Гвардиола об ИИ: «Мне приписывали слова, которых я не говорил – фэйковые новости опасны. Сейчас тебе не нужно работать головой, если сдаешь экзамен. Не знаю, что будет в будущем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об искусственном интеллекте.
– Пару дней назад в твиттере Ла Лиги выложили сгенерированное ИИ видео с великими игроками «Барселоны» – там были Кройфф, Роналдиньо, Месси, вы. Что вы думаете про ИИ?
– Я бы не сказал, что боюсь, потому что в мире много других катастроф, о которых я думаю, но я видел, что в твиттере приписывают мне слова, которых я не говорил – их сгенерировал ChatGPT или подобная нейросеть.
Месяц назад опубликовали пост: «Пеп выбрал сборную 11 лучших игроков, с которыми работал в течение карьеры». Я этого не делал и никогда не сделаю из уважения к игрокам, с которыми работал. Но люди говорят: «О, Пеп выбрал этого игрока, а не другого!»
Конечно, меня это беспокоит, потому что в уста людей, которые являются публичными фигурами, вкладывают слова, которых они не говорили. Не имеет значения, по какой именно теме. Как это контролировать?
В этом опасность – в фэйковых новостях. Если тебе нужно сдать экзамен, ChatGPT делает это за тебя, тебе не нужно работать головой. Я не знаю, что произойдет в будущем, если честно, – сказал Гвардиола.
А с этими ИИ видео и голосовых, пока дискредитированный докажет все, репутация упадет ниже плинтуса, а разоблачение увидит меньше людей, чем провокацию.
И как запарили ИИ ролики трейлеры феййковые, ютуб как мусорка теперь.
И ведь пока еще можно все это распознать..
и мы (человечество в целом и пресловутый средний класс в частности) ещё хлебнём с ним
В общем, доверяться полностью ИИ в узкой проф. деятельности сегодня никак нельзя. Но помощником он может быть отличным, если у тебя есть своя голова на плечах. Но, например для видео, изображений, текстов и переводов - это не просто шаг вперед, это рывок к звездам просто. Единственный минус всего этого - он поглощает неимоверное количество ресурсов, и расти это будет в геометрической прогрессии. Через несколько десятков лет человечеству может это аукнуться, да что там говорить, одной только воды для нужд поддержания работы серверов ИИ (в основном охлаждение) за год по всему миру необходимо около потребления Нью-Йорка за календарный год. Это не укладывается в голове.