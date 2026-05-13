Журналистка ответила Пересу, сомневавшемуся, разбирается ли она в футболе: «Я пишу не о футболе, а о «Реале» как историческом институте. И я знаю, какой вред наносится за пределами «Бернабеу». Знаете ли вы?»

Журналистка АВС ответила Пересу, упомянувшему ее на пресс-конференции.

Журналистка Мария Хосе Фуэнтеаламо ответила президенту «Реала» Флорентино Пересу , поставившему под сомнения ее знания в области футбола.

Во время вчерашней пресс-конференции руководитель клуба, говоря об авторе статьи в ABC, заявил : «Я не знаю, разбирается ли она в футболе».

Фуэнтеаламо сегодня отметила, что «не ожидала такого упоминания».

«В своей колонке я не пишу о футболе. Я пишу о том, что «Реал Мадрид » как исторический институт представляет для общества. О его цветах. О спортивном духе. Потому что я мать, и я знаю, во что играют дети, кто их кумиры и как воспитывать достойные примеры для подражания.

Да, господин президент, вот кто я такая. Женщина, да, женщина, которая… какое имеет значение, что я знаю о футболе? Зато я знаю, какой вред наносится за пределами «Бернабеу». Потому что это не про футбол. И теперь уже я задаюсь вопросом, знаете ли вы это или нет», – написала журналистка.

Министр равенства Испании о словах Переса про женщин: «Это пример сексизма, укоренившегося в культуре жизни некоторых пожилых людей. Совершенно неуместное высказывание»