«ПСЖ» готов отдать «Атлетико» Рамуша и Ли Кан Ина за Альвареса

«ПСЖ» изучает варианты приобретения Хулиана Альвареса .

По данным As, главный тренер парижан Луис Энрике считает форварда «Атлетико » приоритетной целью. Трансфер обойдется более чем в 100 млн евро, но французский клуб готов включить в сделку своих футболистов – Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша . Оба игрока нравятся руководству мадридцев.

«Атлетико» предпочел бы сохранить Альвареса, но важную роль может сыграть мнение самого аргентинца. Агенты Хулиана знают, что «ПСЖ » настроен серьезно.