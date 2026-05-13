«Зениту» и ЦСКА интересен хавбек сборной Бразилии U20 Зе Лукас. «Спорт Ресифи» оценивает его в 8-10 млн евро («Чемпионат»)

«Зенит» и ЦСКА интересуются игроком сборной Бразилии U20.

Полузащитник «Спорт Ресифи» Зе Лукас может продолжить карьеру в России.

По информации «Чемпионата», интерес к 18-летнему футболисту проявляют три клуба Мир РПЛ, в их числе «Зенит» и ЦСКА. Препятствием к осуществлению сделки может стать высокая трансферная стоимость хавбека – бразильский клуб оценивает его в 8-10 млн евро. 

В 2026 году Зе Лукас провел 7 матчей в бразильской Серии B. На его счету 13 игр за сборную Бразилии U17 и 2 матча за национальную команду среди игроков в возрасте до 20 лет. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Кому интересно- а мне было интересно- погуглил и вот про него. Зе Лукас (Zé Lucas) - молодой бразильский полузащитник из «Спорт Ресифи». Ему всего 17 лет, но в Бразилии про него уже говорят как про одного из самых интересных опорников поколения.

Что обычно отмечают:

* очень спокойный с мячом для своего возраста;
* играет глубже, но не как чистый разрушитель;
* любит первый пас и разворот игры;
* хорошо чувствует пространство без мяча;
* по манере местами напоминает бразильских «европеизированных» хавбеков, а не классическую десятку.

Ростом он не гигант, зато подкупает чтением игры и тем, как редко суетится. У таких игроков главный вопрос обычно не техника, а физика и темп против взрослых команд.
Зе быстро переписался после допинга😂 помолодел и подорожал
Может это вовсе и не допинг был, а молодильные яблочки?
мдааа, 7 матчей в аналоге нашей 1 лиги и 10 лимонов евриков... ФНЛ есть откуда брать пример и "взращивать" дефицитный товар для РПЛ( в смысле цены/игр)
Главное чтобы он потом не оказался Зе Болотным и не перебрался потом с одной в другую кто им интересовался в данной статье
Не бойся, Зе болотный у нас один и неповторимый. Такую любовь к маникенам больше нигде в мире не встретишь.
В прошлом году Барса интересовалась
Поинтересовалась и пошла дальше.
Вот я бы слова не сказал,если бы наши клубы скупали этих неизвестных будущих дай бог звездочек и перепродавали как тот же Шахтер одно время,у нас только один Зенит что то мучается с ними,покупает,кого то даже получается продать,а так отваливаем бабки за ноунейма,он заработал лаве и уехал в фавелы с полными карманами в коробке мяч пинать
Если Кисляк летом уходит, то подобное приобретение будет не лишним, но конечно очень молод парень.
3kk + Гонду будет норм
Посмотрел нарезку его игр. Манерой он очень на Барриоса похож, такой же цепкий и неуступчивый, но пас лучше. Если Вилмар ему сможет помочь как приемнику, то почему нет? Педро в принципе очень хорошо влился.
Очередной лучший бомбардир чемпионата Бразилии?
