«ПСЖ» готов отдать «Атлетико» Рамуша и Ли Кан Ина за Альвареса

«ПСЖ» изучает варианты приобретения Хулиана Альвареса.

По данным As, главный тренер парижан Луис Энрике считает форварда «Атлетико» приоритетной целью. Трансфер обойдется более чем в 100 млн евро, но французский клуб готов включить в сделку своих футболистов – Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша. Оба игрока нравятся руководству мадридцев.

«Атлетико» предпочел бы сохранить Альвареса, но важную роль может сыграть мнение самого аргентинца. Агенты Хулиана знают, что «ПСЖ» настроен серьезно.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Слушай, а ловко ты это придумал, я даже вначале не понял. (c)
А ЦСКА готов отдать Реалу Гонду и Мусаева за Мбаппе
Ответ Ares
Да не, судя по их последним сделкам, Кисляка и Глеба в обмен на Мостового в Зенит
Ответ Ares
Кафанова и Дасаева за Сафонова
В целом, было понятно, что история Альвареса в Атлетико не будет длинной. Ли и Гонсало, особенно кореец, приличные игроки, но вместе не тянут на номинал в 100 миллионов. Допустим, Ли на свои 40-50 тянет, но Рамуш… пу-пу-пу.
Ответ Peter Parker
Они будут включены в сделку. Это же не значит, что будет обмен без доплаты.
Ответ Peter Parker
А что, он уже ушёл? Рамуш с его характером и даром не нужен Атлетико
Для ПСЖ прям шикарнейший вариант. Еще бы Батракова или Кисляка подписали, чисто для нашего с вами интереса при просмотре игр парижан)
А для чего Альварес нужен ПСЖ? Уже есть уверенная тройка Хвича-Дембеле-Дуэ. Зачем портить то что работает чуть ли не идеально?
Ответ noyneim
А для чего Альварес нужен ПСЖ? Уже есть уверенная тройка Хвича-Дембеле-Дуэ. Зачем портить то что работает чуть ли не идеально?
чистый нап
Выгодная сделка для Атлетико, можно еще сверху миллионов 30-40 попросить, ПСЖ спокойно даст.
Симеоне легко перестроит команду, без потери в качестве, как он обычно это делает.

Потеря Гризманна вот где главная проблема, а заскамить кого-то на оверпрайс по Альваресу святое дело.
О как!
А Дембеле и Квару не готов....
Губу раскатали....
Витинью за Кисляка и Невеша за Батракова
Ну если туда еще и альвареса то 3 ЛЧ подряд не предел
Хороший вариант для обоих клубов. Рамуш своей игрой подходит "Атлетико", будет а-ля Диего Коста для них, ну а Ли Кан Ин просто хорошая опция справа в полузащите или на ложную девятку. Думаю, если обмен состоится, ПСЖ доплатит 50-60 млн евро за Альвареса
Материалы по теме
«ПСЖ» готов за Альвареса заплатить «значительно больше» 150 млн евро. Парижане ведут переговоры с «Атлетико» по форварду (El Chiringuito TV)
13 мая, 11:28
Кисляк интересен «ПСЖ». Кампуш следит за российским рынком и запрашивал отчеты по хавбеку ЦСКА в последние недели
12 мая, 21:15
Альварес хочет уйти, считают в «Атлетико». Агенты форварда общались с «Барселоной», «Арсеналом» и «ПСЖ» (Cadena SER)
10 мая, 15:51
