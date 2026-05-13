Гвардиола об ИИ: «Мне приписывали слова, которых я не говорил – фэйковые новости опасны. Сейчас тебе не нужно работать головой, если сдаешь экзамен. Не знаю, что будет в будущем»

Гвардиола рассказал, в чем заключается опасность ИИ.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался об искусственном интеллекте.

– Пару дней назад в твиттере Ла Лиги выложили сгенерированное ИИ видео с великими игроками «Барселоны» – там были Кройфф, Роналдиньо, Месси, вы. Что вы думаете про ИИ?

– Я бы не сказал, что боюсь, потому что в мире много других катастроф, о которых я думаю, но я видел, что в твиттере приписывают мне слова, которых я не говорил – их сгенерировал ChatGPT или подобная нейросеть.

Месяц назад опубликовали пост: «Пеп выбрал сборную 11 лучших игроков, с которыми работал в течение карьеры». Я этого не делал и никогда не сделаю из уважения к игрокам, с которыми работал. Но люди говорят: «О, Пеп выбрал этого игрока, а не другого!»

Конечно, меня это беспокоит, потому что в уста людей, которые являются публичными фигурами, вкладывают слова, которых они не говорили. Не имеет значения, по какой именно теме. Как это контролировать?

В этом опасность – в фэйковых новостях. Если тебе нужно сдать экзамен, ChatGPT делает это за тебя, тебе не нужно работать головой. Я не знаю, что произойдет в будущем, если честно, – сказал Гвардиола.