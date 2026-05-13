«Зениту» и ЦСКА интересен хавбек сборной Бразилии U20 Зе Лукас. «Спорт Ресифи» оценивает его в 8-10 млн евро («Чемпионат»)
Полузащитник «Спорт Ресифи» Зе Лукас может продолжить карьеру в России.
По информации «Чемпионата», интерес к 18-летнему футболисту проявляют три клуба Мир РПЛ, в их числе «Зенит» и ЦСКА. Препятствием к осуществлению сделки может стать высокая трансферная стоимость хавбека – бразильский клуб оценивает его в 8-10 млн евро.
В 2026 году Зе Лукас провел 7 матчей в бразильской Серии B. На его счету 13 игр за сборную Бразилии U17 и 2 матча за национальную команду среди игроков в возрасте до 20 лет.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Что обычно отмечают:
* очень спокойный с мячом для своего возраста;
* играет глубже, но не как чистый разрушитель;
* любит первый пас и разворот игры;
* хорошо чувствует пространство без мяча;
* по манере местами напоминает бразильских «европеизированных» хавбеков, а не классическую десятку.
Ростом он не гигант, зато подкупает чтением игры и тем, как редко суетится. У таких игроков главный вопрос обычно не техника, а физика и темп против взрослых команд.