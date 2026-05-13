  • Мажич об отмене удаления Облякова в матче со «Спартаком»: «Левников правильно изменил решение и дал желтую карточку. Сначала он не заметил, что основный контакт был по бутсе»
Мажич поддержал отмену удаления Облякова в дерби.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич прокомментировал эпизод с участием Ивана Облякова в матче между ЦСКА и «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

На 65-й минуте встречи полузащитник армейцев в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Кирилл Левников сначала удалил игрока армейцев, но, посмотрев повтор, изменил решение и заменил красную карточку Облякова на желтую.

«Я понимаю решение Левникова [удалить Облякова]. Он видел высокий контакт, но пропустил деталь, что основный контакт был по бутсе.

Сергей Карасев правильно пригласил Левникова к монитору. Кирилл правильно изменил решение и дал желтую карточку», – сказал Мажич.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Странно,Заболотного в матче с Балтикой за то же самое удалили.
Напоминает это как дети походу игры начинают правила додумывать и каждый в свою пользу. Вратарь не может за центр выйти, а у нас вратарь гоняла. Мы с вратарем поменялись...

Так и тут:
Умяров не пытался убрать руку...
Основной контакт был по бутсе
Не было продавливания.
И еще миллион умных обоснований
Помню еще легендарное : крови не было...
Может кто еще что помнит веселое?
Фотошоп руки Мозеса
Мажич, как всегда) Критерии есть за обе карточки. Нафига Вар вмешивается в пограничные эпизоды вообще.
Чтобы потом появился лучезарный Мажич и подтвердил, что все было правильно. Аве!
Там КК железобетонная, но есть у коней ручной карасик, если бы конявый ногу бы Мартинсу отгрыз, продавливания же не было.
Комментарий скрыт
Жамыч этот говорящая голова. Поставьте запись «судья верно решил эпизод» и крутите. Смысл будет тот же
Еще один "крови-то не было." Нашим коррупционерам очень удобно с этими деятелями, бабки рубят и сваливают.
Кто-то не решает походу ничего, зиц-председатель, своих все время выгораживает, трактует как ему выгодно или кому-то выгодно
Рука руку моет, никто в накладной не остаётся в судейском корпусе
Позорище-судилище!
Ну красной там и правда не было, обычная борьба. Ну теперь вот такие правила - чувтсвуешь контакт - рисуй по максимуму, хватайся за лицо (неважно, что удар по ноге) кричи, бейся по полю и начмнвй ныть, чтобы повтор посмотрели.
