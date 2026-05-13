  • Гвардиола об ИИ: «Мне приписывали слова, которых я не говорил – фэйковые новости опасны. Сейчас тебе не нужно работать головой, если сдаешь экзамен. Не знаю, что будет в будущем»
Гвардиола об ИИ: «Мне приписывали слова, которых я не говорил – фэйковые новости опасны. Сейчас тебе не нужно работать головой, если сдаешь экзамен. Не знаю, что будет в будущем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об искусственном интеллекте. 

– Пару дней назад в твиттере Ла Лиги выложили сгенерированное ИИ видео с великими игроками «Барселоны» – там были Кройфф, Роналдиньо, Месси, вы. Что вы думаете про ИИ?

– Я бы не сказал, что боюсь, потому что в мире много других катастроф, о которых я думаю, но я видел, что в твиттере приписывают мне слова, которых я не говорил – их сгенерировал ChatGPT или подобная нейросеть. 

Месяц назад опубликовали пост: «Пеп выбрал сборную 11 лучших игроков, с которыми работал в течение карьеры». Я этого не делал и никогда не сделаю из уважения к игрокам, с которыми работал. Но люди говорят: «О, Пеп выбрал этого игрока, а не другого!»

Конечно, меня это беспокоит, потому что в уста людей, которые являются публичными фигурами, вкладывают слова, которых они не говорили. Не имеет значения, по какой именно теме. Как это контролировать? 

В этом опасность – в фэйковых новостях. Если тебе нужно сдать экзамен, ChatGPT делает это за тебя, тебе не нужно работать головой. Я не знаю, что произойдет в будущем, если честно, – сказал Гвардиола. 

По идее как появился развитый инет, домашние задания в школах бесполезны.
А с этими ИИ видео и голосовых, пока дискредитированный докажет все, репутация упадет ниже плинтуса, а разоблачение увидит меньше людей, чем провокацию.
И как запарили ИИ ролики трейлеры феййковые, ютуб как мусорка теперь.
И ведь пока еще можно все это распознать..
Ответ Бегемотик
Если ты не тренируешь свой мозг, то не сможешь отличить еще даже на ранней стадии ложь. В итоге ты идеальный внушаемый обьект для любого субьекта, кто тренировал свой мозг.
Ответ Бегемотик
А домашка и не нужна. Дома надо отдыхать, ходить во всякие кружки/секции. Все надо успевать на уроке. А сейчас домашка это издевательство над родителями просто.
Странный он, если не знаешь, что будет в будущем, то можно спросить у ИИ же...
Ответ Ростовский Гусь
Да,не ИИ Гвардьола,а я то думал.
ИИ как и любой цифровой инструмент это хорошо. Но только когда это вспомогательный инструмент. Но мы видим тенденцию превращения ИИ в заменителя всего. А это уже пипец как опасно. Таким игрушкам люди будут не нужны. По крайней мере в таком количестве.
непопулярное мнение: ИИ (в самом широком смысле) - зло
и мы (человечество в целом и пресловутый средний класс в частности) ещё хлебнём с ним
Ответ Евгений Фабиянчук
Смена технологического уклада, как было несколько раз в нашей истории. Выиграют люди с гибким мышлением, те кто умеет адаптироваться и обучаться. Остальным придется сложно.
Ответ weed
Одно дело смена источников энергии и инструментов производства, дополняющие жизнь человека, другое дело замена самого человека во всех сферах жизни. Такого в истории не было и близко.
Пользуюсь ИИ по работе практически каждый день. Вы бы знали как порой разные чаты убедительно втирают лютую дичь на белом глазу. Чуть чуть влево-вправо от общей темы уйти в частное - и все, он просто внаглую откровенную бессмыслицу может нести. А когда ловишь его на противоречии, он такой: "Да, вы правы, эта информация не совсем соответствует действительности..."
В общем, доверяться полностью ИИ в узкой проф. деятельности сегодня никак нельзя. Но помощником он может быть отличным, если у тебя есть своя голова на плечах. Но, например для видео, изображений, текстов и переводов - это не просто шаг вперед, это рывок к звездам просто. Единственный минус всего этого - он поглощает неимоверное количество ресурсов, и расти это будет в геометрической прогрессии. Через несколько десятков лет человечеству может это аукнуться, да что там говорить, одной только воды для нужд поддержания работы серверов ИИ (в основном охлаждение) за год по всему миру необходимо около потребления Нью-Йорка за календарный год. Это не укладывается в голове.
Ответ Дмитрий Воронцов
Ну сейчас ИИ - это стажер-джун (а в каких-то сферах мидл), которому нужно внятно разжевать задачу, а потом еще чтобы кто-то грамотный ее проверил. А еще ИИ не умеет в контекст который не формализован, а стажер с неделей стажа умеет. То что в коллективе все знают, а на бумаге как правило не прописано.
Без видео от ИИ веселее было. Сейчас когда видишь что-то невероятное, первая мысль не "вот это круто, ничего себе", а "хммм, может это нейросеть?"
Еще в 70х годах такое будущее расписали. Дойдет до пика и потом придется очень долго с этим бороться вплоть до вымирания. Заново осваивать все навыки, заново развивать мозг и т.д.
только через суд и огромные штрафы для создателей таких фейковых видео, можно будет как то бороться...
