По сведениям The Telegraph, работникам клуба выставили счет за перелет – 859 фунтов с каждого, и это вызвало у них раздражение и разочарование. Путешествие чартерными рейсами организовывает туроператор SportsBreaks.

Сотрудники могут отправиться в индивидуальном порядке, но тогда рискуют не успеть вернуться к возможному чемпионскому параду (31 мая).

Отмечается, что каждому члену персонала, не задействованному непосредственно на финале, предложили по одному невозвратному билету на матч с парижанами. Тем, кто не сможет или не захочет отправиться в Будапешт, предоставят бесплатные билеты на показ финала на стадионе «Арсенала».

По информации источника, примерно треть сотрудников клуба воспользовалась предложением и взяла билеты на финал в Венгрии. Их могло быть значительно больше, если бы часть персонала не была задействована в показе матча на «Эмирейтс».

За успешное выступление в нынешнем сезоне Лиги чемпионов «Арсенал» заработал около 120 миллионов фунтов и получит дополнительно 9 млн фунтов, если выиграет турнир.

По состоянию на 31 мая 2025 года в «Арсенале » работал 871 сотрудник.

«ПСЖ» вновь пригласил всех сотрудников на финал ЛЧ. Матч с «Интером» в прошлом сезоне посетили около 500 работников клуба