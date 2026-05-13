«Зениту» и ЦСКА интересен хавбек сборной Бразилии U20 Зе Лукас. «Спорт Ресифи» оценивает его в 8-10 млн евро («Чемпионат»)

«Зенит» и ЦСКА интересуются игроком сборной Бразилии U20.

Полузащитник «Спорт Ресифи » Зе Лукас может продолжить карьеру в России.

По информации «Чемпионата», интерес к 18-летнему футболисту проявляют три клуба Мир РПЛ , в их числе «Зенит » и ЦСКА . Препятствием к осуществлению сделки может стать высокая трансферная стоимость хавбека – бразильский клуб оценивает его в 8-10 млн евро.

В 2026 году Зе Лукас провел 7 матчей в бразильской Серии B . На его счету 13 игр за сборную Бразилии U17 и 2 матча за национальную команду среди игроков в возрасте до 20 лет.