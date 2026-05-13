«ПСЖ» готов отдать «Атлетико» Рамуша и Ли Кан Ина за Альвареса
«ПСЖ» изучает варианты приобретения Хулиана Альвареса.
По данным As, главный тренер парижан Луис Энрике считает форварда «Атлетико» приоритетной целью. Трансфер обойдется более чем в 100 млн евро, но французский клуб готов включить в сделку своих футболистов – Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша. Оба игрока нравятся руководству мадридцев.
«Атлетико» предпочел бы сохранить Альвареса, но важную роль может сыграть мнение самого аргентинца. Агенты Хулиана знают, что «ПСЖ» настроен серьезно.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Симеоне легко перестроит команду, без потери в качестве, как он обычно это делает.
Потеря Гризманна вот где главная проблема, а заскамить кого-то на оверпрайс по Альваресу святое дело.
А Дембеле и Квару не готов....
Губу раскатали....