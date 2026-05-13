Мажич об отмене удаления Облякова в матче со «Спартаком»: «Левников правильно изменил решение и дал желтую карточку. Сначала он не заметил, что основный контакт был по бутсе»

Мажич поддержал отмену удаления Облякова в дерби.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод с участием Ивана Облякова в матче между ЦСКА и «Спартаком » в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

На 65-й минуте встречи полузащитник армейцев в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу . Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

«Я понимаю решение Левникова [удалить Облякова]. Он видел высокий контакт, но пропустил деталь, что основный контакт был по бутсе.

Сергей Карасев правильно пригласил Левникова к монитору. Кирилл правильно изменил решение и дал желтую карточку», – сказал Мажич.